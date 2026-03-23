Sắc hoa sơn tra thu hút du khách về Nậm Nghẹp, Sơn La

Bản Nậm Nghẹp (xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) vào tháng Ba trở thành "thủ phủ" hoa sơn tra (hay còn gọi là cây táo mèo). Hơn 1.200 ha rừng sơn tra cổ thụ đồng loạt nở hoa, nhuộm trắng các triền núi cao, tạo khung cảnh tựa như "miền cổ tích" thu hút đông đảo du khách đến check-in, săn mây và trải nghiệm văn hóa bản Mông.

Lần đầu đến với bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến vào mùa hoa sơn tra nở rộ, khoe sắc khắp núi rừng, đúng dịp Ngày hội hoa sơn tra lần thứ 4 năm 2026, chị Vũ Lưu Ly - du khách từ Hà Nội bày tỏ thích thú được trải nghiệm rừng hoa và tham gia ngày hội: "Đây là lần đầu tiên tôi được đến với Nậm Nghẹp, cảm thấy thiên nhiên ở đây rất hùng vĩ, đặc biệt là rất may mắn khi được đến vào mùa hoa sơn tra. Tôi rất ấn tượng với mùa hoa trắng cũng như cảnh vật của Nậm Nghẹp, thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ và con người nơi đây rất thân thiện".

Bản Nậm Nghẹp nằm ở độ cao 2.000 - 2.300 m so với mực nước biển, có hơn 170 hộ, đa số là đồng bào dân tộc Mông. Với người dân địa bản địa, cây sơn tra không chỉ mang lại cảnh đẹp mà còn là nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình nơi đây.

Gắn bó với cây sơn tra nhiều năm nay với 18 héc ta trồng cây sơn tra, anh Kháng A Sáy cho biết thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, cây sơn tra đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình: "Năm nay tổ chức ngày hội này tôi rất phấn khởi, thấy cảm ơn Đảng, Nhà nước. Qua ngày hội này mong muốn khách du lịch biết đến hoa, rồi biết đến quả; sau này có nhiều người thu mua, để đời sống bà con ổn định hơn".

Mùa hoa sơn tra chỉ kéo dài hơn một tháng cũng đủ để ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách. Giữa biển mây và sắc trắng tinh khôi, Nậm Nghẹp không còn là bản làng xa xôi ít người biết đến, đã trở thành điểm hẹn mùa xuân của những ai yêu thiên nhiên nguyên sơ, yêu mùa hoa nở và trân trọng văn hóa vùng cao Tây Bắc.

Theo ông Lò Văn Thoa - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, ngày hội hoa sơn tra được tổ chức nhằm tôn vinh loài cây đặc trưng của địa phương và cũng là cây giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Đây là dịp để xã giới thiệu, quảng bá hình ảnh Ngọc Chiến đến với du khách trong và ngoài nước.

"Ngày hội năm nay có điểm mới đó là các hoạt động, cũng như các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc xã Ngọc Chiến được tổ chức với quy mô cả du khách, nhân dân và các bản tham gia (không thi đấu như mọi năm). Có những phần thưởng khuyến khích và khích lệ, nhằm vận động nhân dân đến tham gia lễ hội ngày càng đông hơn, thêm nữa là quảng bá các hoạt động của trò chơi dân gian để toàn thể nhân dân, du khách cùng biết đến và cùng giữ gìn", ông Lò Văn Thoa cho biết.

Ngày hội hoa sơn tra được tổ chức định kỳ nhằm góp phần giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây, từ trang phục, ẩm thực đến các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, địa phương xây dựng Ngọc Chiến thành một điểm đến độc đáo, khác biệt, hấp dẫn, từng bước xây dựng “miền cổ tích” Ngọc Chiến hấp dẫn du khách.