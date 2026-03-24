Phú Thọ tăng cường kết nối, nâng tầm giá trị di sản văn hóa và trải nghiệm du lịch

“Núi bọc sông bao, sơn kỳ thủy tú”

Phú Thọ từ lâu đã giữ vị trí đặc biệt trên bản đồ văn hóa, lịch sử và du lịch quốc gia. Nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, với mạng lưới đường cao tốc kết nối như Nội Bài - Lào Cai, Hòa Lạc - Hòa Bình, đường Hồ Chí Minh cùng các tuyến quốc lộ huyết mạch, Phú Thọ không chỉ có lợi thế về vị trí địa lý mà còn sở hữu hệ thống giao thông thuận lợi, trở thành điểm trung chuyển quan trọng, mở ra cơ hội lớn để phát triển du lịch liên vùng.

Đón đầu mùa du lịch về nguồn Giỗ tổ Hùng Vương, các khu điểm di tích, điểm đến tâm linh nổi tiếng, nơi hội tụ giá những trị văn hóa, lịch sử đã đẩy mạnh kết nối với các điểm đến có cảnh quan đặc sắc, những điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn, tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch đa trải nghiệm, nơi văn hóa, di sản, cảnh quan và con người của vùng đất Phú Thọ mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ. Có thể nói Phú Thọ đang là điểm đến đa sắc, như lời ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ chia sẻ là: “Núi bọc sông bao, sơn kỳ thủy tú”.

Cáp treo Tây Thiên xuyên qua một vùng núi non “thanh sơn thủy tú”.

Các địa điểm hút du khách tham quan của Phú Thọ có thể kể đến như động Tiên Phi, khu sinh thái rừng đầu nguồn Núi Cô, thác Giăng, vùng hồ Hòa Bình gồm nhiều hòn đảo lớn, nhỏ với nhiều loài động, thực vật quý hiếm; Trên địa bàn tỉnh còn có rất nhiều gò đồi, hồ, đầm, thác nước xen kẽ tạo nên cảnh trí non nước hữu tình như: Hồ Đại Lải, núi Thằn Lằn, Hồ Thanh Lanh, núi Sáng, thác Bay, đồi chè Long Cốc, Ao Châu - Suối Tiên…; Thiên nhiên cũng ưu đãi Phú Thọ với đa dạng địa hình, địa mạo: Dãy Tam Đảo trấn giữ phía đông bắc tỉnh, nơi có Khu du lịch quốc gia Tam Đảo - thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới với khí hậu và cảnh quan lý tưởng được ví như Đà Lạt của miền Bắc. Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vườn Quốc gia Xuân Sơn - lá phổi xanh kỳ vĩ, là điểm du lịch sinh thái tham quan, học tập, nghiên cứu, trekking hấp dẫn. Phía Nam là khu vực Hòa Bình (cũ) với địa hình núi đá trùng điệp tạo nên những hang động đẹp với những nhũ đá được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”...

Đền mẫu Tây Thiên, điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng từ lâu của tỉnh Phú Thọ.

“Không chỉ nổi bật bởi cảnh quan thiên nhiên, Phú Thọ còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Đây chính là nơi phát tích của Nhà nước Văn Lang - quốc gia đầu tiên của người Việt, gắn liền với thời đại các Vua Hùng dựng nước”, ông Bùi Xuân Trường nhấn mạnh.

Nơi di sản sống trong đời sống cộng đồng

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.778 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt, nổi bật là Khu di tích lịch sử Đền Hùng - biểu tượng thiêng liêng của tinh thần “uống nước nhớ nguồn”. Bên cạnh đó là nhiều di tích khác như Tây Thiên, Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn, Di tích đình Thổ Tang, Cụm đình Hương Canh - Ngọc Canh - Tiên Canh, Hang Xóm Trại và Mái đá làng Vành.

