中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khách Việt chuyển hướng du lịch gần vì xung đột Trung Đông

Thứ Tư, 06:01, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo phân tích của các công ty lữ hành, du khách Việt Nam đang chuyển hướng sang các điểm đến gần hơn tại Đông Nam Á, Đông Bắc Á... và tour nội địa, trong bối cảnh tuyến du lịch Trung Đông gần như đóng băng và giá vé máy bay đường dài tăng cao.

Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành lớn như Đất Việt Tour, Vietravel, Du Lịch Việt, Tràng An Travel... cho thấy kể từ sau khi xung đột bùng phát ở Trung Đông, nhiều du khách Việt Nam có kế hoạch đi Dubai, Jordan, Ai Cập hoặc châu Âu quá cảnh Trung Đông đã chủ động chuyển hướng sang Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia… là những hành trình an toàn và thủ tục đơn giản hơn.

Ông Đỗ Văn Thức - Phó Tổng giám đốc Đất Việt Tour cho biết đơn vị ghi nhận sự quan tâm lớn cho các tuyến tour Hàn Quốc, Nhật Bản, các thị trường Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc... và các tour du lịch nội địa. "Tình hình thế giới bất ổn cũng là dịp để người Việt Nam khám phá thêm những vùng đất mới, trải nghiệm nhiều hơn ở trong nước. Các tour Đông Bắc Á có sự cải thiện về lượng khách, đặc biệt là tour Trung Quốc với đa dạng điểm đến, thủ tục đơn giản, nhất là các tour không bắt buộc mua sắm (no shopping) bán rất tốt".

khach viet chuyen huong du lich gan vi xung dot trung Dong hinh anh 1
Du khách Việt Nam tham quan tại Hàn Quốc.

Tương tự, công ty Du Lịch Việt cho biết đơn vị chuẩn bị đưa ra thị trường nhiều tuyến du lịch nước ngoài chặng ngắn và tour nội địa, trước bối cảnh xung đột còn tiếp diễn và tăng giá vé máy bay. Trong đó, dịp nghỉ lễ 30/4 này sẽ là cơ hội để đẩy mạnh các sản phẩm tour nội địa an toàn, dễ đi, nhiều trải nghiệm mới được thiết kế độc đáo hơn, chất lượng cao hơn..

"Dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 thường là cao điểm tour Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản; năm nay nhiều du khách chuyển hướng từ tour Trung Đông giúp tỉ lệ chốt sớm các tour Đông Nam Á, Đông Bắc Á có xu hướng cao hơn so với mọi năm.

Trong bối cảnh hàng không quốc tế nhiều biến động, khả năng giá vé máy bay sẽ tăng cao cùng với giá nhiên liệu, khiến nhiều du khách lựa chọn mức giá hợp lý hơn như tour trong nước từ 3 - 5 ngày cho dịp nghỉ lễ sắp tới như tuyến biển đảo (Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn), Tây Nguyên (Đà Lạt, Măng Đen), miền Bắc (Hà Giang, Sa Pa, Ninh Bình…). Đây là xu hướng từng thấy rất rõ mỗi khi giá vận chuyển tăng cao", ông Phạm Anh Vũ - Phó Tổng giám đốc Du Lịch Việt cho biết.

khach viet chuyen huong du lich gan vi xung dot trung Dong hinh anh 2
Tình hình thế giới bất ổn, nhiều du khách Việt chọn các điểm đến trong nước.

Trong bối cảnh tuyến du lịch Trung Đông gần như đóng băng, các đơn vị chuyên thị trường Dubai như HVN Travel cũng phải chuyển hướng sang các thị trường ít chịu tác động tại Đông Nam Á, Đông Bắc Á. "Đa số các đơn vị đang tập trung bán tuyến Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và vài tuyến du lịch châu Âu bay Turkish Airlines. Chúng tôi cũng đẩy mạnh các gói du lịch nội địa, kết hợp vé máy bay và khách sạn tại Phú Quốc, Đà Nẵng", ông Trương Minh Tuấn - Tổng giám đốc HVN Travel cho biết.

Dù chuyển hướng sang thị trường gần, nhưng các tour châu Âu, tour Mỹ vẫn thu hút quan tâm của du khách cho mùa hè và mùa thu. Do đó các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục nghiên cứu các đường bay vòng tránh, giảm phụ thuộc vào điểm trung chuyển tại Trung Đông. Đẩy mạnh các tuyến tour sử dụng hãng hàng không có đường bay an toàn, bay thẳng và làm tốt việc tư vấn rủi ro, chi phí, điều khoản... để du khách có đủ thông tin, yên tâm trước khi quyết định.

Du xuân Alishan - Lạc giữa biển mây và rừng cổ thụ của Đài Loan

VOV.VN - Mỗi độ xuân về, Alishan - vùng núi nổi tiếng của Đài Loan - lại khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng của hoa anh đào, biển mây bồng bềnh và rừng cổ thụ phủ sương. Alishan còn mang đến những trải nghiệm đặc biệt như đi tàu xuyên rừng, săn bình minh trên đỉnh núi và khám phá văn hóa bản địa Tsou.

Hải Nam/VOV.VN
Tag: Trung Đông du khách khách Việt xung đột lữ hành
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sự chuyển hướng của du khách Singapore giữa bất ổn Trung Đông
VOV.VN - Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã gây tác động rộng khắp ngành du lịch toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về tâm lý của du khách, các tuyến bay dài hơn, giá vé máy bay cao hơn và kế hoạch kỳ nghỉ phải thay đổi.

Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang lên kế hoạch cho các biện pháp kích thích du lịch mới, nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành du lịch nước này.

Nhiều hãng hàng không châu Á tăng giá vé, điều chỉnh lịch bay

VOV.VN - Nhằm thích ứng với nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu, nhiều hãng hàng không tại châu Á đang triển khai các biện pháp quyết liệt như hủy chuyến bay, tăng giá vé và áp dụng phụ phí nhiên liệu theo từng giai đoạn.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực