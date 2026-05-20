Vì sao Dương Đông xứng đáng là lựa chọn khi bạn đi du lịch Phú Quốc?

Du lịch Phú Quốc những năm gần đây không chỉ vươn mình trên bản đồ thế giới, mà còn đang góp phần định hình xu hướng, là thước đo trải nghiệm của khách du lịch trong nước và quốc tế. Dương Đông - nơi được mệnh danh là "trái tim" của Phú Quốc đã trở thành địa chỉ quen thuộc, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cũng như kỳ vọng của khách du lịch về một chuyến nghỉ dưỡng hoàn hảo.

Khu vực Dương Đông tại Phú Quốc là nơi có nhiều bãi biển và địa điểm đẹp ngắm hoàng hôn

Chân dung khách du lịch: Khắt khe, có gu nhưng phân hóa rõ rệt

Nhận định thị trường du lịch tại Dương Đông - Phú Quốc, các doanh nghiệp ghi nhận một sự dịch chuyển lớn trong xu hướng trải nghiệm, chi tiêu của du khách. Không còn những chuyến du lịch "check-in cho có", du khách hiện đại là những người tiêu dùng thông thái, có sự tìm hiểu trước chuyến đi qua bạn bè, hội nhóm, mạng xã hội và chọn lọc kỹ từng điểm đến, từng dịch vụ và ưu tiên những trải nghiệm có chiều sâu.

Điều hành một khu nghỉ dưỡng và quán bar ở trung tâm Dương Đông, ông Andy Nguyễn – Giám đốc Sunset Beach Resort & Spa Phú Quốc phân tích: "Những năm gần đây, lượng khách Việt Nam, khách quốc tế đến Dương Đông và Phú Quốc nói chung ngày càng đông. Đến nay, chúng tôi ghi nhận sự phân hóa cực kỳ rõ rệt trong hành vi của từng tệp khách hàng. Khách du lịch không còn dùng chung một 'công thức' nghỉ dưỡng".

Theo ông Andy Nguyễn, khách du lịch châu Á như Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc) thường ưu tiên sự tiện nghi trọn gói. Họ đặc biệt yêu thích các khu nghỉ dưỡng có tầm nhìn hướng biển trọn vẹn, chuộng những bữa tiệc hải sản được chế biến chỉn chu mang hương vị giao thoa (fusion) và không thể thiếu các góc không gian được thiết kế sang trọng để lưu giữ hình ảnh kỷ niệm.

Dương Đông, Phú Quốc là nơi có thể chiều lòng mọi tệp du khách

Mặt khác, du khách Âu Mỹ lại yêu thích "du lịch chậm" với nhịp điệu chậm rãi hơn, tìm kiếm sự nguyên bản và tự do. Một buổi chiều của họ thường trôi qua êm đềm trên những chiếc ghế lười tắm nắng, nhâm nhi một ly cocktail nhiệt đới, đọc một cuốn sách và thong thả chờ đợi khoảnh khắc Mặt Trời lặn. Họ thích đi sâu vào các xóm chài, dạo qua các khu chợ địa phương để tìm hiểu văn hóa bản địa hơn là những dịch vụ quá phô trương.

Đáng chú ý nhất là xu hướng của tệp khách trẻ Việt Nam, trong đó phần lớn thuộc thế hệ Gen Z, lại có những cách trải nghiệm du lịch Phú Quốc rất riêng. Ông Andy Nguyễn cho biết: "Đây là nhóm khách hàng năng động, bùng nổ và đòi hỏi cao nhất về mặt cảm xúc. Họ đến Dương Đông không chỉ để nghỉ ngơi, mà để 'sống trọn' từng khoảnh khắc. Ban ngày, Gen Z sẵn sàng lê la các hàng quán, cà phê, lùng sục những món địa phương độc lạ. Đến chiều muộn, họ chắc chắn sẽ xuất hiện tại những không gian ven biển ngắm hoàng hôn, như những beach bar có gu thẩm mỹ cao và đậm chất điện ảnh. Nhóm khách này đòi hỏi trải nghiệm ban ngày phải mang tính 'chữa lành', thư thái, nhưng đêm xuống lại phải đủ độ 'nhiệt' với các show múa lửa nghệ thuật hay không gian âm nhạc, DJ lôi cuốn. Mọi thứ từ nơi ăn chốn ở, điểm vui chơi của dòng khách trẻ này đều phải có 'chất' riêng, để họ tự tin chia sẻ và khẳng định cá tính".

Các show múa lửa nghệ thuật tại Dương Đông, Phú Quốc thu hút đông đảo du khách

Khám phá Dương Đông: Từ bình minh đến hoàng hôn Phú Quốc

Với nhiều người, khu vực Dương Đông được ví như "nhà bếp", là "sân khấu trình diễn" hội tụ những điều hấp dẫn nhất của Phú Quốc. Dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo và ven biển tại Dương Đông là nơi tập trung nhiều khách sạn, resort, nhà hàng, chợ địa phương, các khu vui chơi giải trí, quán cà phê, quán bar... Nơi này có đủ điểm đến và trải nghiệm giúp du khách có một lộ trình đan xen hài hòa giữa nhịp sống đời thường và sự tận hưởng đẳng cấp.

Phú Quốc là điểm đến thu hút những du khách trẻ hay thế hệ Gen Z

Buổi sáng ở Phú Quốc thường khởi đầu bằng hương vị mộc mạc. Nếu muốn đón bình minh, hãy thức dậy từ sáng sớm, thuê một chiếc xe máy và chạy dọc ra khu vực cảng cá Dương Đông. Đây là lúc những con tàu đêm cập bến, mang theo tôm cá lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Đây là thời khắc hiếm có trong ngày để du khách tận mắt chứng kiến khung cảnh đầy tính chân thực về cuộc sống bản địa của ngư dân trên đảo.

