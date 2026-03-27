Hàn Quốc bắt đầu đón mùa hoa anh đào 2026

Thứ Sáu, 06:01, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoa anh đào bắt đầu nở rộ tại nhiều địa phương miền Nam Hàn Quốc, báo hiệu mùa lễ hội ​​sẽ thu hút đông đảo du khách.

Tương tự như tại Nhật Bản, Hàn Quốc cũng có nhiều địa điểm ngắm hoa anh đào, giúp thu hút du khách thập phương. Từ hôm 24/3, tại khu vực Jinhae thuộc thành phố Changwon – miền Nam Hàn Quốc, hoa anh đào đã bắt đầu nở. Theo quan trắc của Đài khí tượng Changwon, nhiều cây anh đào đã nở từng chùm 3 nụ, và sẽ nở rộ trong vòng khoảng 1 tuần tới, tạo ra một cảnh quan thiên nhiên kỳ thú cho Jinhae.

Đặc biệt, cây anh đào Jinhae năm nay khai hoa đúng dịp sắp tổ chức Lễ hội Gunhan - một lễ hội hoa anh đào nổi tiếng của Hàn Quốc thu hút rất đông du khách mỗi năm. Trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, anh đào khai hoa thất thường, khiến ban tổ chức lễ hội này gặp khó khăn trong việc lựa chọn thời gian mở hội.

han quoc bat dau don mua hoa anh dao 2026 hinh anh 1
Du khách ngắm hoa anh đào nở rộ tại Jinhae, thành phố Changwon, Hàn Quốc vào năm 2025. Nguồn: Yonhap

Lễ hội Gunhan năm nay diễn ra từ 27/3 đến 5/4 - đúng thời gian hoa anh đào nở rộ, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm khó quên cho khách thập phương. Tại Jinhae có khoảng 360.000 cây anh đào được trồng tại một khu vực rộng lớn trong vùng.

Theo Đài khí tượng Changwon, khu vực Jinhae dự báo đón những ngày nắng đẹp trong dịp lễ hội. Yếu tố mang tính “thiên thời” này dường như đang chiều lòng du khách, góp phần làm cho Lễ hội Gunhan nhộn nhịp hơn những năm trước.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
VOV.VN - Tại Hàn Quốc, người bản địa sẽ không tự rót rượu trong cuộc nhậu, sự kiêng cữ này không chỉ vì phép lịch sự mà còn có nhiều ý nghĩa đặc biệt hơn.

VOV.VN - Hàn Quốc dự kiến giới thiệu loại thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần có thời hạn lên tới 10 năm cho du khách từ các thành phố lớn của Việt Nam, bao gồm Hà Nội. Chính sách mới này nằm trong hàng loạt biện pháp của Hàn Quốc nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế.

VOV.VN - Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98, phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" của Netflix đã giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc.

