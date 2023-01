Top điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du xuân miền Bắc

Du xuân đón tuyết, cầu an và tận hưởng phong vị Tết Tây Bắc tại Fansipan (Sa Pa)

Sa Pa - “nàng thơ của Tây Bắc” đẹp mơ màng với muôn hoa khoe sắc, không khí trong lành, lễ hội rộn ràng mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Để du khách có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm những nét văn hóa bản địa độc đáo, Sa Pa sẽ tổ chức Lễ hội mùa xuân.. Lễ hội Róong Pọoc của dân tộc Giáy tổ chức tại Tả Van, hát giao duyên của dân tộc Giao tổ chức ở Tả Phìn, Gầu tào của dân tộc H’Mong tại xã Hoàng Liên, Lồng tồng (Xuống đồng) của dân tộc Tày, và hàng loạt hoạt động hấp dẫn khác chờ đón du khách.

Xuân về, hoa đào khoe sắc dọc lối đi vào Nhà ga cáp treo Fansipan.

Còn tại Sun World Fansipan Legend, sắc màu Tết vùng cao cũng đã ngập tràn. Muôn sắc hoa xuân với cải vàng, mận trắng, đào hồng phủ kín từ lối vào khu vực Nhà ga đi cáp treo tới đỉnh Fansipan.

Hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, trong tháng Giêng, UBND thị xã Sa Pa phối hợp cùng khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức Lễ hội Khèn hoa 2023 tại khu vực nhà ga đi cáp treo, mang tới cho du khách hàng loạt sự kiện văn hóa đặc sắc. Tiếng khèn reo vui, điệu múa dập dìu, uyển chuyển sẽ thay cho lời chúc xuân, mang tới cho du khách những may mắn. Lối vào ga đi cũng dẫn bước du khách qua không gian chợ quê với đủ thứ sản vật miền sơn cước.

Đặc biệt, Tết này, theo dự báo, trong đợt không khí lạnh mạnh tăng cường về phía Bắc, đỉnh Fansipan nhiều khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết. Do đó, một chuyến du hành tới Fansipan rất có thể sẽ thỏa lòng mong mỏi được đón tuyết ở Việt Nam của nhiều du khách.

Cuối tháng 12/2022, mưa tuyết đã rơi dày, bao phủ cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan, khiến du khách vô cùng thích thú.

Sa Pa cũng là điểm đến của những Phật tử, du khách mong muốn một năm mới tài lộc, bình an. Bởi đây là điểm đến của nhiều địa chỉ tâm linh nổi tiếng, trong đó, đền Mẫu Thượng (hay còn gọi là Đền Mẫu) - nơi thờ Công chúa Liễu Hạnh, bà chúa Thượng Ngàn (người cai quản vùng núi non trong văn hóa tín ngưỡng người Việt), hay Đền Mẫu Sơn thờ bà Mẫu Hạnh cùng đền Hàng Phố thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo là những ngôi đền nổi tiếng ở Sa Pa.

Bên cạnh đó, hiện hữu trên đỉnh thiêng Fansipan là quần thể văn hóa tâm linh uy nghi, tựa như kiệt tác giữa mây ngàn gió núi. Đây cũng là điểm đến tâm linh mà hàng ngàn Phật tử, du khách tìm về để chiêm bái, cầu an, tiễn năm cũ, đón năm mới với thật nhiều tài lộc, may mắn, vạn sự hanh thông.

Tượng Phật kết bằng hoa tại Sun World Fansipan Legend.

Năm nay, như thông lệ, Hội xuân mở cổng trời sẽ được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend từ mùng 6 Tết đến mùng 9 tháng 2 Âm lịch. Hành trình du xuân bái Phật trên đỉnh thiêng Fansipan càng thêm ý nghĩa khi du khách được tham dự lễ cầu quốc thái dân an trong tiếng kinh cầu của hàng trăm đạo tràng, tăng ni, Phật tử. Mỗi du khách đến với quần thể văn tâm linh Fansipan sẽ được nhận những tấm giấy đỏ, tượng trưng cho lời chúc may mắn, bình an cho năm mới.

