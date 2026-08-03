Thủy thủ đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ thích thú tham quan điểm đến Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của biên đội tàu sân bay USS George Washington Hoa Kỳ từ ngày 30/7 đến 5/8, Công ty Du lịch Visit Indochina tổ chức chương trình tham quan và trải nghiệm tại thành phố Đà cho thủy thủ, sĩ quan và nhân viên trên tàu.

Thủy thủ đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ tham qua chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà

Thủy thủ đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ bày tỏ thích thú khi được tham quan các khu, điểm du lịch và thưởng thức các món ăn đặc trưng xứ Quảng

Thủy thủ đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ tham quan Khu du lịch Bà Nà

Thủy thủ đoàn được thưởng thức những món ăn đặc sản nổi tiếng của địa phương như mì Quảng, bánh xèo, cà phê muối, kem dừa.

Thủy thủ đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ trải nghiệm cà phê, giải khát vỉa hè Đà Nẵng

Đoàn khám phá các địa điểm văn hóa, lịch sử và danh thắng tiêu biểu như Ngũ Hành Sơn, Hải Vân Quan, Bà Nà Hills, khu vực trung tâm thành phố, các chợ truyền thống và những làng nghề đặc sắc, trong đó có làng nghề nước mắm Nam Ô.

Thưởng thức ẩm thực Đà Nẵng

Nhiều thành viên của đoàn cũng dành thời gian trải nghiệm nhịp sống thường nhật của người dân Đà Nẵng thông qua những hoạt động giản dị nhưng đậm bản sắc như ngồi cà phê vỉa hè, thưởng thức ẩm thực địa phương và mua sắm tại các khu chợ truyền thống.

Thủy thủ đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ tham quan khu du lịch Bà Nà

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Du lịch Visit Indochina cho biết, trong 4 ngày triển khai chương trình, Visit Indochina đã phục vụ gần 1.000 lượt thủy thủ và thành viên của biên đội, mang đến những hành trình được thiết kế chuyên biệt nhằm giới thiệu chiều sâu văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đời sống bản địa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.

Thủy thủ đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ tham quan chợ Cồn, điểm mua sắm nổi tiếng ở Đà Nẵng

Toàn bộ chương trình được thiết kế theo hướng trải nghiệm chuyên sâu, với thông điệp "Chạm về nguyên bản", giúp du khách trực tiếp chạm đến những giá trị văn hóa, di sản, ẩm thực và nhịp sống bản địa của Đà Nẵng.