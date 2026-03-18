Khách Việt chuyển hướng du lịch gần vì xung đột Trung Đông

Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành lớn như Đất Việt Tour, Vietravel, Du Lịch Việt, Tràng An Travel... cho thấy kể từ sau khi xung đột bùng phát ở Trung Đông, nhiều du khách Việt Nam có kế hoạch đi Dubai, Jordan, Ai Cập hoặc châu Âu quá cảnh Trung Đông đã chủ động chuyển hướng sang Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia… là những hành trình an toàn và thủ tục đơn giản hơn.

Ông Đỗ Văn Thức - Phó Tổng giám đốc Đất Việt Tour cho biết đơn vị ghi nhận sự quan tâm lớn cho các tuyến tour Hàn Quốc, Nhật Bản, các thị trường Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc... và các tour du lịch nội địa. "Tình hình thế giới bất ổn cũng là dịp để người Việt Nam khám phá thêm những vùng đất mới, trải nghiệm nhiều hơn ở trong nước. Các tour Đông Bắc Á có sự cải thiện về lượng khách, đặc biệt là tour Trung Quốc với đa dạng điểm đến, thủ tục đơn giản, nhất là các tour không bắt buộc mua sắm (no shopping) bán rất tốt".

Du khách Việt Nam tham quan tại Hàn Quốc.

Tương tự, công ty Du Lịch Việt cho biết đơn vị chuẩn bị đưa ra thị trường nhiều tuyến du lịch nước ngoài chặng ngắn và tour nội địa, trước bối cảnh xung đột còn tiếp diễn và tăng giá vé máy bay. Trong đó, dịp nghỉ lễ 30/4 này sẽ là cơ hội để đẩy mạnh các sản phẩm tour nội địa an toàn, dễ đi, nhiều trải nghiệm mới được thiết kế độc đáo hơn, chất lượng cao hơn..

"Dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 thường là cao điểm tour Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản; năm nay nhiều du khách chuyển hướng từ tour Trung Đông giúp tỉ lệ chốt sớm các tour Đông Nam Á, Đông Bắc Á có xu hướng cao hơn so với mọi năm.

Trong bối cảnh hàng không quốc tế nhiều biến động, khả năng giá vé máy bay sẽ tăng cao cùng với giá nhiên liệu, khiến nhiều du khách lựa chọn mức giá hợp lý hơn như tour trong nước từ 3 - 5 ngày cho dịp nghỉ lễ sắp tới như tuyến biển đảo (Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn), Tây Nguyên (Đà Lạt, Măng Đen), miền Bắc (Hà Giang, Sa Pa, Ninh Bình…). Đây là xu hướng từng thấy rất rõ mỗi khi giá vận chuyển tăng cao", ông Phạm Anh Vũ - Phó Tổng giám đốc Du Lịch Việt cho biết.

Tình hình thế giới bất ổn, nhiều du khách Việt chọn các điểm đến trong nước.

Trong bối cảnh tuyến du lịch Trung Đông gần như đóng băng, các đơn vị chuyên thị trường Dubai như HVN Travel cũng phải chuyển hướng sang các thị trường ít chịu tác động tại Đông Nam Á, Đông Bắc Á. "Đa số các đơn vị đang tập trung bán tuyến Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và vài tuyến du lịch châu Âu bay Turkish Airlines. Chúng tôi cũng đẩy mạnh các gói du lịch nội địa, kết hợp vé máy bay và khách sạn tại Phú Quốc, Đà Nẵng", ông Trương Minh Tuấn - Tổng giám đốc HVN Travel cho biết.

Dù chuyển hướng sang thị trường gần, nhưng các tour châu Âu, tour Mỹ vẫn thu hút quan tâm của du khách cho mùa hè và mùa thu. Do đó các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục nghiên cứu các đường bay vòng tránh, giảm phụ thuộc vào điểm trung chuyển tại Trung Đông. Đẩy mạnh các tuyến tour sử dụng hãng hàng không có đường bay an toàn, bay thẳng và làm tốt việc tư vấn rủi ro, chi phí, điều khoản... để du khách có đủ thông tin, yên tâm trước khi quyết định.