Tết bùng năng lượng ở Hạ Long

Hạ Long Tết này có vô vàn trải nghiệm hấp dẫn đang chờ đón. Với khoảng 2.000 đảo nhỏ, hang động, đền chùa…, Hạ Long thường được du khách ví von giống như bức tranh thủy mặc chân thực và sống động. Đón một chuyến du thuyền để dạo vịnh biển trong những ngày đông, để được hít hà sương giăng trên mặt biển, thả hồn phiêu diêu với những núi non mờ ảo trong sương... cảm nhận sự bình an tĩnh tại trong tâm hồn, đó là một chuyến đi thực sự giúp bạn sạc đầy năng lượng cho năm mới.

Còn với những ai đam mê khám phá, năm mới “xê dịch” đến Hạ để được giải trí “cực đã” tại Sun World Ha Long là một lựa chọn đặc biệt thú vị. Thiên đường của những trải nghiệm khác biệt chào đón du khách với hành trình băng qua vịnh kỳ quan trên Cáp treo Nữ hoàng - tuyến cáp đảo chiều đầu tiên ở châu Á, ngắm toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp từ vòng quay Mặt Trời Sun Wheel, bật tung năng lượng với thế giới trò chơi hấp dẫn ở công viên Rồng, cảm nhận phong vị Nhật Bản tại đồi Mặt Trời thơ mộng với cầu Koi, vườn Nhật, hồ cá Koi hay những dấu ấn kiến trúc Nhật đặc sắc…

Du khách cũng sẽ được check-in thoả sức với các tiểu cảnh trang trí Tết, các mô hình mèo đáng yêu mừng năm Quý Mão, xem những phần biểu diễn sôi động trong trang phục “hoa cỏ mùa xuân” của các vũ công tại khu vườn Nhật. Hoa hướng dương - loài hoa tượng trưng cho sự lạc quan, giàu sức sống luôn hướng về phía mặt trời cũng đang nở rộ, khoe sắc rực rỡ ở Sun World Ha Long, báo hiệu một năm mới may mắn, tràn đầy năng lượng.

Công viên Rồng chào đón du khách với nhiều trải nghiệm hấp dẫn

Đặc biệt, Tết này, Sun World Ha Long dành tặng du khách ưu đãi đặc biệt: Chỉ 100.000 đồng cho toàn bộ trải nghiệm cảnh quan và hơn 20 trò chơi tại Công viên Rồng.

Đầu năm mới, mở cửa đón xuân, mở lòng đón bình an. Sau khi vui chơi cực đã tại Công viên Rồng và tham qua Vườn Nhật tại đỉnh Ba Đèo, hãy sải những bước an nhiên đến Bảo Hải Linh Thông Tự để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, chiêm bái Quần thể văn hóa tâm linh bên vịnh di sản, nguyện cầu năm mới hạnh phúc, bình an…

Tết cũng là dịp để nghỉ dưỡng. Và Hạ Long với những trải nghiệm tắm khoáng onsen Nhật Bản xịn xò tại Yoko Onsen Quang Hanh hay cảm nhận không khí Tết cổ truyền trong sum vầy tại Premier Village Halong Bay resort là hai điểm nghỉ dưỡng chất miễn bàn tại thành phố di sản.

Lên núi cao, xuống biển rộng, miền Bắc với những điểm đến chất lừ trên xứng đáng để bạn dành cả Tết này khám phá.

Bảo Hải Linh Thông Tự - thiền đường bên vịnh di sản.

Bảo Hải Linh Thông Tự mô phỏng kiến trúc chùa Việt thời Hậu Lê, thấm đẫm tinh thần Phật giáo và văn hóa thờ Mẫu, mang đến cảm giác an nhiên, tĩnh tại và tôn nghiêm.

Thiên nhiên miền Bắc đẹp say đắm lòng người, nhiều điểm đến tâm linh linh thiêng, các lễ hội mừng xuân rộn ràng, những điểm đến hàng đầu vẫn luôn chờ đón các tín đồ, Phật tử và du khách bốn phương trải nghiệm, khám phá./.