Cứu 4 du khách bị sóng biển cuốn tại bãi tắm Cửa Tùng, Quảng Trị

Khoảng 11h trưa nay (1/5), một nhóm du khách Hà Nội đang tắm biển gần bờ tại bãi tắm Cửa Tùng thì bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa khoảng 30 - 40m. Phát hiện sự việc, Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng và người dân đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ. Đội cứu hộ mang theo dụng cụ cứu hộ bơi ra tiếp cận các nạn nhân. Sau khoảng 40 phút vật lộn với sóng lớn và dòng nước xoáy, lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 4 người vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu các du khách bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Trong số du khách nói trên có 3 nam giới và 1 trẻ em. Sau khi được đưa vào bờ, một số nạn nhân có biểu hiện đuối sức đã được sơ cứu kịp thời, thực hiện các biện pháp hỗ trợ hô hấp và dần hồi tỉnh.

Chính quyền xã Cửa Tùng đã kịp thời biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các cá nhân tham gia cứu hộ; đồng thời khuyến cáo người dân và du khách cần tuân thủ các quy định an toàn khi tắm biển, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có sóng lớn, dòng chảy phức tạp nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.