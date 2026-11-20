Anh Quân Idol được khán giả biết đến từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Sở hữu chất giọng nam cao, giàu cảm xúc, anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như “Có anh ở đây rồi”, “Cảm ơn vì tất cả”, “E là không thể”... Mới đây, nam ca sĩ trở lại với khán giả truyền hình trong hình tượng Cao Bồi Lang tại “Ca sĩ mặt nạ 2026”. Sau khi dừng chân ở tập 7, Anh Quân Idol đã có cuộc trò chuyện với phóng viên VOV.VN.

Ca sĩ Anh Quân Idol.

Tiếc nuối khi bị loại ở Ca sĩ mặt nạ

PV: Hành trình của Cao Bồi Lang tại “Ca sĩ mặt nạ 2026” vừa khép lại với nhiều cảm xúc. Nhìn lại trải nghiệm tại chương trình, điều gì khiến anh cảm thấy thú vị nhất? Anh đã có những tính toán như thế nào trong việc lựa chọn cách thể hiện giọng hát qua từng vòng thi?

Anh Quân Idol: Việc đeo mặt nạ và hát thực sự rất thú vị. Khi đã đeo mặt nạ lên, tôi có thể quên đi tất cả những thứ khác. Tôi không còn phải bận tâm đến việc người ta biết mình là ai, hình ảnh của mình trước đây như thế nào. Tôi chỉ tập trung vào âm nhạc và những gì mình muốn thể hiện.

Ban đầu, kế hoạch của tôi là sẽ giả giọng trong suốt hành trình tham gia chương trình. Tôi muốn mỗi lần xuất hiện đều có điều gì đó mới mẻ, khiến khán giả bất ngờ. Nhưng sau hai vòng, tôi nhận thấy việc giả giọng có một hạn chế là rất khó truyền tải trọn vẹn cảm xúc. Khi mình cố gắng hát bằng một chất giọng khác, đôi khi cảm xúc không còn thực sự là của mình nữa.

Vì thế, đến vòng thứ ba, tôi quyết định sử dụng giọng hát thật. Tôi muốn những điều chân thật nhất trong âm nhạc của mình có thể chạm đến khán giả. Nếu cứ tiếp tục giả giọng, tôi cảm thấy khó làm được điều đó.

Anh Quân Idol tháo mặt nạ khiến ban cố vấn bất ngờ.

PV: Anh có tiếc nuối khi phải dừng chân ở tập 7, sau màn đối đầu với Báo Berry? Đặc biệt, thể thức loại hai mascot trong một đêm có tạo áp lực lớn cho anh không?

Anh Quân Idol: Nói không tiếc thì không đúng. Đã là thí sinh tham gia một cuộc thi, ai cũng muốn được đi tiếp. Nhưng tôi nghĩ việc dừng lại không có nghĩa là hành trình âm nhạc của mình kết thúc. Tôi chỉ tháo bỏ chiếc mặt nạ thôi. Sau đó, tôi vẫn là một ca sĩ, vẫn đi hát và tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.

Có một điều khá thú vị là con số 7 rất có duyên với tôi. Ngày trước, tôi dừng chân ở Top 7 Vietnam Idol, còn bây giờ lại dừng ở tập 7 của “Ca sĩ mặt nạ”. Với thể thức đối đầu và có hai mascot bị loại trong một đêm, tôi luôn chuẩn bị tâm thế rằng mình có thể là một trong hai người phải dừng bước. Chính vì thế, tôi tự nhủ phải hát như thể đây là lần cuối cùng mình được đứng trên sân khấu. Khi có tâm thế như vậy, mình sẽ dồn hết cảm xúc vào bài hát, cố gắng truyền tải đến khán giả một cách mãnh liệt nhất.

PV: Trong quá trình tham gia chương trình, có kỷ niệm hậu trường nào khiến anh nhớ nhất? Việc phải giữ bí mật danh tính có gây ra những tình huống thú vị không?

Anh Quân Idol: Tôi nhớ nhất buổi tập cùng ban nhạc cho tiết mục mashup “Hôn lễ của em” và “Ngày em đẹp nhất”. Có bốn nghệ sĩ cùng tham gia tiết mục nhưng khi đến tập, tất cả đều che kín mặt. Không ai nhận ra ai cả. Điều thú vị là đến thời điểm này, ngoài buitruonglinh đã tháo mặt nạ, tôi vẫn chưa biết hai người còn lại là ai.

Còn chuyện giữ bí mật danh tính thì ai tham gia chương trình cũng phải thực hiện. Tôi chọn cách tự nói chuyện với bản thân. Nhưng thực ra, có người hỏi thì tôi lại bảo: “Đừng nói cho ai biết nhé!” (cười). Thành ra cũng không giấu được hoàn toàn.

