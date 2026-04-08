Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?

Lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc sau 3 tháng đầu năm 2026 đã đạt hơn 167.000 lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025. Tính riêng du lịch MICE, Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã hỗ trợ gần 5,500 khách MICE từ Việt Nam trong Quý I/2026, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy thị trường du lịch MICE nói riêng và điểm đến Hàn Quốc nói chung vẫn có sức hút lớn với du khách Việt.

Đáng chú ý, mới đây, chính phủ Hàn Quốc giới thiệu cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị lớn của Việt Nam gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Đây được coi là chính sách đột phá, tạo điều kiện cho du khách Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc một cách thuận tiện và linh hoạt hơn, nhất là phân khúc khách du lịch tự túc (FIT) và du khách thường xuyên đến Hàn Quốc.

Bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Ngày 8/4/2026 tại Hà Nội, Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Xúc tiến Du lịch tỉnh Gyeonggi (GTO) tổ chức chương trình “Korea Travel Mart 2026”. Tại sự kiện, bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam cho biết: "Từ tháng 4 năm nay, loại visa đại đô thị áp dụng cho cư dân Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng sẽ được nâng cấp hiệu lực lên 10 năm, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Việt Nam tới thăm Hàn Quốc tự do và thuận tiện hơn, đây là cơ sở để chúng ta kỳ vọng vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch".

Nhấn mạnh Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm và giàu tiềm năng tại Đông Nam Á, bà Park Eun Jung chia sẻ thêm: "Với các chính sách hỗ trợ hấp dẫn, các hoạt động marketing đa dạng và các sản phẩm du lịch mới phù hợp với xu hướng của du khách Việt, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao lưu du lịch song phương trong thời gian tới".

Doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Hàn Quốc gặp gỡ tại chương trình “Korea Travel Mart 2026”

Tại sự kiện, KTO Việt Nam đã công bố chiến lược xúc tiến du lịch Hàn Quốc năm 2026, tập trung vào 3 định hướng chính gồm tăng cường hoạt động B2B và B2C, mở rộng thị trường khách du lịch tự túc (FIT) và phát triển sản phẩm du lịch đa dạng theo chủ đề. Đặc biệt KTO tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành Việt Nam phát triển các sản phẩm du lịch mới tại Hàn Quốc như tour du lịch học tập, tour trải nghiệm chuyên biệt, tour du lịch bằng chuyến bay charter...

Tham gia xúc tiến du lịch tại Hà Nội dịp này, các thành phố khu vực phía Tây tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) quảng bá những điểm đến khá mới mẻ với du khách Việt Nam như Bucheon, Ansan, Hwaseong, Gimpo... Khu vực này đang hình thành một "vành đai du lịch thống nhất", phát triển hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa các thành viên, đồng bộ hóa hoạt động tiếp thị chung và triển khai các gói ưu đãi giảm giá tại các cơ sở lưu trú, điểm tham quan.

"Chuẩn bị cho Năm du lịch Hàn Quốc 2027 – 2029, các địa phương đã sẵn sàng đón du khách Việt Nam với cơ sở hạ tầng chất lượng cao với trải nghiệm văn hóa đa sắc màu. Chúng tôi cam kết đồng hành, hỗ trợ cả về mặt hành chính và tài chính nhằm thúc đẩy lan tỏa các sản phẩm du lịch trong thời gian tới. Chương trình lần này là sự khởi đầu cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước và hợp tác kinh doanh thành công trong tương lai”, đại diện Hội đồng Văn hóa và Du lịch khu vực Tây Gyeonggi chia sẻ tại sự kiện.