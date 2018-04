Trung tâm Công viên địa chất Non nước Cao Bằng nằm ở đâu?

Công viên Địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng vừa được UNESCO công viên địa chất toàn cầu. CVĐC Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.000km2, bao gồm 6 huyện: Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và một phần diện tích các huyện Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An