Đoàn khảo sát tại Đền Hùng, nơi thờ các Vua Hùng và gắn với di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Phú Thọ cũng là cái nôi của nhiều di sản văn hóa phi vật thể đã được Unesco ghi danh như: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ; Các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, lễ hội kéo Song Hương Canh, lễ hội Rước nước đền Ngự Dội; Các làn điệu dân ca, dân vũ độc đáo như: hát Trống quân đức bác, hát Soọng cô của người Sán Dìu...; Phú Thọ cũng là nơi lưu giữ bảo vật quốc gia quý giá nhất của Việt Nam được tạo ra từ thế kỷ XIV - Tháp Gốm Men Chùa Trò.

“Điều đáng nói, tất cả những di sản văn hóa đa dạng vẫn đang hiện hữu trong đời sống hằng ngày của người dân Phú Thọ hôm nay, họ vẫn đang tiếp nối những mạch nguồn văn hóa từ các thế hệ cha ông để trao truyền cho thế hệ tương lai”, ông Bùi Xuân Trường khẳng định.

Du khách trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại Hát Xoan, tại di tích quốc gia đình Hùng Lô.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, trùm phường Hát Xoan An Thái, chia sẻ: “Hát Xoan gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nên sẽ mãi trường tồn. Phú Thọ đã có những kế hoạch rất cụ thể để bảo tồn và phát huy di sản, từ việc mở lớp truyền dạy cho giáo viên, học sinh đến việc duy trì hệ thống câu lạc bộ rộng khắp. Gia đình tôi đã có 5 thế hệ gìn giữ Hát Xoan. Đó không chỉ là nghề, mà là trách nhiệm với tổ tiên”.

Kết nối để nâng tầm giá trị

Với chủ đề “Kết nối miền di sản – trải nghiệm đa sắc”, ngành du lịch Phú Thọ đang chuyển mình, từng bước định hình mình điểm đến như một hệ sinh thái du lịch đa dạng, nơi văn hóa - sinh thái - nghỉ dưỡng cùng tồn tại và bổ trợ lẫn nhau, nơi du khách không chỉ đến, đi qua, mà còn chạm vào những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử và cả những chuyển động mới của du lịch đất Tổ trong một không gian phát triển vừa mở rộng, mới và đa dạng.

Đồi chè Long Cốc, điểm đến du lịch, trải nghiệm hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ.

Sau chuyến Famtrip “Kết nối miền di sản - trải nghiệm đa sắc”, ông Nguyễn Trung Quân, thành viên CLB lữ hành chia sẻ: “Tây Thiên từ lâu đã là điểm đến quen thuộc trong tâm thức người dân miền Bắc. Qua hành trình đổi mới, Tây Thiên hiện nay đã có sự chỉnh trang, đầu tư làm du lịch rất bài bản, du khách đi lại thuận tiện với cáp treo và cung đường bộ đẹp, an toàn, công tác đón tiếp cũng được cải thiện rõ rệt, không còn tình trạng xô bồ, mang đến cho du khách sự tôn nghiêm và thư thái khi đi lễ”.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, sau quá trình sáp nhập Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ, không gian du lịch giờ đây không còn bị bó hẹp theo địa giới hành chính cũ, mà được nhìn nhận theo trục trải nghiệm, nơi du khách có thể bắt đầu hành trình từ miền tâm linh Tây Thiên, kết nối về cội nguồn dân tộc tại Đền Hùng, rồi tiếp tục thư giãn giữa thiên nhiên Long Cốc hay nghỉ dưỡng tại Thanh Thủy. Sau sáp nhập, địa phương đã hình thành một không gian du lịch rộng mở hơn, với sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng.

Du khách chụp ảnh check-in trên đồi chè.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó chủ tịch một CLB lữ hành nhận định, Phú Thọ đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển đa dạng các dòng sản phẩm du lịch, từ du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh đến du lịch nghỉ dưỡng. Sự kết hợp hài hòa này không chỉ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành xây dựng những chương trình tour mới, giàu trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong và ngoài nước.

Phú Thọ đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong du lịch khi có hơn 100 di tích lịch sử được số hóa, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện và trực quan hơn. Song song với đó, công tác xúc tiến, quảng bá cũng được địa phương đặc biệt chú trọng, triển khai đồng bộ trên nhiều kênh và nhiều cấp độ.

Trải nghiệm văn hóa bản địa.