Tỉnh An Huy, Trung Quốc quảng bá du lịch tại TP.HCM

Tỉnh An Huy của Trung Quốc sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: đỉnh Hoàng Sơn được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất núi”, cùng với 3 hệ thống sông Trường Giang, sông Hoài Hà và sông Tân An đã tạo nên những phong cảnh hùng vĩ “đẹp như tranh”.

Đáng chú ý, lợi thế khai thác tài nguyên du lịch của tỉnh An Huy là lịch sử, tôn giáo, văn hoá với các kiến trúc cổ kính, ẩm thực đa dạng, có thể kể đến như: Thôn cổ Tây Đệ, Hoành Thôn, Cửu Hoa Sơn, làng Đường Mô…

Hồ Vạn Phật tại huyện Thư Thành, thành phố Lỗ An, tỉnh An Huy. Nguồn: Tỉnh An Huy, Trung Quốc

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết Trung Quốc là một trong những thị trường khách du lịch quan trọng của Việt Nam. Lượng khách du lịch Trung Quốc đứng thứ 3 thị trường khách quốc tế đến TP.HCM trong năm 2019, với hơn 1,2 triệu lượt khách.

Thông qua buổi xúc tiến lần này, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu hy vọng du lịch TP.HCM cũng như An Huy nói riêng, du lịch Việt Nam và Trung Quốc nói chung ngày càng phát triển; tiếp tục quảng bá những điểm đến xinh đẹp giữa hai quốc gia để đón dòng khách hai chiều đến tham quan, vui chơi.

Công ty Lữ hành quốc tế Toàn Cầu tại TP.HCM ký kết hợp tác phát triển du lịch với các doanh nghiệp lữ hành của tỉnh An Huy.

Ông Zhen Yi - Phó Cục trưởng Cục Giao lưu, đối ngoại, hợp tác du lịch tỉnh An Huy cho biết, TP.HCM là thị trường du lịch sôi động nhất Việt Nam. Ông Zhen Yi mong muốn hai địa phương sẽ là 2 điểm đến du lịch được người dân 2 nước biết đến, qua lại nhiều hơn: “Hiện nay du khách qua lại vẫn chưa có đường bay thẳng từ TP.HCM - An Huy và ngược lại. Lâu nay du khách từ Việt Nam đến phải bay qua Quảng Châu hoặc Thượng Hải (Trung Quốc). Chúng tôi hy vọng qua lần xúc tiến, trao đổi này sẽ tạo được lượng du khách lưu chuyển giữa 2 địa phương thường xuyên để có những chuyến bay thẳng giá rẻ, kết nối gần hơn giữa TP.HCM và An Huy trong hợp tác xây dựng thị trường du lịch, điểm đến du lịch”.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp lữ hành của 2 bên ký kết hợp tác để phát triển du lịch trong thời gian tới.