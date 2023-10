Trung Quốc: Bùng nổ du lịch nội địa trong Tuần lễ vàng

Theo số liệu do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố ngày 6/10, trong 8 ngày nghỉ của Tuần lễ vàng, số lượng khách du lịch nội địa đạt 826 triệu lượt người, tăng 71,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu du lịch nội địa lên đến 753,43 tỷ nhân dân tệ, tăng 129,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Người dân Trung Quốc tham quan Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong những ngày nghỉ lễ, ngành văn hóa, du lịch Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ, thị trường ổn định, có trật tự. Do ngày nghỉ dài nên đặc điểm “nửa đoàn tụ, nửa du lịch” thể hiện rõ nét, nhu cầu đi du lịch trong dịp nghỉ lễ của người dân được giải phóng, du lịch trung và dài hạn đạt mức tăng trưởng cao. Ngành văn hóa, du lịch Trung Quốc đã kết hợp đặc trưng của ngày lễ và kết hợp nghệ thuật biểu diễn, thể thao, di sản văn hóa phi vật thể,... thông qua “Du lịch +” để tung ra chuỗi hoạt động, sản phẩm mang tính trải nghiệm phong phú cho người dân.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho biết, du lịch đường dài đạt mức tăng trưởng cao trong Tuần lễ vàng, hoạt động tiêu dùng tại các điểm du lịch lớn, danh lam thắng cảnh tiếp tục đạt mức cao và các cụm tiêu dùng du lịch, văn hóa đêm cấp quốc gia đã thể hiện được sự lôi cuốn, kích thích sức sống của hoạt động tiêu dùng ban đêm.

Số liệu giám sát của China Unicom cho thấy, từ 18h ngày 28/9 đến 6h ngày 6/10, lưu lượng hành khách ban đêm tại 243 cụm tiêu dùng văn hóa và du lịch đêm cấp quốc gia là 112 triệu lượt người, bình quân 57.600 lượt người/đêm tại mỗi cụm, tăng 68,7% so với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022.