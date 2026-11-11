English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

2pillz đưa tiếng đàn T'rưng vào ca khúc chung của 7 nghệ sĩ châu Á

Thứ Tư, 14:36, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt trong dự án âm nhạc quy tụ 7 nghệ sĩ đến từ 6 quốc gia châu Á, producer 2pillz đưa tiếng đàn T'rưng của Tây Nguyên vào ca khúc “New Day Rising”, kết hợp cùng các thành viên nhóm Ben&Ben và nghệ sĩ từng mở màn cho Coldplay.

Producer kiêm DJ 2pillz góp mặt trong dự án âm nhạc quốc tế “New Day Rising”, hợp tác với 6 nghệ sĩ đến từ Malaysia, Pakistan, Singapore, Thái Lan và Philippines. Sản phẩm kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ chất liệu truyền thống của các quốc gia châu Á đến những dòng nhạc đương đại.

Điểm đáng chú ý là 2pillz lựa chọn đưa tiếng đàn T'rưng, nhạc cụ truyền thống gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vào bản phối. Âm sắc của nhạc cụ này được kết hợp với các yếu tố Cinematic, Electronic và R&B, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc dân tộc và phong cách sản xuất hiện đại.

2pillz dua tieng dan t rung vao ca khuc chung cua 7 nghe si chau A hinh anh 1
2pillz là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia dự án âm nhạc “New Day Rising”.

Đi kèm ca khúc là một bộ phim tài liệu ngắn ghi lại quá trình thử nghiệm âm thanh, trao đổi văn hóa và sáng tác của các nghệ sĩ. Trước khi thực hiện sản phẩm chung, mỗi người đã thử sức với một sáng tác mang màu sắc cá nhân, sau đó kết hợp những ý tưởng để tạo nên ca khúc hoàn chỉnh.

Đây không phải lần đầu 2pillz khai thác nhạc cụ truyền thống trong các sáng tác. Ở album đầu tay “PILLZCASSO”, phát hành tháng 7/2025, nam producer từng sử dụng đàn T'rưng trong “Đưa em vào tròng”, đàn đá ở “Thác nìng” và tiếng sáo Việt trong “Ngừi đẹp ơiii”, “Chỉ một câu thần chú”.

Album này được trang phê bình âm nhạc Pitchfork chấm 7,1 điểm. Cây bút Joshua Minsoo Kim đánh giá cao cách 2pillz đưa nhạc cụ Việt Nam vào những bản dance-pop. “PILLZCASSO” gồm 14 ca khúc, có sự tham gia của Văn Mai Hương, danh ca Phương Dung, MONO, tlinh, GREY D và từng đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại Việt Nam và Đức.

2pillz dua tieng dan t rung vao ca khuc chung cua 7 nghe si chau A hinh anh 2
2pillz đưa âm thanh đàn T'rưng Tây Nguyên vào bản phối điện tử của ca khúc “New Day Rising”.

Đáng chú ý, “New Day Rising” còn có sự góp mặt của cặp song sinh Miguel và Paolo Benjamin Guico, hai thành viên sáng lập ban nhạc Ben&Ben nổi tiếng tại Philippines. Đại diện Thái Lan là Valentina Ploy, nữ ca sĩ mang hai dòng máu Thái - Ý. Cô từng tham gia The Voice Thái Lan, X Factor phiên bản Ý và được lựa chọn biểu diễn mở màn hai đêm concert của Coldplay tại Bangkok vào tháng 2/2024.

Trong khi đó, nghệ sĩ Singapore Shye gây chú ý với khả năng tự sáng tác, hòa âm và sản xuất âm nhạc. Năm 2023, cô góp mặt trong danh sách Forbes Asia 30 Under 30 khi mới 20 tuổi, đồng thời từng biểu diễn mở màn cho các nghệ sĩ quốc tế như Clairo và Daniel Caesar.

Dự án còn quy tụ Natasha Noorani, nghệ sĩ Pakistan theo đuổi sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Nam Á với Electronic Pop, R&B và Dance; cùng Belle Sisoski, nữ DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc đến từ Malaysia, nổi tiếng với việc đưa nhạc cụ dân tộc vào các sản phẩm điện tử.

