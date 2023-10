Hôm nay 27/10, chuyến bay A350-900 mang ký hiệu 2W8623 đưa 430 du khách Cộng Hoà Séc hạ cánh tại Sân bay quốc tế Phú Quốc và những du khách này sẽ lưu trú tại Phú Quốc từ 1 đến 2 tuần. Đây là lần đầu tiên, TP Phú Quốc đón chuyến bay thuê bao đến từ thủ đô Praha. Sau chuyến bay này, Phú Quốc sẽ tiếp tục đón những chuyến bay thuê bao từ thủ đô Praha đến tháng 4/2024 với tần suất 1 chuyến/ tuần.

Phú Quốc liên tục đón các chuyến bay quốc tế đưa du khách đến du lịch nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, hiện tại sân bay Phú Quốc đang có các đường bay quốc nội gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Cam Ranh (Khánh Hòa); các chuyến bay quốc tế gồm: Incheon (Hàn Quốc) 14 chuyến/ tuần, Băng Cốc (Thái Lan) 4 chuyến/tuần, Hồng Kông (Trung Quốc) 3 chuyến/ tuần, Kuala Lumpur (Malaysia) 4 chuyến/ tuần, Phố Đông (Thượng Hải – Trung Quốc) 1 chuyến/ tuần, Almaty (Kazakhstan) 1 chuyến/ tuần, Taraz (Kazakhstan) 2 chuyến/ tuần, Prague Vaclav Havel (Cộng hòa Séc) 1 chuyến/ tuần.

Du khách đến từ Cộng hoà Séc tại sân bay Quốc tế Phú Quốc ngày 27/10.

Ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch Đồng Nội Phú Quốc Tourist cho biết, với lợi thế bờ biển đẹp, êm ả kéo dài từ Bắc đến Nam, Phú Quốc đang bước vào mùa khô (từ tháng 11- tháng 4) là thời điểm khách Châu Âu, Bắc Á đến trú đông. Đây là lần đầu tiên Đồng Nội Phú Quốc phục vụ khách du lịch đến từ cộng Hoà Séc.

“Chúng tôi đã không ngừng quảng bá Phú Quốc đến những thị trường mới cả Châu Âu lẫn châu Á và luôn có niềm tin mãnh liệt với du lịch đảo ngọc sẽ cất cánh bay xa hơn, xứng với những gì mà thiên nhiên đang ưu đãi. Tháng 11/2023 và tháng 2/2024, tiếp tục đón các chuyến tàu biển quốc tế đến Phú Quốc. Đồng thời, hy vọng tương lai không xa, ngành du lịch tàu biển sẽ trở thành ngành mũi nhọn của đảo ngọc Phú Quốc” - Chủ tịch Đồng Nội Phú Quốc Tourist chia sẻ.

Thời gian gần đây, Phú Quốc đang vươn lên mạnh mẽ trở thành điểm đến mới của thế giới. Khi Phú Quốc liên tục đạt được những vị trí cao trong các cuộc bình chọn: “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới” do World Travel Awards (WTA) trao tặng, hay 10 hòn đảo nghỉ dưỡng được yêu thích nhất châu Á của tạp chí Conde Nast Traveller và nằm trong danh sách 23 hòn đảo tốt nhất thế giới do Travel + Leisure bình chọn, top những hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả Condé Nast Traveler bình chọn 2 năm liên tiếp 2022 và 2023.