Hà Nội tăng cường xử lý xe khách “canh giờ” để vào phố cổ

Với các loại hình xe chở khách, xe hợp đồng cỡ lớn, khó khăn này còn tăng lên gấp nhiều lần. Chỉ cần một chiếc xe dừng lại để đón hoặc trả khách, cả tuyến phố có thể rơi vào tình trạng ùn ứ, gây ảnh hưởng đến hàng loạt phương tiện khác đang lưu thông.

Xe du lịch “kẹt giờ cấm”

Ghi nhận tại phố Nguyễn Khoái (Hà Nội), vào các khung giờ buổi sáng, không khó để bắt gặp hình ảnh các xe hợp đồng dừng đỗ ven đường để chờ đón trả khách.

Nhiều phương tiện có kích thước lớn chiếm dụng một phần lòng đường, khiến dòng xe phía sau phải di chuyển chậm hoặc chuyển làn đột ngột. Trong đó, phần lớn hành khách trên các xe này là người nước ngoài, di chuyển theo tour du lịch, lưu trú tại khu vực phố cổ.

Điều này khiến nhu cầu đưa đón tại khu vực trung tâm luôn ở mức cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quy định hạn chế phương tiện hoạt động trong nội đô, nhiều tài xế dù biết rõ là vi phạm nhưng vẫn buộc phải dừng đỗ để đón trả khách.

Tình trạng xe khách cỡ lớn dừng đỗ trên tuyến đường vành đai phần nào gây ra áp lực cho giao thông đô thị.

Theo quyết định số 01/2026 của UBND TP. Hà Nội quy định về phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ, xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên không kể người lái) chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm (Giờ cao điểm sáng từ 6h-9h, chiều từ 16h-19h30 hàng ngày). Tuy nhiên trên thực tế, các loại xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên là phương tiện phổ biến phục vụ khách du lịch tại Hà Nội, vì vậy, quy định này đang khiến nhiều tài xế rơi vào tình huống “tiến thoái lưỡng nan”.

Do bị giới hạn thời gian hoạt động, nhiều tài xế lựa chọn dừng đỗ tại các tuyến ngoài khu vực cấm để chờ đến giờ được phép lưu thông hoặc chờ đón khách cho hành trình tiếp theo. Tuy nhiên, việc dừng đỗ các phương tiện kích thước lớn không đúng nơi quy định, đặc biệt trong giờ cao điểm, không chỉ gây ùn tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Lê Xuân Trường, tài xế xe khách 45 chỗ bị lực lượng CSGT xử phạt lỗi dừng đỗ xe sai quy định phân trần: “Hiện tại thì bây giờ là tôi đang dừng đỗ để chờ giờ để đi vào trong phố, đưa khách đi vào các hoạt động như ăn tối hoặc múa rối nước. Vì quyết định của thành phố là cấm xe hoạt động nên chúng tôi chỉ dừng ở đây thôi, chứ cũng không rời xe đi đâu cả. Tôi cũng mong muốn là thành phố sẽ tạo điều kiện và sẽ thành lập các điểm trông giữ xe để anh em còn có chỗ đỗ. Giờ cấm thì nên rút ngắn lại, ví dụ như buổi sáng có thể là từ 6 rưỡi-8 rưỡi, còn buổi chiều có thể là từ 5h-7 rưỡi”.

Nhiều xe khách cỡ lớn bị lực lượng CSGT xử lý trong thời gian qua.

Đây không phải là trường hợp các biệt, trong những ngày qua nhiều tài xế xe khách hợp đồng cũng chung hoàn cảnh vì bị lực lượng chức năng xử phạt. Theo các tài xế, việc TP. Hà Nội hạn chế các loại xe cỡ lớn hoạt động trong nội đô Hà Nội vào khung giờ cao điểm là chủ trương đúng, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, cần có cơ chế đặc thù hoặc giải pháp riêng hỗ trợ phục vụ du lịch, một trong những ngành kinh tế quan trọng của Thủ đô:

“Chúng tôi trả khách trong phố thế là không kịp giờ ra thế là anh em ra đây đứng để chờ giờ thôi. Nói chung là cũng ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Thực ra thì nó cũng khó khăn ở chỗ là nó hết giờ rồi nên là phải đứng lại. Cũng muốn bên chức năng có một cái bãi xe nào để tập kết lại, ngoài giờ cấm thì anh em còn có chỗ để mà đi vào”.

“Mình là lái xe, muốn tránh những cái lỗi vi phạm này chứ còn nói thực sự là ai muốn vi phạm. Vi phạm thì giờ lỗi phạt toàn mấy triệu, kinh tế rất mệt mỏi. Và tôi chạy cũng đau đầu vì giờ cấm, áp lực khách giờ này phải đi. Anh em cũng muốn là có điểm đỗ để mình đỗ ở đấy, mà không đỗ đây thì chạy ra ngoài tí nữa vào đón khách không kịp”.

Bài toán bãi đỗ và trung chuyển

Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp vận tải và lái xe nắm rõ quy định. Tại các tuyến trọng điểm, đặc biệt là khu vực do Đội CSGT đường bộ số 1 quản lý, các tổ công tác được bố trí thường xuyên để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Tài xế Lê Xuân Trường chia sẻ, phần lớn khách là người nước ngoài lưu trú trong khu phố cổ. Do đó biết là vi phạm luật nhưng vẫn cố tình phải dừng để đón trả khách vì chẳng thể làm khác được.

Theo thống kê, từ ngày 15/2 đến 15/3, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) đã xử lý 141 xe khách dừng đỗ trái quy định, phạt tiền 108 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1 trường hợp. Con số này cho thấy tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra, dù công tác tuyên truyền và kiểm tra đã được triển khai liên tục.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết: “Một số lái xe trên 28 chỗ trong quá trình di chuyển đến giờ cấm thì không kịp chạy ra ngoài khu vực cấm. Lái xe đành chấp nhận vi phạm lỗi dừng đỗ để chờ đến khi hết giờ cấm. Chúng tôi cũng thường xuyên tuần tra liên tục xử lý các vi phạm gây ảnh hưởng đến ùn tắc giao thông, và cũng đã tuyên truyền cho các lái xe nếu không kịp ra khỏi vùng cấm trong giờ đấy thì phải vào những điểm đỗ được cho phép để dừng đỗ, không gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và gây ùn tắc giao thông”.

Có thể thấy, việc siết chặt xử lý xe khách “chờ giờ” vào phố cổ là cần thiết nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tại khu vực trung tâm ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh việc xử lý vi phạm, bài toán về hạ tầng, điểm dừng đỗ và tổ chức trung chuyển vẫn cần được tính toán đồng bộ, để vừa bảo đảm quy định, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải.

Khi mỗi tài xế nâng cao ý thức, mỗi doanh nghiệp tuân thủ quy định, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng xe khách dừng đỗ vô tội vạ sẽ từng bước được kiểm soát, góp phần xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn cho Thủ đô.