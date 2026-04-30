Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn sôi động ngày đầu kỷ nghỉ lễ

Thứ Năm, 20:37, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, các điểm du lịch tại Hải Phòng, như: Cát Bà, Đồ Sơn, Vũ Yên… đều sôi động; tuyến phà ra đảo Cát Bà và đường đi Đồ Sơn ùn tắc cục bộ do lượng du khách tăng cao. 

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, chuyến phà Đồng Bài chở du khách từ đất liền Hải Phòng sang đảo Cát Bà khởi hành từ 5h sáng, sớm hơn 20 phút so với lịch chạy phà thông thường. Tuy nhiên, theo đơn vị quản lý, vận hành phà Đồng Bài, chưa đến 5h sáng, dòng xe xếp hàng qua phà đã dài cả cây số; vì vậy, đơn vị đã xin ý kiến các cơ quan cho phép vận hành phà sớm hơn bình thường để kịp thời phục vụ người dân.

Dòng người và phương tiện chờ qua phà Đồng Bài sang đảo Cát Bà trong sáng 30/4

Tuy vậy, trong buổi sáng 30/4, phương tiện đổ về bến phà Đồng Bài ngày một đông, dòng xe xếp hàng chờ qua phà dài đến 2 km. Chị Nguyễn Thị Dung ở phường Lê Chân, Hải Phòng và gia đình đã phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể di chuyển lên phà: "Gia đình tôi từ Hải Phòng đi Cát Bà và dự kiến ở sẽ Cát Bà chơi trong 3 ngày nghỉ lễ. Mặc dù đã lường trước tình hình ùn tắc ở bến phà như mọi năm nên gia đình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống mang theo trên xe; tuy nhiên, đến nơi, không ngờ lại đông như vậy. Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý nên mọi người cũng thoải mái chờ đợi".

Đơn vị quản lý phà Đồng Bài đã huy động 100% quân số, phương tiện để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay.

Đơn vị vận hành, quản lý phà Đồng Bài đã huy động 5 phà lớn, sức chứa khoảng 15 ô tô và hàng trăm hành khách, chạy hết công suất để phục vụ du khách. Trước đó, để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng Hải Phòng đã thông báo tạm dừng tiếp nhận chuyên chở ô tô con, xe tải qua phà Đồng Bài (theo chiều ra đảo Cát Bà) từ 25/4 đến 3/5 và các ngày nghỉ cuối tuần từ 9/5 đến 30/9, trong khung giờ từ 9 giờ đến 13 giờ. Trong thời gian tạm dừng này, du khách có thể ra đảo Cát Bà bằng các phương tiện cáp treo, tàu cao tốc và xe buýt. Đồng thời, nhằm phục vụ cao điểm đi lại dịp hè 2026 (từ cuối tháng 4 đến hết tháng 8), tần suất tuyến phà Đồng Bài - Cái Viềng tăng từ 23 lên 38 chuyến/ngày.

Các tuyến đường dẫn ra khu du lịch Đồ Sơn cũng đông đúc phương tiện.

Ông Vũ Mạnh Hà, Trưởng bến phà Đồng Bài cho biết, đến 18 giờ ngày 30/4, đơn vị đã vận hành hơn 120 chuyến phà liên tục để đưa đón, phục vụ du khách và tiếp tục duy trì hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao: "Không nghĩ hôm nay lại đông cục bộ như vậy. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng chức năng, Công an đặc khu và Đội Giao thông số 4; bến phà cũng tăng cường các bộ phận đến hỗ trợ, trực chiến 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ, phục vụ du khách. Đến khoảng 12h30, đơn vị đã vận chuyển hết xe máy, chuyển sang ô tô, vận hành thống suốt, an toàn".

Chính quyền phường Đồ Sơn chỉ đạo các cơ sở du lịch, nhà hàng, khách sạn cải thiện không gian, nâng cao chất lượng dịch vụ nhân dân và du khách. 

Tại khu du lịch Đồ Sơn, lượng người đổ về cũng khá đông. Trong chiều 30/4, các bãi biển tại Đồ Sơn đều đông đúc du khách; trên tuyến đường 353 từ trung tâm thành phố Hải Phòng tới Đồ Sơn, từng đoàn xe nối nhau, xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ. Chính quyền phường Đồ Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phân làn, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm du lịch; các cơ sở du lịch, nhà hàng, khách sạn cải thiện không gian, nâng cao chất lượng dịch vụ nhân dân và du khách. 

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người ở Hà Nội chọn du lịch nội đô

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài là dịp để người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng. Thay vì những chuyến đi xa, nhiều gia đình chọn các điểm đến ngay trong lòng Thủ đô như bảo tàng, công viên để vừa thư giãn, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển giữa thời điểm giá nhiên liệu tăng cao.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giảm sâu, xử lý hơn 13.000 trường hợp vi phạm

VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc ghi nhận chuyển biến tích cực khi số vụ, số người chết và bị thương đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc ghi nhận chuyển biến tích cực khi số vụ, số người chết và bị thương đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Thời tiết hôm nay 30/4: Hà Nội dịu mát, thời tiết thuận lợi cho dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 30/4, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ 21-30 độ C, gió đông bắc cấp 2-3, thời tiết khá dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ.

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 30/4, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ 21-30 độ C, gió đông bắc cấp 2-3, thời tiết khá dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ.

Gần 113.000 khách đổ về Nội Bài ngày cao điểm trước kỳ nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài bước vào giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khi dự kiến phục vụ khoảng 113.000 lượt hành khách và 662 chuyến bay trong ngày 29/4, cao nhất dịp lễ năm nay.

VOV.VN - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài bước vào giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khi dự kiến phục vụ khoảng 113.000 lượt hành khách và 662 chuyến bay trong ngày 29/4, cao nhất dịp lễ năm nay.

Dòng xe cộ nối đuôi nhau rời Thủ đô đi nghỉ lễ 30/4, áp lực giao thông tăng cao

VOV.VN - Chiều 29/4, tuyến Vành đai 3 trên cao ghi nhận lượng lớn ô tô đổ dồn rời Hà Nội. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm, nhiều thời điểm ùn ứ kéo dài. Áp lực giao thông tăng cao khi người dân tranh thủ về quê, đi nghỉ lễ từ sớm.

VOV.VN - Chiều 29/4, tuyến Vành đai 3 trên cao ghi nhận lượng lớn ô tô đổ dồn rời Hà Nội. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm, nhiều thời điểm ùn ứ kéo dài. Áp lực giao thông tăng cao khi người dân tranh thủ về quê, đi nghỉ lễ từ sớm.