PV: Khoảnh khắc Cao Bồi Lang tháo mặt nạ khiến các cố vấn bất ngờ. Còn với anh, cảm xúc khi ấy như thế nào? Nhất là khi trước đó anh từng có những bản hit được nhiều người biết đến nhưng gương mặt lại chưa thực sự quen thuộc với công chúng, điều đó có khiến anh chạnh lòng?

Anh Quân Idol: Lúc đầu, khi tham gia chương trình, tôi vẫn rất tự ti. Bởi vì mọi người có thể biết đến các bài hát của mình nhưng chưa chắc đã biết Anh Quân Idol trông như thế nào.

Có những bài hát của tôi rất nổi tiếng trên TikTok và các nền tảng khác, nhưng khi nhắc đến người thể hiện thì không phải ai cũng nhận ra. Sau đêm lộ diện, mọi người mới thực sự biết đây là người hát “Có anh ở đây rồi”, “E là không thể” và những ca khúc mà họ từng yêu thích.

Khi tháo mặt nạ ra, tôi cảm nhận được sự vỡ òa. Tôi nghĩ đó không chỉ là cảm xúc của riêng mình mà còn của những người đã yêu âm nhạc của tôi, đã theo dõi, đồng hành và ủng hộ những sản phẩm của tôi trong suốt thời gian qua.

Có người còn nói rằng tại sao anh này hát nhiều bài hit như thế mà trước đây mình lại không biết mặt, tại sao chưa nổi tiếng hơn. Tất cả những cảm xúc ấy cộng với cảm xúc của bản thân tôi đã tạo nên một khoảnh khắc rất đặc biệt. Tôi thực sự biết ơn chương trình vì đã cho mình cơ hội được trải qua cảm giác ấy cùng khán giả.

PV: Sau Vietnam Idol 2012, anh từng trải qua quãng thời gian khó khăn, phải sang Singapore biểu diễn kiếm sống. Nhìn lại giai đoạn ấy, điều gì khiến anh cảm thấy vất vả nhất?

Anh Quân Idol: Khi vừa bước ra khỏi Vietnam Idol, tôi còn quá trẻ và chưa thực sự hiểu nghề này vận hành như thế nào. Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng một ca sĩ muốn có cơ hội biểu diễn thì phải có bài hát, có sản phẩm, có những ca khúc được khán giả biết đến. Khi ấy, mình mới có nhiều lời mời đi hát và có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Sau cuộc thi, tôi không có nhiều show diễn. Trong khi đó, tôi đã ra ngoài sống tự lập, không thể mãi nhờ bố mẹ hỗ trợ. Vì thế, tôi buộc phải tìm một con đường để nuôi sống bản thân và lựa chọn sang Singapore.

Có một điều ít người biết là tôi bắt đầu học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 18 tuổi nhưng đến năm 28 tuổi mới tốt nghiệp. Tôi mất 10 năm cho việc học, trong đó có hai năm phải bảo lưu kết quả để sang Singapore làm việc. Đó là giai đoạn thực sự rất vất vả. Tôi vừa phải tạm dừng việc học, vừa phải kiếm tiền để duy trì cuộc sống.

Nếu nói bản thân không sốt ruột khi chứng kiến những người khác thành công sớm thì không đúng. Tôi đã rất sốt ruột. Mất 10 năm để hoàn thành việc học rồi lại phải chờ thêm một quãng thời gian dài nữa mới có được những thành quả như hôm nay.

Tôi thấy may mắn vì mình không nổi tiếng quá sớm

PV: Sau hơn một thập kỷ làm nghề với nhiều thăng trầm, có bao giờ anh cảm thấy mình kém may mắn vì không nổi tiếng sớm như nhiều đồng nghiệp cùng thời?

Anh Quân Idol: Không, tôi chưa bao giờ nghĩ mình kém may mắn. Ngược lại, tôi thấy mình rất may mắn vì không nổi tiếng quá sớm. Đôi khi hào quang đến sớm thì cũng có thể ra đi rất nhanh. Tôi muốn mọi thứ đến với mình một cách tự nhiên nhất.

Cuộc sống hay sự nghiệp đều có những giai đoạn lên xuống giống như một biểu đồ hình sin. Hôm nay mình có thể vui, ngày mai buồn, rồi một ngày khác lại có niềm vui mới. Sự nghiệp cũng vậy, có lúc thành công, có lúc đi xuống rồi lại có cơ hội trở lại.

Điều quan trọng là mình có thực sự yêu nghề hay không. Ai cũng có thể nói rằng mình đam mê, khao khát và cháy bỏng với âm nhạc. Nhưng sự đam mê ấy phải được chứng minh bằng năm tháng.

Với tôi, đó là việc dù phát hành sản phẩm chưa thành công, dù trải qua nhiều thất bại, mình vẫn tiếp tục làm âm nhạc. Rồi vào một thời điểm nào đó, khán giả lại tìm đến, lắng nghe và yêu thích những bài hát ấy.

