Rộn ràng sắc màu văn hóa các vùng miền tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026

Thứ Bảy, 08:01, 04/04/2026
VOV.VN - Ngày hội du lịch TP.HCM 2026 không chỉ là sự kiện kích cầu du lịch mà còn là điểm đến giao lưu văn hóa đặc sắc. Sự góp mặt của không gian văn hóa du lịch Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai... mang đến bức tranh vùng miền đầy sống động.

Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2026 diễn ra từ ngày 2 - 5/4 tại Công viên 23/9, TP.HCM; quy tụ hơn 120 gian hàng cùng sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố từ các vùng miền trên cả nước. Đây không chỉ là đòn bẩy kích cầu du lịch nội địa mà còn mở ra một không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, nổi bật tại Ngày hội là sự hiện diện của các địa phương với những không gian văn hóa mang đậm bản sắc, góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu.

ron rang sac mau van hoa cac vung mien tai ngay hoi du lich tp.hcm 2026 hinh anh 1
Không gian quảng bá văn hóa - du lịch tỉnh Cao Bằng tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026

Cao Bằng: Đánh thức di sản Công viên địa chất toàn cầu

Đến với Ngày hội Du lịch TP.HCM năm nay, tỉnh Cao Bằng mang đến một không gian đậm chất di sản nhằm giới thiệu và quảng bá vẻ đẹp độc đáo của vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Không gian trưng bày được đầu tư trang trí bằng hình ảnh các danh lam thắng cảnh đan xen cùng khoảnh khắc tái hiện đời sống văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc. Du khách tham quan sẽ được hòa mình vào không gian nghệ thuật với những làn điệu hát Then, tiếng đàn Tính mượt mà do các nghệ nhân trực tiếp biểu diễn.

ron rang sac mau van hoa cac vung mien tai ngay hoi du lich tp.hcm 2026 hinh anh 2
Các đại biểu tham quan, trải nghiệm tại Không gian quảng bá văn hóa - du lịch tỉnh Cao Bằng

Bên cạnh đó, Cao Bằng còn bày bán các mặt hàng thổ cẩm tinh xảo, búp bê mặc trang phục áo dân tộc và các đặc sản tiêu biểu đạt chuẩn OCOP như trà, thạch đen, thạch trắng, bánh khảo, hạt dẻ, khẩu sli... Nhằm tăng tương tác, Cao Bằng cũng tổ chức các trò chơi vòng quay may mắn, tặng quà lưu niệm cho du khách check-in tại gian hàng của tỉnh và tìm hiểu fanpage Du lịch Non nước Cao Bằng, Cổng du lịch thông minh tỉnh Cao Bằng.

Lào Cai: Rực rỡ bản sắc văn hóa vùng cao Tây Bắc

Tỉnh Lào Cai góp mặt tại Ngày hội Du lịch TP.HCM nhằm giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa, các tiềm năng, thế mạnh du lịch, các sự kiện tiêu biểu của tỉnh Lào Cai trong năm 2026 và những năm tiếp theo đến đông đảo nhân dân và du khách. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch địa phương xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng, các chương trình kích cầu du lịch, mở rộng thị trường và thu hút khách du lịch đến với Lào Cai.

ron rang sac mau van hoa cac vung mien tai ngay hoi du lich tp.hcm 2026 hinh anh 3
Ngày hội Du lịch TP.HCM là cơ hội mở rộng thị trường và thu hút khách du lịch đến với Lào Cai.

Điểm nhấn thu hút khách tham quan là các hoạt động trình diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống vô cùng sống động như thổi sáo, múa khèn, múa gậy sinh tiền được tổ chức liên tục vào các khung giờ sáng, chiều, tối. Du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt sự khéo léo của nghệ nhân trình diễn quy trình vẽ sáp ong và thêu thổ cẩm thủ công ngay tại gian hàng. Dịp này, Lào Cai mang đến các sản phẩm OCOP thế mạnh như thổ cẩm, cao atiso, chè... giới thiệu các sản phẩm, khu điểm, dịch vụ du lịch kết hợp các chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn và tổ chức mini game nhằm giới thiệu trọn vẹn sức hấp dẫn của Lào Cai đến du khách thập phương.

