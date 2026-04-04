Đây là nhận định của các diễn giải tại talkshow “TP.HCM - nơi mọi trải nghiệm sống đều có thể trở thành sản phẩm du lịch”, diễn trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Huy, Tổng giám đốc Pencil Group kiêm Giám đốc Localis.vn nhận định, nhu cầu của khách du lịch đang chuyển dịch từ “tham quan” sang “trải nghiệm”. Ông Huy nhấn mạnh, một cuộc trò chuyện với người bản địa, trải nghiệm được sinh hoạt, sống cùng người dân địa phương có thể để lại ấn tượng sâu sắc hơn bất kỳ hành trình tham quan nào.

Và TP.HCM được nhìn nhận không chỉ là một điểm đến mà là một không gian sống giàu cảm xúc. “Chất sống” đô thị TP.HCM – từ con người, ẩm thực đến nhịp sống thường nhật hoàn toàn có thể tạo ra những câu chuyện và kỷ niệm đẹp cho du khách.

“Một số liệu đáng chú ý được đưa ra từ Outbox cho thấy, chỉ số sẵn sàng giới thiệu điểm đến (Net Promoter Score) của du lịch Việt Nam hiện chỉ đạt 24,2 điểm, trong khi mức trung bình của khu vực Đông Nam Á là 53,4 điểm. Con số này phản ánh một thực tế: lượng khách đến Việt Nam có thể đang tăng trưởng, nhưng mức độ gắn kết sâu với trải nghiệm – yếu tố khiến họ sẵn sàng quay lại hoặc giới thiệu cho người khác – vẫn còn hạn chế. Đây là dữ liệu mới nhất được cập nhật vào cuối năm 2025. Vấn đề không phải do chúng ta thiếu tài nguyên để họ trải nghiệm, gắn kết”, ông Huy cho hay.

Chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân, nhà sáng tạo nội dung Quang Mỹ Thiên (kênh Cholon Dowtown) cho biết chính những câu chuyện đời thường đã giúp một khu vực như Chợ Lớn trở nên hấp dẫn hơn với du khách.

“Ở Chợ Lớn nơi tôi sống có một loại bánh của người Triều Châu rất ngon, gọi là bánh pía, nhưng trước đây gần như chỉ người Chợ Lớn biết thôi. Thật ra, tiệm bánh nhỏ đó đã có tuổi đời hơn 100 năm rồi. Khi biết được sự đặc biệt này, tôi đã bắt đầu làm video cip kể những câu chuyện xoay quanh loại bánh này – từ cách làm, ý nghĩa, đến việc người ta thường tặng nhau vào những dịp nào. Chính từ những câu chuyện rất nhỏ như vậy mà ngày càng có nhiều người biết đến tiệm bánh. Và giờ tiệm bánh đó đã trở thành một điểm đến du lịch”, nữ Tiktoker nói.

Ở góc nhìn quốc tế, ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại The Anam Resort, cho rằng vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa cách Việt Nam kể câu chuyện về mình và cách du khách quốc tế tiếp nhận. Theo ông, nhiều du khách nước ngoài chưa hiểu đầy đủ về Việt Nam, do đó việc thu hút họ không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở cách kể – cần xuất phát từ góc nhìn và cảm nhận của chính du khách.

Tại chương trình, các diễn giả cũng thống nhất rằng xu hướng du lịch đang thay đổi rõ rệt, khi du khách ngày càng ưu tiên những trải nghiệm cá nhân hóa thay vì các tour đại trà, đặt ra yêu cầu đổi mới trong thiết kế sản phẩm du lịch.

Theo đó, thay vì tập trung vào các điểm đến hay hoạt động truyền thống, yếu tố cốt lõi cần hướng đến là những câu chuyện chân thực, gắn với đời sống bản địa, qua đó tạo sự kết nối sâu sắc hơn giữa du khách với con người và văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng chỉ ra sự cần thiết liên kết trong hệ sinh thái du lịch hiện nay, đồng thời đề xuất xây dựng một “liên minh điểm đến” nhằm kết nối các bên liên quan, tạo ra chuỗi trải nghiệm đồng bộ và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.