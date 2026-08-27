Việt Nam sẽ có chiến lược quốc gia để đón thị trường du lịch MICE

Thị trường MICE Việt Nam tiệm cận 6 tỉ USD

Tại Diễn đàn Du lịch cấp cao diễn ra ngày 27/8 trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 năm 2026, MICE (du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện, khen thưởng) được đặt trong vai trò lớn hơn một sản phẩm du lịch chuyên biệt.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, không chỉ tạo doanh thu từ hội nghị, triển lãm hay chương trình khen thưởng, du lịch MICE còn kết nối hàng không, lưu trú, vận tải, ẩm thực, mua sắm, công nghệ, thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại diễn đàn.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho hay thị trường MICE và du lịch công vụ toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, dự kiến vượt 1.800 tỉ USD trong năm 2026 và hướng tới 2.400 tỉ USD vào năm 2031.

Tại Việt Nam, quy mô thị trường MICE đã tiệm cận 6 tỉ USD, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu du lịch. Giá trị của phân khúc này không chỉ nằm ở doanh thu trực tiếp mà còn ở khả năng kết nối kinh doanh, thu hút đầu tư và quảng bá thương hiệu điểm đến.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nhiệm vụ ưu tiên là hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư và đưa các sự kiện MICE quy mô lớn đến Việt Nam.

“Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nhiệm vụ ưu tiên trong thời gian tới là kiến tạo cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư và các sự kiện MICE quy mô lớn tổ chức tại Việt Nam; tham mưu Chính phủ hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy du lịch MICE, trong đó chú trọng đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, visa sự kiện, xây dựng cơ chế ưu đãi để thu hút các nhà tổ chức sự kiện quốc tế và nhân rộng các mô hình hỗ trợ MICE”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết.

Tham dự Diễn đàn Du lịch cấp cao có lãnh đạo ngành du lịch các nước trong khu vực và các chuyên gia kinh tế, du lịch.

Cùng với đó là xây dựng hệ sinh thái MICE Việt Nam có tính liên kết cao, với sự tham gia của cơ quan quản lý, địa phương, hãng hàng không, cơ sở lưu trú, trung tâm hội nghị, triển lãm, doanh nghiệp lữ hành, công nghệ, logistics, văn hóa, ẩm thực và các ngành dịch vụ.

TP.HCM hướng tới trung tâm MICE của khu vực

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, các trung tâm MICE cần được đầu tư có trọng tâm, gắn với hạ tầng kết nối chiến lược và những tổ hợp hội nghị, triển lãm đạt chuẩn quốc tế. Sản phẩm dành cho khách MICE cũng cần kết nối với văn hóa, di sản, ẩm thực, kinh tế ban đêm, du lịch biển, y tế và chăm sóc sức khỏe để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu.

Tuy nhiên, trước mắt để MICE thực sự trở thành sản phẩm chiến lược, Việt Nam phải đồng thời hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao sức cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị xây dựng chiến lược MICE quốc gia và đưa TP.HCM trở thành trung tâm MICE có sức cạnh tranh trong khu vực.

“Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước mắt khẩn trương tham mưu Chính phủ triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Ngày 3/9 tới, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai nghị quyết này. Đây là một nghị quyết trong một chặng đường phát triển mới, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của đất nước. Vì vậy phải triển khai khẩn trương, quyết liệt, tích cực, hiệu quả”, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng định hướng phát triển MICE quốc gia; tham mưu cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút các tổ chức, tập đoàn MICE hàng đầu thế giới; đồng thời phát triển có trọng tâm các trung tâm MICE gắn với hạ tầng kết nối chiến lược và tổ hợp hội nghị, triển lãm đạt chuẩn quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Văn hoá, thể thao, Du lịch, lãnh đạo UBND TP.HCM và lãnh đạo ngành du lịch các nước trong khu vực.

Đối với TP.HCM, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố khai thác lợi thế của một đô thị quốc tế, đầu mối giao thông và cửa ngõ du lịch; tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng về đô thị, văn hóa, lịch sử, ẩm thực, mua sắm và cộng đồng.

“TP.HCM cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong, phấn đấu trở thành trung tâm MICE có sức cạnh tranh cao của khu vực. Đồng thời nâng tầm Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM thành nền tảng kết nối chính sách, thị trường, doanh nghiệp và các điểm đến quốc tế, đưa thành phố trở thành đầu tàu du lịch phía Nam và là điểm đến hàng đầu của Việt Nam”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Ở phạm vi khu vực, Việt Nam đề xuất các quốc gia Đông Nam Á và tiểu vùng Mê Kông chuyển từ phát triển riêng lẻ sang cùng kiến tạo thị trường; kết nối điểm đến, hàng không, sản phẩm và hoạt động xúc tiến, từng bước xây dựng các hành trình MICE đa quốc gia.