Tuyên Quang: Tôn vinh không gian văn hóa đặc trưng

Tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM với chủ đề "Không gian văn hóa du lịch tỉnh Tuyên Quang", địa phương hướng tới mục tiêu quảng bá điểm đến văn hóa đến với du khách trong và ngoài nước; tăng cường phối hợp trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, liên kết phát triển sản phẩm du lịch, nâng cao hiệu quả chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.HCM.

ron rang sac mau van hoa cac vung mien tai ngay hoi du lich tp.hcm 2026 hinh anh 4
Không gian văn hóa du lịch tỉnh Tuyên Quang tại Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2026

Tiếp tục quảng bá danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn” tỉnh Tuyên Quang, gian hàng cũng là nơi trưng bày tài liệu, tư vấn và giới thiệu các chương trình tour, tuyến, hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Tuyên Quang. Tại đây còn giới thiệu, trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương như mật ong bạc hà, bánh tam giác mạch, chè Shan tuyết, tinh bột nghệ, dược liệu và đồ thổ cẩm. 

Phú Thọ: Lan tỏa giá trị di sản vùng Đất Tổ

Ngày hội Du lịch TP.HCM là dịp để tỉnh Phú Thọ tăng cường giới thiệu hình ảnh du lịch, văn hóa đặc trưng cùng các sản phẩm du lịch trong không gian phát triển mới và có tính liên kết cao. Tại khu vực quảng bá, địa phương đẩy mạnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các dự án kêu gọi đầu tư và các điểm đến du lịch độc đáo thông qua hệ thống ấn phẩm trực quan sinh động.

ron rang sac mau van hoa cac vung mien tai ngay hoi du lich tp.hcm 2026 hinh anh 5
Không gian văn hóa du lịch tỉnh Phú Thọ tại Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2026

Du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, nông sản, ẩm thực cùng các sản phẩm thủ công truyền thống... mang đậm thương hiệu vùng Đất Tổ. Các ấn phẩm quảng bá như tờ rơi, tập gấp, hình ảnh, video... sẽ giới thiệu rõ nét các khu, tuyến, điểm du lịch và sản phẩm du lịch mới của tỉnh Phú Thọ. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch của tỉnh Phú Thọ cũng tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm mở rộng thị trường du khách phía Nam.

thang_canh_viet_dat_viet_tour_ngay_hoi_du_lich_tphcm_2026.jpg

Giá xăng dầu tăng, công ty du lịch nỗ lực giữ giá tour kích cầu

VOV.VN - Gần đây, chi phí vận chuyển đường bộ và hàng không - yếu tố chiếm tỉ trọng lớn trong tour du lịch đã tăng vọt theo giá xăng dầu. Trước áp lực này, các công ty du lịch đang nỗ lực tìm phương án ứng phó, duy trì sự liền mạch và uy tín trên thị trường.

Hải Nam/VOV.VN
Tag: Cao Bằng Lào Cai Phú Thọ Tuyên Quang ngày hội
Sân bay Long Thành vận hành, du lịch Đồng Nai không thể đi lối cũ
Sân bay Long Thành vận hành, du lịch Đồng Nai không thể đi lối cũ

VOV.VN - Tỉnh Đồng Nai xác định, việc tái cấu trúc không gian phát triển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là "mệnh lệnh" thay đổi tư duy làm du lịch của địa phương trong tương lai.

Áp lực giá vé máy bay tăng cao, du lịch nội địa tìm hướng đi mới
Áp lực giá vé máy bay tăng cao, du lịch nội địa tìm hướng đi mới

VOV.VN - Mùa du lịch đã bắt đầu sôi động, nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan của người dân ngày một tăng cao. Thế nhưng, bên cạnh sự háo hức, không ít du khách lại phải “chùn bước” khi các chi phí di chuyển, đặc biệt là giá vé máy bay tiếp tục tăng.

Quảng Ninh sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2026
Quảng Ninh sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2026

VOV.VN - Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 65.000 tỷ đồng. Hướng tới mục tiêu này, du lịch Quảng Ninh đang đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; đồng thời hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng bước vào mùa cao điểm.

