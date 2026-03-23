Sắc hoa sơn tra thu hút du khách về Nậm Nghẹp, Sơn La

Thứ Hai, 06:01, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỗi độ tháng Ba khi tiết trời ấm dần lên, bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La cũng vào mùa đẹp nhất trong năm, màu trắng hoa sơn tra nở rộ khắp núi rừng Tây Bắc. Trên những sườn núi cao, sắc trắng của hoa phủ kín từng triền đồi, tạo nên khung cảnh bình dị đầy cuốn hút.

Bản Nậm Nghẹp (xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) vào tháng Ba trở thành "thủ phủ" hoa sơn tra (hay còn gọi là cây táo mèo). Hơn 1.200 ha rừng sơn tra cổ thụ đồng loạt nở hoa, nhuộm trắng các triền núi cao, tạo khung cảnh tựa như "miền cổ tích" thu hút đông đảo du khách đến check-in, săn mây và trải nghiệm văn hóa bản Mông. 

Du khách đến bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La

Lần đầu đến với bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến vào mùa hoa sơn tra nở rộ, khoe sắc khắp núi rừng, đúng dịp Ngày hội hoa sơn tra lần thứ 4 năm 2026, chị Vũ Lưu Ly - du khách từ Hà Nội bày tỏ thích thú được trải nghiệm rừng hoa và tham gia ngày hội: "Đây là lần đầu tiên tôi được đến với Nậm Nghẹp, cảm thấy thiên nhiên ở đây rất hùng vĩ, đặc biệt là rất may mắn khi được đến vào mùa hoa sơn tra. Tôi rất ấn tượng với mùa hoa trắng cũng như cảnh vật của Nậm Nghẹp, thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ và con người nơi đây rất thân thiện".

Cây sơn tra không chỉ mang lại cảnh đẹp mà còn là nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình nơi đây.

Bản Nậm Nghẹp nằm ở độ cao 2.000 - 2.300 m so với mực nước biển, có hơn 170 hộ, đa số là đồng bào dân tộc Mông. Với người dân địa bản địa, cây sơn tra không chỉ mang lại cảnh đẹp mà còn là nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình nơi đây.

Gắn bó với cây sơn tra nhiều năm nay với 18 héc ta trồng cây sơn tra, anh Kháng A Sáy cho biết thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, cây sơn tra đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình: "Năm nay tổ chức ngày hội này tôi rất phấn khởi, thấy cảm ơn Đảng, Nhà nước. Qua ngày hội này mong muốn khách du lịch biết đến hoa, rồi biết đến quả; sau này có nhiều người thu mua, để đời sống bà con ổn định hơn".

Ngày hội hoa sơn tra lần thứ 4 năm 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Mùa hoa sơn tra chỉ kéo dài hơn một tháng cũng đủ để ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách. Giữa biển mây và sắc trắng tinh khôi, Nậm Nghẹp không còn là bản làng xa xôi ít người biết đến, đã trở thành điểm hẹn mùa xuân của những ai yêu thiên nhiên nguyên sơ, yêu mùa hoa nở và trân trọng văn hóa vùng cao Tây Bắc. 

Theo ông Lò Văn Thoa - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, ngày hội hoa sơn tra được tổ chức nhằm tôn vinh loài cây đặc trưng của địa phương và cũng là cây giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Đây là dịp để xã giới thiệu, quảng bá hình ảnh Ngọc Chiến đến với du khách trong và ngoài nước.

"Ngày hội năm nay có điểm mới đó là các hoạt động, cũng như các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc xã Ngọc Chiến được tổ chức với quy mô cả du khách, nhân dân và các bản tham gia (không thi đấu như mọi năm). Có những phần thưởng khuyến khích và khích lệ, nhằm vận động nhân dân đến tham gia lễ hội ngày càng đông hơn, thêm nữa là quảng bá các hoạt động của trò chơi dân gian để toàn thể nhân dân, du khách cùng biết đến và cùng giữ gìn", ông Lò Văn Thoa cho biết.

Tháng Ba, bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La bước vào mùa hoa sơn tra nở rộ

Ngày hội hoa sơn tra được tổ chức định kỳ nhằm góp phần giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây, từ trang phục, ẩm thực đến các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, địa phương xây dựng Ngọc Chiến thành một điểm đến độc đáo, khác biệt, hấp dẫn, từng bước xây dựng “miền cổ tích” Ngọc Chiến hấp dẫn du khách.

cuoc_song_yen_binh_cua_nguoi_dan_ban_nam_nghep_duoi_goc_son_tra_co_thu_nhu_to_diem_them_ve_dep_cho_buc_tranh_.jpg

Hoa sơn tra giữa đại ngàn Tây Bắc

VOV.VN - Mỗi độ tháng 3, tiết trời Tây Bắc còn vương chút se lạnh, những cánh rừng sơn tra ở bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến  lại bừng nở trắng trời. Sắc hoa tinh khôi phủ kín núi đồi, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, thu hút du khách tìm về khám phá “thủ phủ” sơn tra của vùng cao.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Tag: Sơn La mùa hoa sơn tra Ngọc Chiến du khách
Tin liên quan

Chuẩn bị khởi công Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô hơn 12ha tại Sơn La
Chuẩn bị khởi công Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô hơn 12ha tại Sơn La

VOV.VN - Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô hơn 12ha tại Sơn La có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào dịp 30/4/2026.

Chuẩn bị khởi công Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô hơn 12ha tại Sơn La

Chuẩn bị khởi công Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô hơn 12ha tại Sơn La

VOV.VN - Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô hơn 12ha tại Sơn La có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào dịp 30/4/2026.

Nghỉ homestay, trải nghiệm văn hóa Mông trên đường xuân Tây Bắc
Nghỉ homestay, trải nghiệm văn hóa Mông trên đường xuân Tây Bắc

VOV.VN - Nằm gọn giữa lòng thung lũng bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cơ sở du lịch cộng đồng homestay A Chu là điểm đến quen thuộc với nhiều du khách trong và ngoài nước, không chỉ bởi thiết kế đậm bản sắc, mà còn bởi những nét văn hóa riêng có của dân tộc được gìn giữ.

Nghỉ homestay, trải nghiệm văn hóa Mông trên đường xuân Tây Bắc

Nghỉ homestay, trải nghiệm văn hóa Mông trên đường xuân Tây Bắc

VOV.VN - Nằm gọn giữa lòng thung lũng bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cơ sở du lịch cộng đồng homestay A Chu là điểm đến quen thuộc với nhiều du khách trong và ngoài nước, không chỉ bởi thiết kế đậm bản sắc, mà còn bởi những nét văn hóa riêng có của dân tộc được gìn giữ.

Đến Bắc Hà nghe chuyện vó ngựa trên cao nguyên trắng
Đến Bắc Hà nghe chuyện vó ngựa trên cao nguyên trắng

VOV.VN - Khi những cánh hoa mận Tam hoa dệt thảm trắng tinh khôi lên vùng cao Bắc Hà là lúc nhịp vó ngựa rung lên kiêu hãnh. Trên cao nguyên trắng, con ngựa thồ hàng nhọc nhằn trong ký ức nay đã là đại sứ du lịch, là “chiến mã thương hiệu”, trở thành sợi dây nối dài khát vọng của nhiều thế hệ kỵ sĩ dưới chân núi đèo.

Đến Bắc Hà nghe chuyện vó ngựa trên cao nguyên trắng

Đến Bắc Hà nghe chuyện vó ngựa trên cao nguyên trắng

VOV.VN - Khi những cánh hoa mận Tam hoa dệt thảm trắng tinh khôi lên vùng cao Bắc Hà là lúc nhịp vó ngựa rung lên kiêu hãnh. Trên cao nguyên trắng, con ngựa thồ hàng nhọc nhằn trong ký ức nay đã là đại sứ du lịch, là “chiến mã thương hiệu”, trở thành sợi dây nối dài khát vọng của nhiều thế hệ kỵ sĩ dưới chân núi đèo.

