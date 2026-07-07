Kinh nghiệm du lịch Nga: Nên chọn bay thẳng hay nối chuyến?

Khi lên kế hoạch du lịch Nga, hầu hết du khách đều muốn ghé thăm cả thủ đô Moscow và thành phố di sản Saint Petersburg. Tuy nhiên khoảng cách 700km giữa 2 thành phố này đòi hỏi sự sắp xếp lộ trình hợp lý. Ví dụ nếu đặt chuyến bay thẳng khứ hồi từ TP.HCM đến Moscow, du khách sẽ phải mất thêm nhiều thời gian, chi phí di chuyển từ các thành phố khác quay lại Moscow để đón chuyến bay về nước.

Theo các chuyên gia lữ hành, Nga là một quốc gia rộng lớn và nhất là phía Tây nước Nga nằm cách xa Việt Nam về mặt địa lý, đồng nghĩa với việc du khách phải đối mặt với hành trình bay liên tục dài từ 10 đến 11 tiếng đồng hồ. Thực tế ghi nhận không ít du khách sau chuyến bay thẳng đã rơi vào mệt mỏi do lệch múi giờ và gần như lãng phí ngày đầu tham quan ở Nga chỉ để nghỉ ngơi hồi sức tại khách sạn. Đối với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi đi cùng, việc phải ngồi "bó chân" trên máy bay thời gian dài cũng là thử thách rất lớn.

Nhà thờ Chính tòa Thánh Vasily - một kiệt tác kiến trúc tại Moscow, Nga.

Do đó, kinh nghiệm khi đi du lịch Nga là thiết kế theo dạng hành trình mở (open-jaw) – tức là bay đến Moscow và bay về từ Saint Petersburg, hoặc ngược lại. Lộ trình một chiều đi, một chiều về khác nhau giúp hành trình tham quan thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu áp lực mệt mỏi do di chuyển 2 lần giữa Moscow và Saint Petersburg.

Dù vậy hiện nay chưa có đường bay thẳng kết nối Saint Petersburg với các sân bay tại Việt Nam, do đó việc chọn các chuyến bay nối chuyến (transit) từ những hãng hàng không cao cấp đang ngày càng được ưa chuộng. Nhiều hãng hàng không đang khai thác chuyến bay transit từ Việt Nam có điểm đến là Moscow và Saint Petersburg, như Emirates, Turkish Airlines hay China Eastern Airlines...

Dù tổng thời gian bay nhiều hơn, các chuyến bay nối chuyến cho phép du khách có một khoảng dừng chân từ 3 - 5 tiếng tại các sân bay quốc tế sầm uất, thường là ở Vùng Vịnh. Đây là một quãng nghỉ quý giá cho cơ thể sau nhiều giờ đồng hồ bó cứng trên máy bay, cho phép du khách được đi lại, vận động nhẹ nhàng để nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng trước khi tiếp tục chặng bay thứ 2 (khoảng từ 5-6 tiếng đồng hồ từ các sân bay Vùng Vịnh đến Moscow hoặc Saint Petersburg).

Khách du lịch trải nghiệm đi thuyền trên sông ở Saint Petersburg, Nga.

Các trung tâm hàng không lớn ở Trung Đông như Sân bay quốc tế Doha (Qatar), Sân bay quốc tế Dubai (UAE... cũng là những "thiên đường mua sắm" - nơi tập trung các thương hiệu hàng đầu thế giới. Riêng tại sân bay Dubai, nếu chặng nối chuyến kéo dài (thường trên 8-10 tiếng, tùy hạng vé và điều kiện từng thời điểm), hãng hàng không Emirates còn có chương trình "Dubai Connect" hỗ trợ du khách từ visa transit ngắn hạn, khách sạn, xe đưa đón, các bữa ăn cho đến chuyến tham quan Dubai (city tour) miễn phí trong vài giờ.

Bên cạnh lộ trình di chuyển hợp lý, sự tiện lợi trong thủ tục hành lý cũng đóng vai trò quan trọng trong chuyến du lịch Nga. Hiện nay nếu bay nối chuyến, du khách Việt Nam có nhiều lựa chọn khởi hành từ Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP.HCM. Trên các chặng bay này, nhiều hãng hàng không dịch vụ trọn gói (full-service) cho phép ký gửi hành lý thẳng từ Việt Nam đến điểm đích cuối cùng tại Nga. Với đặc thù lộ trình đi bộ nhiều và sử dụng phương tiện công cộng tại Nga, việc kéo va li cồng kềnh qua nhiều trạm trung chuyển hay ga tàu nội địa có thể là nỗi ám ảnh với du khách; do đó cần tính toán gửi hành lý thông suốt giúp mang lại sự thảnh thơi.