6 vai diễn để đời của ác nữ “The Glory” Lim Ji Yeon

Nửa đầu năm 2023, Lim Ji Yeon đã thành công rực rỡ khi hóa thân thành ác nữ Park Yeon Jin - kẻ thù, người trực tiếp gây ra quá khứ đau thương của nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) trong siêu phẩm truyền hình của Netflix - “The Glory (Vinh quang trong thù hận)”.

Bộ phim là câu chuyện kể về hành trình trả thù của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) - nữ sinh bị nhóm bạn học năm người bắt nạt. Cô dành 18 năm để báo thù những người đó: Kẻ cầm đầu Yeon Jin (Lim Ji Yeon), Sa Ra (Kim Hieora), Jae Joon (Park Sung Hoon), Myeong O (Kim Gun Woo), Hye Jeong (Cha Joo Young). Dong Eun nhận được sự trợ giúp từ bác sĩ Yeo Jeong (Lee Do Hyun) và bà Kang (Yum Hye Ran).

Dù là vai phản diện đầu tay, nhưng tâm lý điên loạn, vặn vẹo, tính cách thâm hiểm, độc ác, mưu mô của nhân vật Park Yeon Jin được mỹ nữ xứ Hàn thể hiện sống động và ấn tượng đến từng khoảnh khắc. Diễn xuất của Lim Ji Yeon không chỉ được khán giả khen ngợi hết lời mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Tên tuổi cô một bước lên mây, thoát khỏi mác diễn viên “hạng B”.

Vai diễn Yeon Jin hống hách, bất trị cũng mang về cho cô cúp Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở hàng loạt giải thưởng phim ảnh danh giá xứ kim chi như Baeksang, Rồng Xanh truyền hình trực tuyến…

Trong suốt 12 năm theo đuổi con đường diễn xuất, Lim Ji Yeon được biết đến là một diễn viên cực kỳ tâm huyết và không ngại lăn xả cho vai diễn của mình, thậm chí khi tham gia vào những những bộ phim có nhiều cảnh nóng táo bạo. Nữ diễn viên còn được mệnh danh là “Nữ hoàng cảnh nóng”.

Dưới đây là 6 vai diễn với 6 màu sắc khác nhau đã làm nên tên tuổi của mỹ nhân 9x xứ Hàn.

Ga Heun trong “Obsessed - Ám ảnh dục vọng” (2014)

Lấy bối cảnh năm 1969, nội dung “Ám ảnh dục vọng” xoay quanh chuyện tình vụng trộm và say đắm giữa đại tá Jin Pyeong (Song Seung Hun) và vợ của cấp dưới là Ga Heun (Lim Ji Yeon). Cả hai đều đã có vợ chồng nhưng vẫn nảy sinh tình cảm. Bộ phim có khá nhiều phân cảnh "nóng bỏng" của hai nhân vật chính.

Nhờ vai diễn này, Lim Ji Yeon đã giành được giải Nữ diễn viên tân binh của năm tại Giải Điện ảnh Buil, Giải thưởng Hiệp hội phê bình phim ảnh Hàn Quốc và Giải Nữ diễn viên mới tại Giải thưởng điện ảnh Daejong.

Dan Hee trong “The Treacherous - Vương triều dục vọng” (2015)

Sau “Ám ảnh dục vọng”, Ji Yeon tái xuất màn ảnh rộng với dự án cổ trang “Vương triều dục vọng” (2015) - chấn động điện ảnh Hàn Quốc một thời với vô số cảnh 18+ táo bạo. Tác phẩm tái hiện thời kỳ đen tối của Joseon dưới thời trị vì của bạo chúa Yeon Sang – vị vua hoang dâm vô độ, hắn bắt hàng vạn cô gái trẻ tiến cung để phục vụ mình.

Trong phim, Lim Ji Yeon vào vai Dan Hee, thiếu nữ mang trong mình mối thù giết cha, được một thuộc hạ có vẻ trung thành nhưng thực chất đang nung nấu kế hoạch phản bội nhà vua để ý đến. Cô tiến cung và lợi dụng sắc đẹp của mình để mê hoặc tên bạo chúa, nhằm tìm cơ hội giết y.

Bộ phim có phần lớn thời lượng là cảnh nóng, gây sốc với những trang phục nhạy cảm, khoe da thịt lộ liễu. Sau bộ phim, nữ diễn viên được mệnh danh là “nữ hoàng cảnh nóng” của màn ảnh xứ Hàn.

Song Eun Joo trong “Luck-Key - Xin lỗi anh chỉ là sát thủ (2016)

Trong bộ phim hài lãng mạn “Luck-Key” năm 2016 với sự tham gia của Yoo Hae Jin và Lee Joon, Lim Ji Yeon vào vai Song Eun Joo, mục tiêu của kẻ sát nhân Hyung Wook (do Yoo Hae Jin thủ vai) trước khi anh vô tình bị mất trí nhớ. Bộ phim mang lại khoảng thời gian thư giãn nhẹ nhàng với hàng loạt tình huống dở khóc, dở cười.

Yoon Young Mi trong “Tazza: One-Eyed Jacks - Thần bịp Jack chột” (2019)

Trong “Tazza: One-Eyed Jacks” phát hành năm 2019, Lim Ji Yeon vào vai nhân vật Yoon Young Mi, cô gái ranh mãnh sống bằng nghề trộm chip từ các sòng bạc.

Moon Jin Ah trong “Spiritwalker - Linh Hồn Hành Giả” (2020)

Ra mắt vào năm 2021, bộ phim “Spiritwalker” kể về câu chuyện của đặc vụ Kang I An (do Yoon Kye Sang thủ vai), một người đàn ông cứ sau 12 giờ lại thức dậy trong cơ thể người khác. Anh ta phải chắp vá lại danh tính của mình, đồng thời chạy trốn khỏi những kẻ thù nguy hiểm. Lim Ji Yeon vào vai Moon Jin Ah, vị hôn thê của Kang I An.

Seoul trong “Money Heist: Korea - Joint Economic Area - Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc - Khu vực kinh tế chung” (2022)

“Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc” là loạt phim truyền hình Hàn Quốc năm 2022, được làm lại dựa trên phim truyền hình tội phạm cùng tên của Tây Ban Nha và do Kim Hong Sun làm đạo diễn và Ryu Yong Jae viết kịch bản. Bộ phim được Netflix độc quyền phát triển và phân phối.

Phiên bản làm lại được giữ nguyên cấu trúc cơ bản, cách thiết lập câu chuyện nhưng thay đổi bối cảnh, phong cách hành động, lồng ghép yếu tố văn hóa Hàn Quốc.

Trong phim, Lim Ji Yeon vào vai Seoul, một nhân vật phiên bản gốc của Hàn Quốc không có trong nguyên tác Tây Ban Nha. Seoul là chỉ huy thứ hai của tổ chức tội phạm dưới trướng của Berlin (Park Hae Soo). Nhân vật này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ từ xa, giúp đỡ băng cướp thoát khỏi xưởng đúc tiền an toàn cùng Berlin.

