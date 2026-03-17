Sự chuyển hướng của du khách Singapore giữa bất ổn Trung Đông

Thứ Ba, 06:01, 17/03/2026
VOV.VN - Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã gây tác động rộng khắp ngành du lịch toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về tâm lý của du khách, các tuyến bay dài hơn, giá vé máy bay cao hơn và kế hoạch kỳ nghỉ phải thay đổi.

Với nhiều du khách Singapore, xung đột Trung Đông đang tạo thêm bất ổn cho các chuyến du lịch đường dài, đặc biệt là những chuyến bay qua không phận Trung Đông. Các chuyến bay từ Singapore đến các trung tâm lớn ở châu Âu như London, Paris và Frankfurt thường đi qua Trung Đông, vì đây là tuyến đường bay thẳng thuận tiện nhất giữa Đông Nam Á và châu Âu. Do xung đột đang diễn ra, các chuyến bay thẳng đến những điểm đến như vậy có thể cần thêm tới 3 giờ bay để vòng tránh các vùng không phận bị ảnh hưởng. 

Các chuyên gia du lịch cho biết du khách đang chuyển hướng sang các điểm đến khu vực gần hơn thay vì những nơi xa xôi. Nhiều du khách đã trì hoãn cho đến khi có thêm thông tin, nhưng dù quyết định chi tiền cho chuyến đi bị tạm dừng thì sự quan tâm và nhu cầu du lịch vẫn có. Lúc này với du khách Singapore, các điểm đến phổ biến bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan. Theo dữ liệu tìm kiếm trên nền tảng du lịch Skyscanner, các điểm đến hàng đầu trong khu vực mà du khách Singapore hiện đang tìm kiếm là Tokyo, Bangkok, Seoul, Bali và Kuala Lumpur.

su chuyen huong cua du khach singapore giua bat on trung Dong hinh anh 1
Sân bay quốc tế Changi  - cửa ngõ hàng không chính của Singapore.

Tại công ty du lịch Lightfoot Travel (có văn phòng tại Dubai, London, Singapore và Hong Kong - Trung Quốc), số lượng đặt chỗ mới cho các chuyến đi tại châu Á đã tăng 35% trong số khách hàng toàn cầu của công ty này, tính từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3. Nhiều người Singapore lựa chọn kỳ nghỉ gần nhà hơn và các khu vực tương đối an toàn, trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

"Các chuyến bay đường dài từ Singapore đến Nam Phi hay Mỹ Latinh hoàn toàn tránh được xung đột ở Trung Đông, và một số khách hàng của công ty đã đặt những chuyến đi như vậy. Hiện nay cũng có những cơ hội du lịch mà trước đây du khách ít có được, ví dụ như giá phòng ở Maldives đang rất ưu đãi để thu hút khách, vì họ phụ thuộc nhiều vào các trung tâm trung chuyển ở Trung Đông”, bà Lucy Jackson Walsh - giám đốc điều hành của Lightfoot Travel cho biết.

su chuyen huong cua du khach singapore giua bat on trung Dong hinh anh 2
Nhật Bản được nhiều du khách Singapore lựa chọn cho kỳ nghỉ sắp tới

Nhật Bản nằm trong số các quốc gia được nhiều du khách Singapore lựa chọn cho kỳ nghỉ sắp tới, khi chiến tranh vẫn tiếp diễn ở Trung Đông. Bà Michiyo Kawabe - giám đốc điều hành của công ty du lịch Michi & Co dự đoán những tháng tới nhiều người Singapore sẽ đi du lịch Nhật Bản, trong bối cảnh chi phí đi lại tăng cao và sự bất ổn ngày càng gia tăng,

“Hiện nay khách hàng của công ty sẵn sàng đi du lịch các điểm đến ở phương Đông hơn là phương Tây. Đối với nhiều người Singapore, Nhật Bản vẫn là một điểm đến an toàn và quen thuộc với tỷ giá hối đoái hấp dẫn, và khoảng cách bay không quá xa” - bà Michiyo Kawabe nói, đồng thời cho biết du khách có xu hướng khám phá những nơi ít nổi tiếng hơn tại Nhật Bản, ngoài "Cung đường Vàng" quen thuộc vốn chỉ tập trung vào Tokyo, Kyoto và Osaka.

Ông Ryo Ijichi - giám đốc phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc của hãng du thuyền Ponant của Pháp dự báo các mô hình du lịch có thể trở nên đa dạng hơn nữa nếu xung đột kéo dài: “Với tình hình xung đột, du khách có xu hướng tìm kiếm những điểm đến gần nhà hơn. Điều đó cũng có thể làm đa dạng hóa nhu cầu du lịch. Mọi người có thể sẽ lại khám phá những trải nghiệm dễ dàng trong tầm tay, chẳng hạn như du lịch gần nhà (staycation), du lịch bằng tàu biển hoặc rời khỏi các trung tâm thành phố để trở về thị trấn nhỏ hơn và vùng phụ cận".

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang lên kế hoạch cho các biện pháp kích thích du lịch mới, nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành du lịch nước này.

Xung đột Trung Đông gây thiệt hại ra sao đối với du lịch toàn cầu?

VOV.VN - Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) dự báo xung đột tại Trung Đông gây thiệt hại cho ngành du lịch và lữ hành toàn cầu hàng trăm triệu USD mỗi ngày về chi tiêu của du khách quốc tế, do sự gián đoạn các chuyến bay, suy giảm niềm tin của du khách và kết nối khu vực bị hạn chế.

Du lịch Thái Lan dự báo nguy cơ sụt giảm lớn vì xung đột Trung Đông

VOV.VN - Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dự báo trong trường hợp xấu nhất, Thái Lan có thể thất thu hơn 40 tỷ baht (khoảng 1,2 tỷ USD) về doanh thu du lịch, trong kịch bản việc đóng cửa không phận Trung Đông kéo dài 8 tuần.

