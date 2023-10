3 resort Việt nhận giải thế giới về du lịch chăm sóc sức khỏe

Vào năm ngoái, 4 khu nghỉ dưỡng của Việt Nam nhận giải thưởng Destination Deluxe 2022 là Regent Phu Quoc (Kiên Giang) về Nhì ở hạng mục "New Hotel of the Year", Capella Hanoi (Hà Nội) xếp thứ 3 ở hạng mục "Hotel Design of the Year", liệu trình chăm sóc sức khỏe "Phu Quoc Indulgence" của InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort (Phú Quốc) về Nhì ở hạng mục "Spa Treatment of the Year", TIA Wellness Resort (Đà Nẵng) thắng giải "Wellness Cuisine of the Year".