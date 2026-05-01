  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cứu 4 du khách bị sóng biển cuốn tại bãi tắm Cửa Tùng, Quảng Trị

Thứ Sáu, 18:03, 01/05/2026
VOV.VN - Trưa 1/5, lực lượng chức năng và người dân tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cứu sống 4 du khách, trong đó có 1 trẻ em bị sóng biển cuốn trôi ra xa bờ.

Khoảng 11h trưa nay (1/5), một nhóm du khách Hà Nội đang tắm biển gần bờ tại bãi tắm Cửa Tùng thì bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa khoảng 30 - 40m. Phát hiện sự việc, Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng và người dân đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ. Đội cứu hộ mang theo dụng cụ cứu hộ bơi ra tiếp cận các nạn nhân. Sau khoảng 40 phút vật lộn với sóng lớn và dòng nước xoáy, lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 4 người vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu các du khách bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Trong số du khách nói trên có 3 nam giới và 1 trẻ em. Sau khi được đưa vào bờ, một số nạn nhân có biểu hiện đuối sức đã được sơ cứu kịp thời, thực hiện các biện pháp hỗ trợ hô hấp và dần hồi tỉnh.

Chính quyền xã Cửa Tùng đã kịp thời biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các cá nhân tham gia cứu hộ; đồng thời khuyến cáo người dân và du khách cần tuân thủ các quy định an toàn khi tắm biển, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có sóng lớn, dòng chảy phức tạp nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Tag: Quảng Trị Cửa Tùng cứu hộ cứu nạn du khách đuối nước sóng biển cuốn
Khỉ hoang dã tấn công nhiều du khách trên đường bờ biển ở Đắk Lắk

VOV.VN - Trong hai ngày 28 - 29/4, tại khu vực đường ven biển xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nhiều du khách trong lúc tham quan, ngắm cảnh đã bị khỉ hoang dã tấn công và cắn, phải nhập viện điều trị.

Giải cứu hai du khách lạc trong rừng sâu Tây Yên Tử ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau hơn 4 giờ nỗ lực, Công an xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy hai du khách bị lạc tại Khu du lịch tâm linh và đưa về an toàn.

Giải cứu du khách nước ngoài nặng gần 300kg bị ngã trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài mắc kẹt trong phòng vệ sinh do té ngã, không thể tự di chuyển.

Cứu nạn thành công 1 du khách bị lạc trong rừng sâu khi tham quan Thác Bản Giốc

VOV.VN - Khu du lịch Thác Bản Giốc vừa phối hợp với Công an xã Đàm Thủy và Đồn Biên phòng Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng tìm kiếm và cứu nạn thành công 1 du khách bị lạc trong rừng sâu trong khi đi tham quan khu vực này.

