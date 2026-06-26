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Indonesia mở rộng chính sách miễn visa, thúc đẩy tăng trưởng du lịch

Thứ Sáu, 16:17, 26/06/2026
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VOV.VN - Bộ Du lịch Indonesia đang thúc đẩy chính sách mở rộng Miễn thị thực (BVK) nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu. Dự kiến tác động của chính sách này có thể giúp tăng lượng khách du lịch quốc tế lên hơn 32%.

Trong một tuyên bố chính thức đưa ra hôm 24/6, Bộ Du lịch Indonesia nhấn mạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho thị thực du lịch là yếu tố quyết định thu hút du khách quốc tế, đặc biệt khi các quốc gia Đông Nam Á đều đang tích cực nới lỏng chính sách miễn thị thực du lịch.

Bộ Du lịch Indonesia viện dẫn chính sách miễn thị thực cho 169 quốc gia vào năm 2016, đã góp phần làm tăng 24% nhu cầu du lịch nước ngoài và hỗ trợ tạo ra khoảng 400 nghìn việc làm. Mặt khác trên cở sở dữ liệu thực tế về lượng du khách nước ngoài viếng thăm Indonesia từ năm 2018 đến nay, Bộ Du lịch nước này ước tính tác động của chính sách miễn thị thực du lịch sẽ gia tăng nhu cầu du khách quốc tế lên 32,4%.

indonesia mo rong chinh sach mien visa, thuc day tang truong du lich hinh anh 1
Hoạt động xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế ở thủ đô Jakarta, Indonesia

Bộ Du lịch Indonesia cũng lưu ý chính sách miễn visa không chỉ đơn thuần là vấn đề nhập cư, mà còn là yếu tố cốt lõi để tăng cường khả năng tiếp cận, sự thuận tiện trong du lịch. Đặc biệt, chính sách này có tiềm năng kích thích chi tiêu của khách du lịch, tạo cơ hội việc làm và củng cố nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai mở rộng chính sách miễn visa đối với quốc gia nào cũng phải cân nhắc, tính đến yếu tố an ninh và lợi ích quốc gia.

Động thái mở rộng chính sách miễn visa của Indonesia diễn ra trong bối cảnh nước này đang tụt hậu so với các nước láng giềng như Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam về số lượng quốc gia được hưởng quy chế miễn visa song phương hoặc đơn phương.

Trong khi dữ liệu của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) cho thấy, mức tăng trưởng trung bình hàng năm về lượng khách du lịch đến các quốc gia áp dụng chính sách miễn visa đạt 16,6%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 8,1% của các quốc gia chỉ áp dụng loại visa thường. Hơn nữa, việc đơn giản hóa các quy định nhập cảnh có thể làm tăng lượng du khách từ 7,2% đến 27%.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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