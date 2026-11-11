2pillz đưa tiếng đàn T'rưng vào ca khúc chung của 7 nghệ sĩ châu Á

Producer kiêm DJ 2pillz góp mặt trong dự án âm nhạc quốc tế “New Day Rising”, hợp tác với 6 nghệ sĩ đến từ Malaysia, Pakistan, Singapore, Thái Lan và Philippines. Sản phẩm kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ chất liệu truyền thống của các quốc gia châu Á đến những dòng nhạc đương đại.

Điểm đáng chú ý là 2pillz lựa chọn đưa tiếng đàn T'rưng, nhạc cụ truyền thống gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vào bản phối. Âm sắc của nhạc cụ này được kết hợp với các yếu tố Cinematic, Electronic và R&B, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc dân tộc và phong cách sản xuất hiện đại.

2pillz là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia dự án âm nhạc “New Day Rising”.

Đi kèm ca khúc là một bộ phim tài liệu ngắn ghi lại quá trình thử nghiệm âm thanh, trao đổi văn hóa và sáng tác của các nghệ sĩ. Trước khi thực hiện sản phẩm chung, mỗi người đã thử sức với một sáng tác mang màu sắc cá nhân, sau đó kết hợp những ý tưởng để tạo nên ca khúc hoàn chỉnh.

Đây không phải lần đầu 2pillz khai thác nhạc cụ truyền thống trong các sáng tác. Ở album đầu tay “PILLZCASSO”, phát hành tháng 7/2025, nam producer từng sử dụng đàn T'rưng trong “Đưa em vào tròng”, đàn đá ở “Thác nìng” và tiếng sáo Việt trong “Ngừi đẹp ơiii”, “Chỉ một câu thần chú”.

Album này được trang phê bình âm nhạc Pitchfork chấm 7,1 điểm. Cây bút Joshua Minsoo Kim đánh giá cao cách 2pillz đưa nhạc cụ Việt Nam vào những bản dance-pop. “PILLZCASSO” gồm 14 ca khúc, có sự tham gia của Văn Mai Hương, danh ca Phương Dung, MONO, tlinh, GREY D và từng đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại Việt Nam và Đức.

2pillz đưa âm thanh đàn T'rưng Tây Nguyên vào bản phối điện tử của ca khúc “New Day Rising”.

Đáng chú ý, “New Day Rising” còn có sự góp mặt của cặp song sinh Miguel và Paolo Benjamin Guico, hai thành viên sáng lập ban nhạc Ben&Ben nổi tiếng tại Philippines. Đại diện Thái Lan là Valentina Ploy, nữ ca sĩ mang hai dòng máu Thái - Ý. Cô từng tham gia The Voice Thái Lan, X Factor phiên bản Ý và được lựa chọn biểu diễn mở màn hai đêm concert của Coldplay tại Bangkok vào tháng 2/2024.

Trong khi đó, nghệ sĩ Singapore Shye gây chú ý với khả năng tự sáng tác, hòa âm và sản xuất âm nhạc. Năm 2023, cô góp mặt trong danh sách Forbes Asia 30 Under 30 khi mới 20 tuổi, đồng thời từng biểu diễn mở màn cho các nghệ sĩ quốc tế như Clairo và Daniel Caesar.

Dự án còn quy tụ Natasha Noorani, nghệ sĩ Pakistan theo đuổi sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Nam Á với Electronic Pop, R&B và Dance; cùng Belle Sisoski, nữ DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc đến từ Malaysia, nổi tiếng với việc đưa nhạc cụ dân tộc vào các sản phẩm điện tử.

“New Day Rising” quy tụ 7 nghệ sĩ đến từ 6 quốc gia châu Á.

Về phía Việt Nam, 2pillz, tên thật Phạm Phú Nguyên, sinh năm 1998 tại Hà Nội, bắt đầu hoạt động trong giới underground từ năm 2015. Năm 2019, anh quyết định trở về Việt Nam khi đang du học ngành công nghệ máy tính tại Mỹ để theo đuổi công việc sản xuất âm nhạc.

Tên tuổi 2pillz được chú ý rộng rãi từ năm 2023 với ca khúc “Nếu lúc đó” kết hợp cùng tlinh, từng đứng đầu Billboard Vietnam Hot 100. Anh cũng là producer chính cho album “Ái” của tlinh, tham gia sản xuất Rap Việt mùa 3, Chị đẹp đạp gió 2024 và đứng sau nhiều ca khúc như “Mộng yu”, “Em iu”, “Đi tìm tình yêu”.