2pillz dua tieng dan t rung vao ca khuc chung cua 7 nghe si chau A hinh anh 3
“New Day Rising” quy tụ 7 nghệ sĩ đến từ 6 quốc gia châu Á.

Về phía Việt Nam, 2pillz, tên thật Phạm Phú Nguyên, sinh năm 1998 tại Hà Nội, bắt đầu hoạt động trong giới underground từ năm 2015. Năm 2019, anh quyết định trở về Việt Nam khi đang du học ngành công nghệ máy tính tại Mỹ để theo đuổi công việc sản xuất âm nhạc.

Tên tuổi 2pillz được chú ý rộng rãi từ năm 2023 với ca khúc “Nếu lúc đó” kết hợp cùng tlinh, từng đứng đầu Billboard Vietnam Hot 100. Anh cũng là producer chính cho album “Ái” của tlinh, tham gia sản xuất Rap Việt mùa 3, Chị đẹp đạp gió 2024 và đứng sau nhiều ca khúc như “Mộng yu”, “Em iu”, “Đi tìm tình yêu”.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kimmese, Tlinh, Grey D, Mono góp mặt trong album đầu tay của 2Pillz
Kimmese, Tlinh, Grey D, Mono góp mặt trong album đầu tay của 2Pillz

VOV.VN - Kết hợp cùng 4 nghệ sĩ Kimmese, Tlinh, Grey D và Mono, 2Pillz mượn các giọng ca để vẽ nên loạt khung cảnh hoàng hôn khác nhau.

Kimmese, Tlinh, Grey D, Mono góp mặt trong album đầu tay của 2Pillz

Kimmese, Tlinh, Grey D, Mono góp mặt trong album đầu tay của 2Pillz

VOV.VN - Kết hợp cùng 4 nghệ sĩ Kimmese, Tlinh, Grey D và Mono, 2Pillz mượn các giọng ca để vẽ nên loạt khung cảnh hoàng hôn khác nhau.

Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ủng hộ người trẻ sáng tạo với nhạc Trịnh
Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ủng hộ người trẻ sáng tạo với nhạc Trịnh

VOV.VN - Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái út của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bày tỏ sự ủng hộ đối với những người trẻ mang đến cách thể hiện mới cho nhạc Trịnh. Bà cho rằng cần đón nhận những sáng tạo của thế hệ tiếp nối để âm nhạc của anh trai tiếp tục đến gần công chúng.

Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ủng hộ người trẻ sáng tạo với nhạc Trịnh

Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ủng hộ người trẻ sáng tạo với nhạc Trịnh

VOV.VN - Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái út của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bày tỏ sự ủng hộ đối với những người trẻ mang đến cách thể hiện mới cho nhạc Trịnh. Bà cho rằng cần đón nhận những sáng tạo của thế hệ tiếp nối để âm nhạc của anh trai tiếp tục đến gần công chúng.

Ngọc Lê Ninh kể chuyện tình yêu qua những vần thơ từ 40 năm trước
Ngọc Lê Ninh kể chuyện tình yêu qua những vần thơ từ 40 năm trước

VOV.VN - Những bài thơ tình được Ngọc Lê Ninh viết từ thời sinh viên, có tác phẩm ra đời cách đây hơn 40 năm, nay được phổ nhạc và đưa vào album "Nỗi nhớ lăn tròn" qua giọng hát ca sĩ trẻ Thương Thảo.

Ngọc Lê Ninh kể chuyện tình yêu qua những vần thơ từ 40 năm trước

Ngọc Lê Ninh kể chuyện tình yêu qua những vần thơ từ 40 năm trước

VOV.VN - Những bài thơ tình được Ngọc Lê Ninh viết từ thời sinh viên, có tác phẩm ra đời cách đây hơn 40 năm, nay được phổ nhạc và đưa vào album "Nỗi nhớ lăn tròn" qua giọng hát ca sĩ trẻ Thương Thảo.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt