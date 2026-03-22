“Thủ phủ” sơn tra nở hoa trắng tinh khôi mời gọi du khách

Từ một loài cây mọc tự nhiên ở các triền núi, xã Ngọc Chiến hiện có hơn 2.500 ha trồng sơn tra, là cây trồng chủ lực, xóa đói giảm nghèo của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Cứ mỗi độ tháng Ba, bản Nậm Nghẹp như bừng sáng với những bông hoa, những cánh rừng sơn tra trắng muốt trải dài, mang lại cho mỗi người những cung bậc cảm xúc khác nhau từ bất ngờ, thích thú đến ấn tượng khi tham quan, trải nghiệm.

Cây sơn tra không chỉ mang lại cảnh đẹp mà còn là nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình nơi đây.

Tại lễ khai mạc tối 21/3, chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hoa sơn tra – Sắc xuân Ngọc Chiến 2026” có sự tham gia của đông đảo nam nữ diễn viên là đồng bào các dân tộc. Những lời ca, tiếng hát, điệu múa dân gian… mang không khí vui tươi, rộn ràng đến với đông đảo người dân, du khách giữa núi rừng bao la, hùng vĩ.

Ngày hội hoa sơn tra lần thứ 4 năm 2026 còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian như: giải leo núi sơn tra Sky Race có sự tham gia của khoảng 300 vận động viên, không gian văn hóa quảng bá hoa sơn tra và nét đặc sắc của đồng bào các dân tộc, hội chọi dê… góp phần bảo tồn và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao, du lịch của nhân dân.

Ông Lò Văn Thoa - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La cho biết Ngày hội hoa sơn tra là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc xã Ngọc Chiến; quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và những tiềm năng du lịch của xã nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc; đồng thời, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

"Qua Ngày hội hoa sơn tra 2026, chúng tôi mong muốn giữ gìn văn hóa và quảng bá văn hóa gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là về công tác trồng rừng, bảo vệ rừng gắn liền với cây sơn tra của núi rừng Tây Bắc nói chung, của bản Nậm Nghẹp nói riêng. Cùng với đó, chúng tôi cũng mong muốn quảng bá du lịch Ngọc Chiến và văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc Ngọc Chiến đến với du khách mọi miền Tổ quốc, để mọi người biết về Ngọc Chiến, về hoa sơn tra", ông Lò Văn Thoa cho biết.