Tại Dương Đông, du khách có rất nhiều cách để thưởng thức bữa sáng đậm chất địa phương. Một trong những món ăn độc đáo là cách trải nghiệm "tự phục vụ" tại các quán đặc sản bún quậy Phú Quốc - nơi du khách phải xếp hàng hay tự tay thái hành, pha nước chấm... Những hàng quán với các món ăn đặc trưng vùng biển như bánh canh ghẹ, bún cá, bún hải sản, hủ tiếu mực... cũng tập trung nhiều tại khu vực Dương Đông.

Với vị trí trung tâm của Phú Quốc, từ Dương Đông du khách có thể dễ dàng ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng như làng chài Hàm Ninh, Vườn quốc gia Phú Quốc, Suối Đá Bàn và những bãi biển tuyệt đẹp. Các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống Phú Quốc hay trang trại hồ tiêu Phú Quốc cũng là những nơi thu hút du khách. Những tuyến phố lớn tại khu vực Dương Đông như đường Trần Hưng Đạo, đường 30 Tháng 4, đường Nguyễn Trung Trực... cũng tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê, khu mua sắm... giúp du khách dễ dàng lựa chọn.

Vào buổi chiều khi nắng bớt gắt là thời điểm phù hợp cho một chuyến tản bộ thăm Dinh Cậu, một di tích nổi bật nằm ngay tại Dương Đông. Ngôi miếu cổ kính với vị trí đặc biệt trên ghềnh đá vươn ra biển này là biểu tượng tâm linh của ngư dân địa phương. Đứng ở đây nghe sóng vỗ, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên kỳ lạ. Gần Dinh Cậu cũng có những quán cà phê ven biển với tầm nhìn thoáng đãng và gió biển thổi mát rượi.

Những quán bar ven biển Dương Đông luôn tấp nập trong "khung giờ vàng" ngắm hoàng hôn

Là địa điểm hàng đầu để ngắm hoàng hôn Phú Quốc, những quán bar, cà phê hay nhà hàng ven biển Dương Đông luôn tấp nập trong "khung giờ vàng" từ 17h - 18h30. Tại bãi biển Sunset Beach Bar & Restaurant, chỉ vài bước chân từ khách sạn, một không gian nghệ thuật thị giác sẽ mở ra trước mắt du khách. Hãy ngả lưng trên chiếc ghế lười đặt ngay trên bãi cát mịn, nhấp một ngụm cocktail nhiệt đới mát lạnh. Khi Mặt Trời dần khuất xuống đường chân trời, ánh nắng nhẹ rọi lên mặt biển tạo nên những mảng màu rực rỡ, mang đậm phong cách điện ảnh. Chỉ với chiếc điện thoại, du khách dễ dàng ghi lại những khung hình đáng nhớ với cảnh hoàng hôn.

Du khách ngắm hoàng hôn từ Sunset Beach Resort & Spa Phú Quốc

Buổi tối ở Dương Đông: Thăng hoa cùng những trải nghiệm

Buổi tối ở Dương Đông là một hành trình ẩm thực và giải trí phong phú, đủ để "chiều lòng" mọi du khách. Nếu bạn ưu tiên một trải nghiệm tinh tế, trọn vẹn mà không muốn di chuyển nhiều, lý tưởng nhất là một bữa tối ngay tại không gian mở ven biển. Các món ăn giao thoa Á - Âu (Fusion) kết hợp cùng hải sản địa phương tươi ngon được chế biến cầu kỳ, thưởng thức dưới ánh nến lung linh và tiếng sóng vỗ rì rào sẽ mang lại một buổi tối cực kỳ lãng mạn.

Đừng vội trở về phòng, bởi Dương Đông nổi tiếng với những đêm "không ngủ" tại khu vực bãi biển trung tâm, nơi không gian tĩnh lặng ban chiều đã nhường chỗ cho những trải nghiệm náo nhiệt nhất. Tại bãi biển Sunset Beach Bar & Restaurant, du khách sẽ đến với những cung bậc cảm xúc đầy bất ngờ và bằng mọi giác quan, từ nghệ thuật múa lửa đỉnh cao đến âm nhạc lôi cuốn và các điệu nhảy cuồng nhiệt.

Đó là nơi du khách dành những tràng vỗ tay tán thưởng, khi các nghệ sĩ tài ba khéo léo điều khiển những ngọn lửa rực sáng trong màn đêm, tạo nên những đường cong ánh sáng ma mị hòa quyện cùng tiếng sóng biển. Một màn trình diễn thị giác thực sự mãn nhãn khiến ai cũng phải trầm trồ. Không khí liên tục được đẩy lên cao nhờ những bản nhạc điện tử cực kỳ bắt tai từ các DJ tài năng. Kết hợp cùng những màn khuấy động đầy năng lượng và quyến rũ từ các vũ công chuyên nghiệp, không ai có thể ngồi yên mà không nhún nhảy theo điệu nhạc.

Có thể thấy, sức hút bền bỉ của Dương Đông, Phú Quốc chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa cảnh sắc thiên nhiên ban tặng và tâm huyết luôn đặt du khách làm trung tâm của những người làm dịch vụ tận tụy. Hãy đến và mở lòng đón nhận mọi thanh âm, hương vị của đảo Ngọc, để say trong men nồng của ánh lửa, để chìm đắm vào không gian tinh tế và tự cảm nhận vì sao Dương Đông khiến những ai từng đặt chân đến lại khao khát được trở lại.