Xe du lịch bị hạn chế ở trung tâm Hà Nội, khách quốc tế có chọn điểm đến khác?

Thời gian qua, hoạt động du lịch tại nội thành Hà Nội gặp nhiều khó khăn vì xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên không kể người lái) tại nhiều khu vực chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm (giờ cao điểm sáng từ 6h - 9h, chiều từ 16h - 19h30 hàng ngày), theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết đã tiếp nhận nhiều kiến nghị, đề xuất từ phía các doanh nghiệp, hiệp hội, đơn vị... hoạt động du lịch trên địa bàn Thủ đô. Đa số các doanh nghiệp ghi nhận sự nghiên cứu và triển khai quyết liệt của Hà Nội nhằm giảm ùn tắc giao thông trong nội đô, đồng thời cam kết tuân thủ quy định, sẵn sàng thích ứng và chuyển đổi nếu được hỗ trợ, hướng dẫn. Tuy nhiên giai đoạn này, hàng loạt đơn vị liên quan như vận tải, lữ hành, khách sạn, nhà hàng, điểm đến… đều ghi nhận khó khăn, xáo trộn trong việc phục vụ du khách ở nội đô.

Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi về quản lý phương tiện giao thông đường bộ trong hoạt động du lịch trên địa bàn.

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, ví dụ để đón - tiễn khách giữa nội thành với sân bay Nội Bài, thay vì 1 xe chở đoàn 45 khách thì nay cần nhiều xe dưới 28 chỗ (không kể người lái) để chở khách cùng nhiều loại vali, hành lý; chưa kể việc chuyến bay cất - hạ cánh không cố định theo khung giờ nào. Việc đổi từ xe to sang xe nhỏ để chuyển khách dẫn đến gia tăng số lượng xe lưu thông, tăng chi phí, phát sinh nhân viên... theo từng xe, chưa kể những bất tiện và chi phí tăng thêm thì du khách phải chịu trực tiếp.

Du khách quốc tế sau một chặng bay dài để đến Việt Nam, lại tiếp tục phải chờ đợi đến giờ để xe được phép vào nội thành về khách sạn. Đây là cảm nhận đầu tiên của khách quốc tế đến Hà Nội nên ảnh hưởng rất nhiều trải nghiệm của khách sau đó. Hơn nữa, khung giờ hạn chế phương tiện lúc chiều tối trùng vào lịch “ăn tối, rối nước” quen thuộc từ lâu của khách quốc tế, nên chưa thể thay đổi ngay.

Thực tế là khách nước ngoài ít dành thời gian ở Hà Nội, chủ yếu chuyển tiếp đi Hạ Long, Sa Pa, Ninh Bình, Hà Giang... Ví dụ, đa số tour thuyền thăm vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) hiện nay xuất bến lúc 11h sáng, thì nếu tại Hà Nội xe trên 29 chỗ chỉ hoạt động ngoài giờ cao điểm, các đoàn khách buộc phải dậy sớm, lên xe rời nội thành từ 5h30 hoặc sớm hơn, vì đi sau 9h sẽ không kịp có mặt tại bến tàu ở Hạ Long. Muốn như vậy, khách sạn cũng phải tổ chức cho khách ăn sáng từ 5h.

Từ sân bay Nội Bài, khách du lịch phải chờ đợi ở ngoại thành vì xe du lịch cỡ lớn chỉ được vào nội đô sau 19h30 hàng ngày.

Khó khăn nhất là các chương trình dã ngoại, du lịch học đường với đặc thù số lượng đông, thường sử dụng xe 45 chỗ sẽ tối ưu cả về sức chứa và quản lý đoàn theo từng lớp học. Tuy nhiên hiện nay, nếu dùng các xe trên 29 chỗ, các em sẽ phải dậy rất sớm để ra khỏi khu vực hạn chế trong nội thành Hà Nội trước 6h sáng. Chiều ngược lại, các xe trên 29 chỗ chở khách học sinh từ nơi khác về nội thành Hà Nội thì phải đến nơi trước 6h sáng - thời điểm nhiều điểm tham quan, di tích còn chưa mở cửa.

"Chúng tôi sắp có đoàn hơn 1.000 học sinh tham gia chương trình giáo dục di sản tại Hoàng Thành Thăng Long, theo kế hoạch cũ là từ 8h - 10h30. Nếu sử dụng xe trên 29 chỗ, các cháu sẽ phải đến Hoàng Thành trước 6h sáng", đại diện một đơn vị cho biết.

Nếu quá nhiều bất tiện, không ít du khách sẽ thay đổi lịch trình, từ sân bay Nội Bài đi thẳng xuống các tỉnh và bỏ qua nội thành, không lưu trú tại trung tâm Hà Nội nữa. Nhất là những đoàn khách MICE với yêu cầu cao rất có thể sẽ không chọn Hà Nội, vì những đoàn hàng trăm hoặc hàng nghìn người rất khó bố trí về lượng xe, lộ trình... đưa đón trong nội thành. "Chúng tôi lo ngại các đoàn khách MICE chuyển sang chọn khách sạn, nơi tổ chức sự kiện ở ngoại thành, hoặc tại địa phương khác, chứ không chọn các địa điểm trong trung tâm Hà Nội nữa", đại diện một cơ sở lưu trú cho biết.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng liên quan cho biết vẫn tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã có quy hoạch các điểm trung chuyển khách, tính toán phương án luồng xanh hoặc tổ chức giao thông linh hoạt để hỗ trợ hoạt động du lịch tại Thủ đô.

Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên không kể người lái) vẫn được cấp phép lưu thông trong giờ cao điểm tại nội thành Hà Nội với mục đích phục vụ sự kiện, hội nghị, chở khách du lịch... và hiện nay cơ quan chức năng đã cấp phép cho 18 đơn vị.