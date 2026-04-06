Trải nghiệm du lịch Singapore bằng các tuyến tàu điện như dân bản địa

Là phương tiện quen thuộc với tất cả người dân Singapore, tuyến tàu điện vòng quanh thành phố MRT Circle Line không chỉ giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng, mà còn mở ra hành trình trải nghiệm thú vị, cho phép du khách tự tìm ra những điểm hẹn hò thú vị hay góc phố độc đáo chỉ người dân bản địa hay ghé qua.

Biểu tượng 10 cánh hoa sen – cảm hứng cho thiết kế của ArtScience Museum (Nguồn: Marina Bay Sands)

ArtScience Museum - biểu tượng sáng tạo giữa vịnh Marina Bay

Bước lên tuyến MRT Circle và xuống ở trạm Bayfront (CCL – Downtown Line interchange), bạn chỉ cần đi bộ vài bước là tới khu phức hợp Marina Bay Sands rồi dừng chân ghé thăm ArtScience Museum. Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng Moshe Safdie, lấy cảm hứng từ hình ảnh bông sen đang nở – biểu tượng của sự sáng tạo và khai mở tri thức. Mười “cánh hoa” vươn ra từ khối trung tâm, mỗi cánh là một không gian trưng bày riêng, nơi ánh sáng tự nhiên từ các giếng trời chiếu xuống những bức tường cong bên trong, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng khi bạn phóng tầm mắt ngắm trọn vịnh Marina Bay.

Chương trình mô phỏng tương tác của triển lãm “NOX: Confessions of a Machine” (Nguồn: Marina Bay Sands)

Không chỉ gây ấn tượng về kiến trúc, ArtScience Museum còn nổi tiếng với các triển lãm với nhiều chủ đề khác nhau, được làm mới liên tục qua mỗi tháng. Hiện tại, bên cạnh triển lãm thường nhật, bảo tàng đang giới thiệu thêm triển lãm “Insects: Microsculptures Magnified” - nơi vẻ đẹp ẩn giấu của thế giới côn trùng được phóng đại thành những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng, và triển lãm tương tác “NOX: Confessions of a Machine” của nghệ sĩ Lawrence Lek - đưa du khách bước vào một thế giới tương lai nơi con người và máy móc cùng tồn tại.

Helix Bridge – góc ngắm toàn cảnh Singapore đậm chất thơ

Chỉ cách ArtScience Museum vài phút đi bộ, Helix Bridge sẽ là điểm đến tiếp theo - một trong những cây cầu dành cho người đi bộ nổi tiếng và nên thơ nhất tại Singapore. Bắt ngang vịnh Marina Bay, cây cầu mở ra khung cảnh thành phố rộng lớn với những tòa nhà cao tầng hiện đại, phản chiếu lấp lánh trên con kênh Marina. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng dịu trải dài trên vịnh, tạo nên khung cảnh gây “thương nhớ”, biến điểm đến trở thành chốn thư giãn, ngắm cảnh quen thuộc của nhiều người dân Singapore sau một ngày làm việc.

Ánh chiều tà rải trên cây cầu Helix Bridge (Nguồn: Christopher Frederick Jones, Angus Martin)

Điểm đặc biệt của cây cầu nằm ở thiết kế xoắn kép lấy cảm hứng từ hình dáng cấu trúc xoắn của phân tử DNA. Những khung thép uốn lượn tạo nên một hình dáng vừa mềm mại vừa hiện đại, như một tác phẩm nghệ thuật giữa không gian mở. Nếu ghé qua sau hoàng hôn, bạn sẽ được ngắm nhìn hệ thống đèn LED trang bị dọc theo cấu trúc xoắn thắp sáng cả một vùng, kiến tạo một khung cảnh lung linh và rất đặc trưng của Singapore hoa lệ.

CHJMES – dấu ấn lịch sử sống động giữa lòng Singapore

Tiếp tục hành trình cùng tuyến Circle Line và nán lại khi tới trạm Bras Basah, CHIJMES là một điểm dừng chân đặc biệt dành cho những ai muốn khám phá Singapore qua lăng kính lịch sử. Trong suốt hơn một thế kỷ, nơi đây không chỉ là tu viện và trường học dành cho nữ sinh, mà còn là mái nhà của một trại trẻ mồ côi phục vụ cộng đồng.

CHJMES giữ nguyên vẻ uy nghi, cổ kính cho đến ngày nay (Nguồn: lionheartlanders)

Công trình nổi bật nhất của khu phức hợp là nhà cầu nguyện Gothic Revival, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 và ngày nay được biết đến với tên CHIJMES Hall. Trải qua thăng trầm của lịch sử, những mái vòm cao vút, cửa sổ kính màu tinh xảo do nghệ nhân Bỉ Jules Dobbelaere thực hiện và các chi tiết kiến trúc Anglo-French vẫn duy trì cho không gian này một vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa nhẹ nhàng.

Ngày nay, CHIJMES quy tụ hơn 20 nhà hàng và quán cà phê với nhiều phong cách ẩm thực khác nhau, từ món Á truyền thống đến các nhà hàng fine dining hiện đại. Nếu bạn chọn nơi đây là một trạm dừng chân trên chuyến tàu MRT Circle Line, hãy dành thời gian lâu hơn một chút để vừa ngắm nhìn và tìm hiểu câu chuyện của CHJMES, vừa cho mình thư giãn, tận hưởng các lựa chọn ẩm thực giữa không gian đậm chất điện ảnh này.

Không gian ăn tối sang trọng bên trong khu vực CHIJMES Hall (Nguồn: lionheartlanders)

Singapore Botanic Gardens – khoảng xanh bình yên giữa lòng đô thị

Rời khỏi những con phố nhộn nhịp, hành trình cùng Circle Line tiếp tục đưa du khách đến với Singapore Botanic Gardens – một “ốc đảo xanh” nổi tiếng của thành phố. Được thành lập từ năm 1859 và trải rộng trên hơn 82 hecta, khu vườn này không chỉ là công viên công cộng mà còn là vườn bách thảo nhiệt đới đầu tiên và duy nhất trên thế giới được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới (năm 2015). Suốt hơn một thế kỷ, nơi đây đã trở thành biểu tượng cho nỗ lực gìn giữ thiên nhiên và đa dạng sinh học của Singapore.

Không gian xanh nguyên bản của Singapore Botanic Gardens (Nguồn: Singapore Botanic Gardens)

Bước tới “ốc đảo xanh” này, chắc chắn bạn nên thử ghé thăm National Orchid Garden, nơi trưng bày hơn 1.000 loài lan và 2.000 giống lai, tạo nên một “bảng màu” rực rỡ giữa không gian nhiệt đới. Những khu vườn được thiết kế theo chủ đề như Ginger Garden với hàng trăm loài gừng thơm ngát, hay Evolution Garden kể câu chuyện tiến hóa của thực vật qua hàng triệu năm cũng mang lại trải nghiệm khám phá độc đáo và đặc sắc.

Từ những công trình kiến trúc biểu tượng bên vịnh Marina Bay đến những khoảng xanh yên bình như Singapore Botanic Gardens hay Henderson Waves, tuyến MRT Circle Line mở ra một cách khám phá Singapore rất sống động và gần gũi. Tự do thong dong trên hành trình dọc Circle Line, bạn sẽ thấy mình được khám phá Singapore theo cách chậm rãi hơn với những khoảnh khắc đời thường, ngắm nhìn nhịp sống thường nhật của người Singapore - những điểm nhấn khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ.