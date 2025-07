Nhiều điểm đến du lịch tìm cách hạn chế phương tiện cỡ nhỏ

Ngày nay, các loại phương tiện nhỏ như xe đạp điện, xe scooter điện xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, nhất là các khu đô thị đông đúc. Nhưng khi số lượng lớn phương tiện này chạy trên vỉa hè và với tốc độ cao, chúng trở thành mối nguy hiểm thực sự đối với những du khách đang đi bộ hoặc đang dừng lại chụp ảnh và thường ít có sự cẩn trọng.

Một nghiên cứu vào năm 2024 của Đại học California ở San Francisco (Mỹ) chỉ ra rằng, số vụ thương tích tại Mỹ do xe đạp điện đã tăng gấp đôi mỗi năm từ năm 2017 đến năm 2022, và số vụ thương tích do xe scooter điện đã tăng 45% mỗi năm. Điều đáng lo ngại là rất nhiều vụ va chạm giữa người và các loại phương tiện nhỏ không được báo cáo đầy đủ. “Việc sử dụng phương tiện nhỏ mang lại những lợi ích không thể phủ nhận về sức khỏe và môi trường, nhưng cần phải có những thay đổi về mặt cấu trúc để thúc đẩy việc chạy xe an toàn”, nghiên cứu cho biết.

Một điểm cho thuê xe e-scooter tại Rome, Italy. Nguồn: Gaia Squarci/Getty Images

Trên thực tế, nhiều du khách luôn lo sợ gặp nguy hiểm hoặc đã từng bị phương tiện dạng này va phải khi tham quan tại các đô thị, nhất là những nơi xe đạp điện hay xe scooter điện chạy trên vỉa hè vì không có sẵn làn đường dành riêng. Vì vậy nhiều điểm du lịch lớn, bao gồm New York, Madrid và Paris, đã thực hiện từng bước để cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt các loại phương tiện nhỏ như xe đạp điện, xe scooter điện. Các phương tiện này thường di chuyển xung quanh người đi bộ, với những rủi ro khiến cả người đi xe và người đi bộ đều có nguy cơ bị thương.

Tại một số điểm đến, đôi khi khách du lịch cũng gây ra các tình huống nguy hiểm. Họ được phép thuê xe đạp điện hoặc xe scooter điện và hào hứng di chuyển quanh các thành phố xa lạ, dẫn đến nguy cơ tai nạn, nhất là với những người mới sử dụng loại xe này. Đó là chưa nói đến khả năng người sử dụng phương tiện này sau khi sử dụng rượu bia và không đội mũ bảo hiểm.

Theo thống kê tại Mỹ, các loại phương tiện nhỏ như xe đạp điện, xe scooter điện chở 1 hoặc 2 người đã tăng gấp hàng chục lần trong thập kỷ qua, đặc biệt là ở những khu vực đông đúc với sự ra đời của động cơ chạy điện và các nền tảng trực tuyến về chia sẻ xe. Sự tiện lợi, giá cả phải chăng, ít phát thải ra môi trường và giảm tắc nghẽn, loại này ngày càng phổ biến. Một số xe loại này có thể đạt tới tốc độ khoảng 40km/h và cho phép người sử dụng đi được quãng đường xa hơn.