PV: “E là không thể” trở thành bản hit hơn 143 triệu lượt xem, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp. Thành công ấy đã thay đổi cuộc sống của anh ra sao? Khi những sản phẩm tiếp theo chưa tạo được hiệu ứng tương tự, anh có cảm thấy áp lực phải vượt qua cái bóng của chính mình?

Anh Quân Idol: “E là không thể” thực sự mang đến cho tôi rất nhiều điều. Nhưng trước tiên, điều quan trọng nhất chính là động lực. Khi bài hát được khán giả đón nhận, tôi cảm thấy mọi thứ tươi mới hơn, giống như cuối cùng mình đã nhìn thấy ánh sáng sau một chặng đường dài.

Bài hát ấy là một đòn bẩy rất lớn trong sự nghiệp. Sau “Ca sĩ mặt nạ”, tôi lại có thêm một đòn bẩy nữa, đặc biệt về mặt hình ảnh. Công việc của tôi cũng thuận lợi hơn, số lượng show diễn đã tăng lên.

Còn về áp lực vượt qua “E là không thể”, tôi nghĩ mỗi bài hát đều có giá trị riêng. Có những ca khúc ra đời vào thời điểm cảm xúc của nó chạm đến rất nhiều người, nhưng cũng có những bài hát chỉ chạm đến một nhóm khán giả nhất định. Điều đó không có nghĩa bài hát này hay hơn hay bài hát kia không hay.

Tôi không nghĩ có thể đoán trước thành công của một ca khúc hay có một công thức chắc chắn để tạo ra bản hit. Quan trọng vẫn là bài hát có chạm đúng cảm xúc của người nghe vào thời điểm đó hay không.

Muốn khán giả gọi mình là “Lang Quân”, ấp ủ concert riêng

PV: Sau “Ca sĩ mặt nạ”, anh có muốn tiếp tục tham gia những chương trình truyền hình thực tế khác để khán giả hiểu hơn về con người mình?

Anh Quân Idol: Tôi nghĩ các chương trình truyền hình thực tế là một bệ phóng rất lớn về mặt hình ảnh cho nghệ sĩ. Có những người sở hữu nhiều bản hit nhưng vẫn chưa có cơ hội để khán giả nhận diện rõ con người, cá tính của mình. Khi tham gia những chương trình như vậy, nghệ sĩ có thể đưa hình ảnh của mình đến gần hơn với công chúng.

Vì thế, nếu trong thời gian tới có lời mời từ các chương trình khác và lịch trình phù hợp, tôi vẫn sẵn sàng tham gia.

PV: Khán giả đang gọi anh bằng biệt danh “Lang Quân”, xuất phát từ hình tượng Cao Bồi Lang. Anh có muốn tiếp tục gắn bó với tên gọi này hay vẫn giữ nghệ danh Anh Quân Idol đã theo mình nhiều năm?

Anh Quân Idol: Tôi rất muốn mọi người gọi mình là Lang Quân thay vì Anh Quân Idol. Từ Vietnam Idol 2012 đến nay, cái tên Anh Quân Idol đã theo tôi suốt một chặng đường dài. Tôi không có ý định phủ nhận hay bỏ đi cái tên ấy, bởi tôi rất biết ơn chương trình đã cho mình cơ hội được khán giả biết đến.

Nhưng “Ca sĩ mặt nạ” cũng mang đến cho tôi một dấu mốc mới. Từ hình tượng Cao Bồi Lang, mọi người yêu thương gọi mình là Lang Quân và tôi thực sự rất thích tên gọi đó. Tôi mong rằng từ nay, khán giả sẽ gọi mình là Lang Quân.

Cũng chính vì điều đó, sau khi dừng cuộc thi, tôi đã chuẩn bị một EP mang tên “Lang Quân” để dành tặng khán giả. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ sản phẩm này.

PV: Ở thời điểm hiện tại, anh có cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp? Ngoài EP mới, anh còn ấp ủ mục tiêu nào lớn hơn, chẳng hạn một concert riêng để nhìn lại hành trình làm nghề?

Anh Quân Idol: Thực ra, tôi không biết thước đo của đỉnh cao sự nghiệp là gì. Với tôi, ngày nào mình còn được hát thì ngày đó sự nghiệp của mình vẫn còn tồn tại. Và khi vẫn còn được hát, tôi vẫn phải tiếp tục làm sản phẩm.

Tôi cũng rất mong một ngày nào đó có thể thực hiện một concert của riêng mình. Đó là ước mơ chung của rất nhiều nghệ sĩ và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có cơ hội thực hiện điều đó. Tôi muốn concert ấy là nơi mình kể một câu chuyện âm nhạc của riêng mình.

Có thể khi đó, tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về những chặng đường đã đi qua, những điều đã trải nghiệm trong suốt hành trình theo đuổi ca hát. Còn hiện tại, tôi vẫn muốn tiếp tục được đứng trên sân khấu, được hát và cống hiến. Bởi tôi nghĩ nếu không được cầm micro, tôi khó có thể làm điều gì tốt hơn thế.

PV: Xin cảm ơn anh!