Quảng Ninh siết chặt an toàn thực phẩm trong mùa du lịch cao điểm

Quảng Ninh hiện có khoảng 1.000 cơ sở dịch vụ ăn uống, gồm nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể và các cơ sở phục vụ trên tàu du lịch, phần lớn tập trung tại các phường Bãi Cháy, Hòn Gai... Nhiều đơn vị đã chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn hóa bếp ăn và nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên. Theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Nghị định 155/2018/NĐ-CP, chủ cơ sở có thể tự tập huấn và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên, đồng thời chịu trách nhiệm với kết quả này. Quy định tạo thuận lợi cho việc đào tạo nội bộ, song cũng đặt ra yêu cầu cao về trình độ chuyên môn trong chế biến và phục vụ du khách.

Bà Vũ Thị Yến, phụ trách an toàn thực phẩm tại một khách sạn trên địa bàn chia sẻ: "Là một trong những đơn vị đầu tiên kinh doanh lĩnh vực dịch vụ ăn uống có chứng nhận HACCP; đây là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên việc phân tích các mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

Chứng nhận này áp dụng rất chặt chẽ tiêu chuẩn cơ bản về an toàn thực phẩm và mở rộng áp dụng thêm các tiêu chuẩn liên quan đến quốc tế. Chúng tôi cũng có vị trí chuyên trách riêng về an toàn thực phẩm, thường xuyên cho nhân viên đi học các kiến thức liên quan HACCP, đến an toàn thực phẩm tại tỉnh cũng như thuê các bên về đào tạo".

Khoảng 500 bếp ăn trên tàu du lịch được quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

Để tăng cường phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong mùa cao điểm và thời điểm nắng nóng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức nhiều hội nghị truyền thông, hướng dẫn nhận diện mối nguy, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu và xử lý tình huống vi phạm thường gặp.

Ông Lưu Đức Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh cho biết chỉ trong tháng 6 vừa qua, Chi cục đã kiểm tra đột xuất 12 cơ sở, xử phạt nghiêm các đơn vị có vi phạm: "Thực tế người quản lý và người trực tiếp sản xuất an toàn thực phẩm thường thay đổi liên tục, cho nên việc tập huấn kiến thức này là việc thường xuyên, mà kiến thức nhiều người được nghe nhất là chúng tôi truyền đạt lại những lỗi hay vấp phải của các nhà hàng, khách sạn mà các cơ sở dịch vụ ăn uống có thể rút kinh nghiệm và người ta khắc phục ngay".

Mùa hè cũng là thời điểm các điểm du lịch biển đảo của Quảng Ninh như Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái… đón nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là một phần trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ.