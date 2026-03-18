Vùng cao Quảng Ngãi phát huy lợi thế “xứ lạnh” để phát triển nông nghiệp, du lịch

3 xã: Măng Đen, Măng Bút và Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích rộng, có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Độ che phủ rừng duy trì ở mức cao, tại Măng Đen đạt gần 68%, tại Kon Plông đạt hơn 83%, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xanh. Các địa phương đang tập trung phát triển nông nghiệp gắn với khí hậu “xứ lạnh”, gồm các sản phẩm chủ lực như cà phê Arabica, dược liệu, rau củ quả ôn đới và thủy sản nước ngọt. Tại xã Măng Đen đã hình thành vùng nuôi cá tầm với diện tích 3,5 héc ta, sản lượng khoảng 100 tấn mỗi năm, doanh thu khoảng 20 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2030 mở rộng lên 10 héc ta, sản lượng 1.000 tấn.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc.

Các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng từng bước phát triển, tạo sinh kế cho người dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Măng Đen đón khoảng 460.000 lượt khách du lịch. Các sản phẩm mới như phố đi bộ, kinh tế đêm, chợ phiên, làng du lịch cộng đồng đang thu hút du khách. Xã Kon Plông cũng ghi nhận khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Người dân xã Măng Đen trồng cây cà phê xứ lạnh.

Hiện nay, khu vực Măng Đen – Măng Bút – Kon Plông có lợi thế nổi trội để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nông nghiệp “xứ lạnh”, trong đó Măng Đen giữ vai trò hạt nhân. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các địa phương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, hình thành vùng sản xuất hàng hóa có thương hiệu như cà phê Arabica, Sâm Ngọc Linh, Đẳng sâm, rau hoa xứ lạnh phục vụ du lịch.

Đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế

Ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết thêm: “Chúng ta có thể phát triển cây cà phê và xây dựng một thương hiệu cà phê xứ lạnh. Toàn khu vực phía Tây Quảng Ngãi chỉ có 3 vùng trồng được cà phê xứ lạnh. Nếu làm mạnh hơn nữa, cần liên kết 3 vùng này lại với nhau; trước mắt là liên kết vùng của huyện Kon Plông cũ để hình thành vùng liên kết. Khi thuận lợi, chúng ta sẽ liên kết cả 3 vùng, xây dựng thương hiệu cà phê xứ lạnh Quảng Ngãi. Ngành Khoa học công nghệ phải vào cuộc và phải tính toán áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đó là những hướng đi mới, mang lại giá trị gia tăng để thúc đẩy tăng trưởng hai con số cho tỉnh”.