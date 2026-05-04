Quảng Trị đón hơn 730.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ

Các dịp nghỉ lễ tháng 4 vừa qua, tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều chương trình, sự kiện quy mô lớn như: Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị 2026, Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa, các lễ hội ẩm thực, thể thao, nghệ thuật. Đặc biệt, Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” đã thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Các điểm tham quan du lịch thiên nhiên, lịch sử, tâm linh trên địa bàn tỉnh đón lượng khách khá đông.

Du khách trải nghiệm các dịch vụ giải trí tại khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

Ông Trần Xuân Thanh, ở thành phố Hà Nội trải nghiệm tại Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết: “Tôi đánh giá Quảng Trị là điểm du lịch mà tôi cảm thấy con người ở đây nồng hậu, đón tiếp du khách chu đáo. Các trò chơi rất vui, phù hợp với các lứa tuổi giúp du khách vui vẻ trong kỳ nghỉ dưỡng 30/4- 1/5”.

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Tuần Văn hóa du lịch Quảng Trị 2026 vào dịp nghỉ lễ

Các hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Trị được tổ chức hiệu quả, các điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Tuy nhiên, do tập trung đông người dân và khách du lịch tại một vài điểm nên một số cơ sở lưu trú du lịch chưa đáp ứng đủ nhu cầu của du khách trong các ngày cao điểm; còn xảy ra tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch vẫn diễn ra ở một số nơi.