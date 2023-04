Angelina Jolie và Halle Berry lần đầu hợp tác đóng phim hành động

Theo People, Angelina Jolie và Halle Berry được mời đóng vai chính trong bộ phim hành động có tựa đề "Maude v Maude". Đây sẽ là tác phẩm đầu tiên mà hai ngôi sao cùng xuất hiện trong một khung hình. Ngoài việc thủ vai chính, cả hai còn đóng vai trò là nhà sản xuất cho bộ phim.

Dù thông tin về kịch bản của dự án chưa được tiết lộ, song một nhân viên trong đoàn mô tả “Maude v Maude” là một bộ phim hành động kịch tính, giống cuộc đối đầu giữa James Bond và Jason Bourne phiên bản nữ. Quá trình ghi hình cho bộ phim dự kiến diễn ra ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Nhiều khán giả đang chờ đợi phim hành động mới của Angelina Jolie và Halle Berry.

Cả Angelina Jolie và Halle Berry đều là gương mặt quen thuộc trong các tác phẩm hành động đình đám. Xuyên suốt sự nghiệp, Berry từng xuất hiện trong loạt phim X-Men, Kingsman: The Golden Circle (2017) hay John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019). Jolie ghi dấu qua loạt phim Tomb Raider trong những năm 2000, Mr. and Mrs Smith (2005) hay Wanted (2008).

Gần đây nhất, Halle Berry xuất hiện trong tác phẩm đầu tay do cô làm đạo diễn Bruised (2020) và trong Moonfall (2022). Trong khi đó, Angelina Jolie đã đóng vai một lính cứu hỏa trong bộ phim hành động Those Who Wish Me Dead (2021), cũng như siêu anh hùng Thena trong bộ phim Eternals của Marvel Studios.

Đồng thời, Angelina Jolie đã đạo diễn một bộ phim mới có tên Without Blood với sự tham gia của nữ diễn viên Salma Hayek. Angelina Jolie cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn ca sĩ opera Maria Callas trong bộ phim mới Maria của đạo diễn Pablo Larráin.

"Maude v Maude" sẽ do đạo diễn Roseanne Liang thực hiện từ kịch bản của Scott Mosier. Hiện bộ phim chưa ấn định ngày khởi chiếu chính thức./.