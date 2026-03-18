中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vùng cao Quảng Ngãi phát huy lợi thế “xứ lạnh” để phát triển nông nghiệp, du lịch

Thứ Tư, 15:50, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (18/3), ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND các xã Măng Đen, Măng Bút và Kon Plông về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

3 xã: Măng Đen, Măng Bút và Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích rộng, có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Độ che phủ rừng duy trì ở mức cao, tại Măng Đen đạt gần 68%, tại Kon Plông đạt hơn 83%, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xanh. Các địa phương đang tập trung phát triển nông nghiệp gắn với khí hậu “xứ lạnh”, gồm các sản phẩm chủ lực như cà phê Arabica, dược liệu, rau củ quả ôn đới và thủy sản nước ngọt. Tại xã Măng Đen đã hình thành vùng nuôi cá tầm với diện tích 3,5 héc ta, sản lượng khoảng 100 tấn mỗi năm, doanh thu khoảng 20 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2030 mở rộng lên 10 héc ta, sản lượng 1.000 tấn.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc.

Các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng từng bước phát triển, tạo sinh kế cho người dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Măng Đen đón khoảng 460.000 lượt khách du lịch. Các sản phẩm mới như phố đi bộ, kinh tế đêm, chợ phiên, làng du lịch cộng đồng đang thu hút du khách. Xã Kon Plông cũng ghi nhận khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng. 

Người dân xã Măng Đen trồng cây cà phê xứ lạnh.

Hiện nay, khu vực Măng Đen – Măng Bút – Kon Plông có lợi thế nổi trội để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nông nghiệp “xứ lạnh”, trong đó Măng Đen giữ vai trò hạt nhân. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các địa phương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, hình thành vùng sản xuất hàng hóa có thương hiệu như cà phê Arabica, Sâm Ngọc Linh, Đẳng sâm, rau hoa xứ lạnh phục vụ du lịch. 

Đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế

Ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết thêm: “Chúng ta có thể phát triển cây cà phê và xây dựng một thương hiệu cà phê xứ lạnh. Toàn khu vực phía Tây Quảng Ngãi chỉ có 3 vùng trồng được cà phê xứ lạnh. Nếu làm mạnh hơn nữa, cần liên kết 3 vùng này lại với nhau; trước mắt là liên kết vùng của huyện Kon Plông cũ để hình thành vùng liên kết. Khi thuận lợi, chúng ta sẽ liên kết cả 3 vùng, xây dựng thương hiệu cà phê xứ lạnh Quảng Ngãi. Ngành Khoa học công nghệ phải vào cuộc và phải tính toán áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đó là những hướng đi mới, mang lại giá trị gia tăng để thúc đẩy tăng trưởng hai con số cho tỉnh”.

Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất

VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, hôm nay (17/3), hệ thống của Trung tâm đã ghi nhận 2 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Bút và Kon Plông của tỉnh Quảng Ngãi.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: VOV miền Trung cà phê xứ lạnh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi du lịch Măng Đen
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ngãi: 2 người bị thương do sự cố phóng điện đường dây 110kV
Quảng Ngãi: 2 người bị thương do sự cố phóng điện đường dây 110kV

VOV.VN - Công an xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực núi Rộc Tông, thôn Làng Giấy – Dốc Mốc, xã Ba Tơ (huyện Ba Tơ cũ) làm 2 người bị thương nặng.

Quảng Ngãi: Gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn tham gia bầu cử
Quảng Ngãi: Gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn tham gia bầu cử

VOV.VN - Hôm nay (15/3/2026), cùng với cử tri cả nước, gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nô nức tham gia bầu cử tại 8 khu vực bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ mới vào đánh bắt và chống khai thác IUU
Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ mới vào đánh bắt và chống khai thác IUU

VOV.VN - Gần 9 năm, kể từ khi Ủy ban châu Âu cảnh báo “thẻ vàng”, ngư dân Quảng Ngãi đã có nhiều thay đổi trong đánh bắt thủy sản. Ngoài việc cam kết không vi phạm hoạt động trên biển, ngư dân còn mạnh dạn trang bị máy móc hiện đại khi ra khơi, vừa đảm bảo các tiêu chí IUU, vừa nâng cao hiệu quả mỗi chuyến vươn khơi.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực