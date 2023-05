Yên Minh nỗ lực trở thành điểm sáng của du lịch Hà Giang

Nằm trong Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Yên Minh là 1 trong 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh Hà Giang, giao thông đi lại còn tương đối khó khăn. Tuy nhiên, địa phương có đặc trưng nổi bật là sở hữu phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng với kho tàng di sản văn hóa phong phú, đặc sắc. Trên địa bàn huyện có 16 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc mang một bản sắc văn hóa riêng. Đây chính là những lợi thế, tiềm năng của địa phương trong phát triển du lịch.

Đường dốc quanh co, uốn lượn bên những triền lúa ở Yên Minh.

Trong những năm qua, lượng du khách đến với huyện Yên Minh ngày càng gia tăng về số lượng. Trong năm 2022, tổng lượng khách lưu trú tại huyện là 89.920 lượt khách. Trong đó, có 19.466 lượt khách quốc tế và 70.454 lượt khách nội địa. Trong 4 tháng đầu năm 2023, huyện đã thu hút trên 50.000 lượt khách du lịch. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, huyện Yên Minh đặt mục tiêu thu hút 150.000 lượt khách du lịch.

Sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế và bước đầu đã có bước tiến trong thu hút khách du lịch, tuy nhiên, công tác phát triển du lịch tại huyện Yên Minh còn gặp nhiều khó khăn như công tác lập quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển du lịch còn chậm; chưa khai thác tốt các điểm du lịch sẵn có; chưa phát huy tối đa hoạt động của các làng văn hóa du lịch cộng đồng.

Vừa qua tại huyện Yên Minh, Ban chỉ đạo phát triển du lịch huyện Yên Minh tổ chức hội thảo trao đổi về xúc tiến quảng bá du lịch huyện Yên Minh năm 2023, với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp vừa có chuyến khảo sát du lịch trên địa bàn huyện. Hội thảo được tổ chức trong dịp Ngày hội Không gian văn hóa du lịch huyện Yên Minh năm 2023.

Theo bà Triệu Thị Tình – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, huyện Yên Minh muốn phát triển ngành du lịch hơn nữa thì cần có bản sắc văn hóa, cảnh quan, nguồn nhân lực. Quan tâm công tác quản lý nhà nước, công tác quản lý điểm đến và việc đào tạo nguồn nhân lực, cũng như liên kết phát triển, đặc biệt là xúc tiến quảng bá gắn với xây dựng sản phẩm. Cần quy hoạch lại các làng văn hóa du lịch cộng đồng, phải nghĩ đến câu chuyện du khách có thể đến trải nghiệm, giao lưu về bản sắc văn hóa ẩm thực.

Hội thảo phát triển du lịch huyện Yên Minh, Hà Giang hôm 13/5.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng làm rõ nhiều vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của huyện Yên Minh, làm nền tảng tạo động lực và nguồn lực quan trọng để phát triển bền vững du lịch. Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề xuất những giải pháp trong vấn đề chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông tại huyện Yên Minh, hướng tới mục tiêu tiếp đón và phục vụ du khách tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Lương Duy Doanh – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Du lịch Năm Sao (Five Star Travel) cho rằng: "Hệ thống đường giao thông của miền núi, đặc biệt tuyến số 4 đang được đầu tư nâng cấp chưa thực sự tốt thì du khách sẽ mất nhiều thời gian di chuyển, do đó chúng ta cần phải đầu tư. Thứ 2 cần phải tăng cường quan tâm hơn nữa về vấn đề biển báo chỉ dẫn. Còn với quy hoạch, tôi thấy rằng khu vực trung tâm của xã cần quy hoạch lại, chỉnh trang khuôn viên làm sao cho gọn gàng để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho du khách"./.