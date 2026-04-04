中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM - nơi mọi trải nghiệm sống đều có thể trở thành sản phẩm du lịch

Thứ Bảy, 21:32, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM được xem là một điểm đến năng động, sôi động, với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, từ con người, ẩm thực đến nhịp sống thường nhật đều có thể trở thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn.

 

Đây là nhận định của các diễn giải tại talkshow “TP.HCM - nơi mọi trải nghiệm sống đều có thể trở thành sản phẩm du lịch”, diễn trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026.

Talkshow “TP.HCM - nơi mọi trải nghiệm sống đều có thể trở thành sản phẩm du lịch”, diễn trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Huy, Tổng giám đốc Pencil Group kiêm Giám đốc Localis.vn nhận định, nhu cầu của khách du lịch đang chuyển dịch từ “tham quan” sang “trải nghiệm”. Ông Huy nhấn mạnh, một cuộc trò chuyện với người bản địa, trải nghiệm được sinh hoạt, sống cùng người dân địa phương có thể để lại ấn tượng sâu sắc hơn bất kỳ hành trình tham quan nào.

Và TP.HCM được nhìn nhận không chỉ là một điểm đến mà là một không gian sống giàu cảm xúc. “Chất sống” đô thị TP.HCM – từ con người, ẩm thực đến nhịp sống thường nhật hoàn toàn có thể tạo ra những câu chuyện và kỷ niệm đẹp cho du khách.

Ông Nguyễn Tiến Huy, Tổng giám đốc Pencil Group nhận định TP.HCM không thiếu tài nguyên để du khách trải nghiệm, gắn kết. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“Một số liệu đáng chú ý được đưa ra từ Outbox cho thấy, chỉ số sẵn sàng giới thiệu điểm đến (Net Promoter Score) của du lịch Việt Nam hiện chỉ đạt 24,2 điểm, trong khi mức trung bình của khu vực Đông Nam Á là 53,4 điểm. Con số này phản ánh một thực tế: lượng khách đến Việt Nam có thể đang tăng trưởng, nhưng mức độ gắn kết sâu với trải nghiệm – yếu tố khiến họ sẵn sàng quay lại hoặc giới thiệu cho người khác – vẫn còn hạn chế. Đây là dữ liệu mới nhất được cập nhật vào cuối năm 2025. Vấn đề không phải do chúng ta thiếu tài nguyên để họ trải nghiệm, gắn kết”, ông Huy cho hay.

Chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân, nhà sáng tạo nội dung Quang Mỹ Thiên (kênh Cholon Dowtown) cho biết chính những câu chuyện đời thường đã giúp một khu vực như Chợ Lớn trở nên hấp dẫn hơn với du khách.

“Ở Chợ Lớn nơi tôi sống có một loại bánh của người Triều Châu rất ngon, gọi là bánh pía, nhưng trước đây gần như chỉ người Chợ Lớn biết thôi. Thật ra, tiệm bánh nhỏ đó đã có tuổi đời hơn 100 năm rồi. Khi biết được sự đặc biệt này, tôi đã bắt đầu làm video cip kể những câu chuyện xoay quanh loại bánh này – từ cách làm, ý nghĩa, đến việc người ta thường tặng nhau vào những dịp nào. Chính từ những câu chuyện rất nhỏ như vậy mà ngày càng có nhiều người biết đến tiệm bánh. Và giờ tiệm bánh đó đã trở thành một điểm đến du lịch”, nữ Tiktoker nói.

Ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại The Anam Resort chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ở góc nhìn quốc tế, ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại The Anam Resort, cho rằng vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa cách Việt Nam kể câu chuyện về mình và cách du khách quốc tế tiếp nhận. Theo ông, nhiều du khách nước ngoài chưa hiểu đầy đủ về Việt Nam, do đó việc thu hút họ không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở cách kể – cần xuất phát từ góc nhìn và cảm nhận của chính du khách.

Tại chương trình, các diễn giả cũng thống nhất rằng xu hướng du lịch đang thay đổi rõ rệt, khi du khách ngày càng ưu tiên những trải nghiệm cá nhân hóa thay vì các tour đại trà, đặt ra yêu cầu đổi mới trong thiết kế sản phẩm du lịch.

Theo đó, thay vì tập trung vào các điểm đến hay hoạt động truyền thống, yếu tố cốt lõi cần hướng đến là những câu chuyện chân thực, gắn với đời sống bản địa, qua đó tạo sự kết nối sâu sắc hơn giữa du khách với con người và văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng chỉ ra sự cần thiết liên kết trong hệ sinh thái du lịch hiện nay, đồng thời đề xuất xây dựng một “liên minh điểm đến” nhằm kết nối các bên liên quan, tạo ra chuỗi trải nghiệm đồng bộ và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: TP.HCM trải nghiệm sống sản phẩm du lịch talkshow ngày hội du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Giờ – động lực tăng trưởng mới của du lịch TP.HCM
Cần Giờ – động lực tăng trưởng mới của du lịch TP.HCM

VOV.VN - Trong bối cảnh không gian nội đô TP.HCM đang chịu áp lực lớn về hạ tầng và môi trường, Cần Giờ được xác định là động lực tăng trưởng mới của du lịch TP.HCM, với lợi thế chuyển tiếp độc bản giữa sông – rừng – biển, không thể tìm thấy ở khu vực khác.

TP.HCM sẽ đạt 50 triệu lượt khách từ những sản phẩm du lịch độc đáo, tầm cỡ

VOV.VN - Ngày 12/2, công viên nước rộng 15 ha tại phường Phước Thắng (TP.Vũng Tàu cũ) nay là TP.HCM chính thức đón khách. Công trình kỳ vọng sẽ tạo một điểm nhấn vui chơi giải trí sôi động, đáp ứng nhu cầu tham quan, du ngoạn dịp tết Bính Ngọ 2026 của người dân ở khu vực phía Nam.

Khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026 với loạt trải nghiệm mới

VOV.VN - Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026 ngày 2/4/2026 mở ra không gian lễ hội đa trải nghiệm kết hợp văn hóa và công nghệ. Ngày hội tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện xúc tiến du lịch trọng điểm, góp phần kích cầu thị trường, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị.

Dịp Tết Dương lịch 2026, doanh thu du lịch TP.HCM hơn 2.600 tỷ đồng

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, lượng du khách tham quan các khu, điểm du lịch tại TP.HCM ước đạt 1,2 triệu lượt. Trong đó, lượng khách quốc tế đến TP.HCM là 75.726 khách và công suất phòng ước đạt khoảng 75%. Doanh thu du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực