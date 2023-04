Tour, combo du lịch Phú Quốc bất ngờ hạ nhiệt

Theo ghi nhận của Công ty Du lịch BestPrice ngày 19/4, vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc trong thời gian từ 29/4 - 2/5 giảm nhẹ khoảng từ 1 - 1,5 triệu đồng/vé khứ hồi, với các hành trình bay 30/4 - 2/5 thì du khách có thể giảm được hơn 2 triệu đồng/vé khứ hồi. Hiện nay với giá từ 7,1 triệu đồng/người là du khách có thể mua combo du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm tại resort tiêu chuẩn 4 sao, trong khi cách đây 2 tuần, với số tiền này thậm chí chưa mua được vé máy bay.

"Nếu không đi du lịch bằng máy bay thì những địa điểm đường bộ quanh Hà Nội hay TP.HCM cũng rất đáng để đi trong kỳ nghỉ này. Nghỉ đêm trên du thuyền Hạ Long là một gợi ý tốt trong giai đoạn này vì mức giá ổn định, dịch vụ trọn gói lại không bị ồn ào, chen chúc. Còn nếu đặt vé máy bay để đi du lịch thì chấp nhận giá cao vì đây là mùa đỉnh điểm của du lịch, nếu sắp xếp được thì có thể đặt lệch ngày để giá vé tốt hơn", ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice cho biết.

Hoàng hôn ở Phú Quốc.

Theo dữ liệu của nền tảng du lịch Mustgo (đối tác của 300 cơ sở lưu trú tại Phú Quốc và 2.000 khách sạn trên cả nước), không riêng hành trình Hà Nội – Phú Quốc mà các combo du lịch đến Nha Trang, Quy Nhơn đều đã "hạ nhiệt", nhất là giai đoạn trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 cho đến giữa tháng 5/2023.

Ông Trần Quốc Hùng - Quản lý phòng nguồn hàng Mustgo cho biết: "Combo Phú Quốc hiện giảm khoảng 25% so với thời điểm cách đây 2 tuần, do giá vé máy bay đã giảm mạnh vào những ngày quanh dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Sau kỳ nghỉ lễ đến giữa tháng 5, giá vé máy bay Hà Nội – Phú Quốc chỉ còn khoảng 2 triệu đồng/khứ hồi. Đây là cơ hội cho các điểm đến và cơ sở lưu trú ở Phú Quốc nên nhiều nơi đã kích cầu bằng chính sách bỏ phụ thu lễ và tung ra nhiều ưu đãi, như các khu Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, Sol By Melia, Radisson Blu Resort Phu Quoc, Pullman Resort Phu Quoc…".

Thống kê của Mustgo cho biết công suất phòng của các đối tác tại Phú Quốc dịp 30/4 – 1/5 vẫn chỉ ở mức trung bình, như các khách sạn phân khúc 3 - 4 sao thì công suất khoảng 60 - 70%, còn phân khúc 5 sao vào khoảng 30 - 50%. Các cơ sở lưu trú có công suất cao nhờ nguồn khách inbound, đến chủ yếu từ các kênh bán phòng trực tuyến (OTA). "Với tình hình vé giảm và giá phòng bỏ phụ thu, nhiều khách sạn ở Phú Quốc có thể lấp đầy từ 70 - 80% trong dịp nghỉ lễ", ông Trần Quốc Hùng dự báo.

Cần nhiều động lực tích cực hơn nhằm kích cầu du lịch nội địa, trong bối cảnh người Việt Nam đang ưu tiên du lịch nước ngoài.

Với combo du lịch Hà Nội – Nha Trang, các ngày khởi hành trong dịp 30/4 – 1/5 đã giảm giá khoảng 10% so với thời điểm cách đây 2 tuần. Không như Phú Quốc phụ thuộc nhiều vào đường bay, khu vực Cam Ranh - Nha Trang vẫn còn nguồn khách lớn đi đường bộ từ TP.HCM hoặc Tây Nguyên nên một số resort đã kín phòng trong kỳ nghỉ lễ. Dù vậy công suất chung các cơ sở lưu trú ở Cam Ranh được dự báo chỉ vào khoảng 50 – 60% trong dịp này.

Dù vậy, việc vé máy bay nội địa chỉ giảm khi kỳ nghỉ lễ đã đến khá gần khiến cho hiệu quả chưa cao như mong đợi. "Lượng đặt phòng dịp lễ 30/4 - 1/5 vẫn đang chững lại, chủ yếu khách hàng chọn đặt dịch vụ vào giai đoạn trước hoặc sau kỳ nghỉ lễ", phía Mustgo nhận định, thị trường vẫn cần nhiều động lực tích cực hơn nhằm kích cầu du lịch nội địa, trong bối cảnh người Việt Nam đang ưu tiên du lịch nước ngoài.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Vietluxtour cho rằng dù giảm giá nhiều nhưng tour trong nước vẫn bán chậm, do nhu cầu du lịch nước ngoài đã bị dồn nén trong suốt thời gian dài. Ngay khi các tuyến outbound được mở lại thì khách chọn tour nước ngoài nhiều hơn, khiến thị trường du lịch nội địa bị san sẻ rất mạnh.

"Để tăng khả năng cạnh tranh cho điểm đến nội địa thì không chỉ có vai trò của các doanh nghiệp lữ hành mà còn cần những chiến lược đồng bộ từ nhiều ban, ngành và các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch. Với doanh nghiệp lữ hành, chúng tôi liên tục làm mới sản phẩm, định hướng kế hoạch bán sớm để có giá tốt cho khách hàng và thiết kế các chương trình tham quan đa dạng mức giá. Như vậy, khách hàng ở các phân khúc khác nhau vẫn có sự chọn lựa phù hợp với nhu cầu của mình", bà Trần Thị Bảo Thu nói./.