Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn sôi động ngày đầu kỷ nghỉ lễ

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, chuyến phà Đồng Bài chở du khách từ đất liền Hải Phòng sang đảo Cát Bà khởi hành từ 5h sáng, sớm hơn 20 phút so với lịch chạy phà thông thường. Tuy nhiên, theo đơn vị quản lý, vận hành phà Đồng Bài, chưa đến 5h sáng, dòng xe xếp hàng qua phà đã dài cả cây số; vì vậy, đơn vị đã xin ý kiến các cơ quan cho phép vận hành phà sớm hơn bình thường để kịp thời phục vụ người dân.

Dòng người và phương tiện chờ qua phà Đồng Bài sang đảo Cát Bà trong sáng 30/4

Tuy vậy, trong buổi sáng 30/4, phương tiện đổ về bến phà Đồng Bài ngày một đông, dòng xe xếp hàng chờ qua phà dài đến 2 km. Chị Nguyễn Thị Dung ở phường Lê Chân, Hải Phòng và gia đình đã phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể di chuyển lên phà: "Gia đình tôi từ Hải Phòng đi Cát Bà và dự kiến ở sẽ Cát Bà chơi trong 3 ngày nghỉ lễ. Mặc dù đã lường trước tình hình ùn tắc ở bến phà như mọi năm nên gia đình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống mang theo trên xe; tuy nhiên, đến nơi, không ngờ lại đông như vậy. Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý nên mọi người cũng thoải mái chờ đợi".

Đơn vị quản lý phà Đồng Bài đã huy động 100% quân số, phương tiện để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay.

Đơn vị vận hành, quản lý phà Đồng Bài đã huy động 5 phà lớn, sức chứa khoảng 15 ô tô và hàng trăm hành khách, chạy hết công suất để phục vụ du khách. Trước đó, để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng Hải Phòng đã thông báo tạm dừng tiếp nhận chuyên chở ô tô con, xe tải qua phà Đồng Bài (theo chiều ra đảo Cát Bà) từ 25/4 đến 3/5 và các ngày nghỉ cuối tuần từ 9/5 đến 30/9, trong khung giờ từ 9 giờ đến 13 giờ. Trong thời gian tạm dừng này, du khách có thể ra đảo Cát Bà bằng các phương tiện cáp treo, tàu cao tốc và xe buýt. Đồng thời, nhằm phục vụ cao điểm đi lại dịp hè 2026 (từ cuối tháng 4 đến hết tháng 8), tần suất tuyến phà Đồng Bài - Cái Viềng tăng từ 23 lên 38 chuyến/ngày.

Các tuyến đường dẫn ra khu du lịch Đồ Sơn cũng đông đúc phương tiện.

Ông Vũ Mạnh Hà, Trưởng bến phà Đồng Bài cho biết, đến 18 giờ ngày 30/4, đơn vị đã vận hành hơn 120 chuyến phà liên tục để đưa đón, phục vụ du khách và tiếp tục duy trì hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao: "Không nghĩ hôm nay lại đông cục bộ như vậy. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng chức năng, Công an đặc khu và Đội Giao thông số 4; bến phà cũng tăng cường các bộ phận đến hỗ trợ, trực chiến 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ, phục vụ du khách. Đến khoảng 12h30, đơn vị đã vận chuyển hết xe máy, chuyển sang ô tô, vận hành thống suốt, an toàn".

Tại khu du lịch Đồ Sơn, lượng người đổ về cũng khá đông. Trong chiều 30/4, các bãi biển tại Đồ Sơn đều đông đúc du khách; trên tuyến đường 353 từ trung tâm thành phố Hải Phòng tới Đồ Sơn, từng đoàn xe nối nhau, xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ. Chính quyền phường Đồ Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phân làn, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm du lịch; các cơ sở du lịch, nhà hàng, khách sạn cải thiện không gian, nâng cao chất lượng dịch vụ nhân dân và du khách.