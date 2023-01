Trung Quốc: Gần 53 triệu lượt người đi du lịch nội địa dịp Tết Dương lịch

Theo tính toán của Trung tâm dữ liệu Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, 52,7 triệu lượt khách nội địa đã đi du lịch, tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước và phục hồi tương đương 42,8% so với kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2019, tức trước đại dịch. Doanh thu du lịch nội địa đạt 26,517 tỷ nhân dân tệ, tăng 4% so với cùng kỳ.

Người dân trượt băng trên mặt hồ Côn Minh trong công viên Di Hòa Viên ở thủ đô Bắc Kinh ngày 2/1/2023. Ảnh: VCG.

Trong dịp này, các tour du lịch quanh thành phố, du lịch ngắn ngày, du lịch nghỉ dưỡng vẫn là xu hướng chủ đạo và các trải nghiệm vui chơi chất lượng cao như băng tuyết, suối nước nóng, cắm trại được du khách ưa chuộng. Các hoạt động đón năm mới nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của giới trẻ, trong đó các màn trình diễn ánh sáng, bắn pháo hoa, rung chuông đón giao thừa được đặc biệt yêu thích.

Cùng với việc liên tục tối ưu hóa chính sách phòng chống dịch, du lịch đường dài và vừa ở Trung Quốc đã phục hồi ổn định. Theo số liệu từ Fliggy Travel.com, đơn hàng tour liên tỉnh, liên thành phố dịp Tết Dương lịch chiếm gần 80%, đạt mức đỉnh trong gần 1 năm qua; thế hệ 9X, 10X chiếm hơn 70% và trở thành lực lượng chính của các tour du lịch xuyên tỉnh trong năm mới.

Trong khi đó, theo dữ liệu trên nền tảng thông tin du lịch Qunar, sau khi thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, điểm du lịch biển nổi tiếng Trung Quốc, tuyên bố sẽ không thực hiện quản lý phân loại khách du lịch ngoại tỉnh vào ngày 5/12/2022, lượng đặt vé máy bay ngày hôm sau đã đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. Dữ liệu từ Qunar cũng cho thấy, lượng đặt vé máy bay đến Tam Á tháng 12 đã tăng 82% so với tháng 11. Còn theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Ctrip, từ ngày 7/12/2022 đến cuối năm, vé máy bay đến Tam Á tăng 79% so với tháng trước.

Dữ liệu từ Tuniu.com cũng cho thấy, kể từ khi Trung Quốc nới lỏng công tác phòng chống dịch, Tam Á đã trở thành điểm đến phổ biến nhất cho du lịch liên tỉnh. Tính đến 31/12/2022, lượng khách du lịch đến Tam Á trên Tuniu.com trong nửa cuối tháng 12 đã tăng 125% so với nửa đầu tháng và tăng 154% so với tháng 11.

Ông Trương Minh Dương, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu Tongcheng, cho rằng sự phục hồi của thị trường một số điểm đến ở Trung Quốc vượt mong đợi, “tạo nền tảng tốt cho sự phục hồi của thị trường du lịch trong năm 2023”./.