Tạm hoãn tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Ninh Bình vì nCoV

Mới đây UBND tỉnh Ninh Bình đã có Công văn số 25/CV-UBND gửi Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các ban, Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thành phố về việc tạm hoãn tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình.

Thắng cảnh tại Ninh Bình.

Theo đó, kế hoạch Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình dự kiến diễn ra vào ngày 22/2/2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội nói chung, ngành du lịch nói riêng.



Trả lời phóng viên Báo điện tử VOV, ông Bùi Thành Đông, Giám đốc sở Du lịch Ninh Bình cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 quyết định hoãn tổ chức buổi Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình vào ngày 22/2/2020 và sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp trong thời gian tới".



Trước đó, trong buổi Họp báo thông tin, Ban tổ chức cho biết, Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức là sự kiện tiêu biểu, thường niên lớn nhất của ngành du lịch với hơn 100 hoạt động đặc sắc diễn ra.

Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc sở Du lịch Ninh Bình.

Trong số đó có các hoạt động chính được tổ chức xuyên suốt chương trình, bao gồm: Vòng chung kết Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020, Lễ hội chùa Bái Đính, Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Lễ Đàn Kính Thiên,...Đây được xem là cơ hội để tỉnh Ninh Bình và ngành du lịch Việt Nam giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; thu hút các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển du lịch,..../.