Trấn Thành, Bích Phương bất ngờ khi Anh Quân Idol tháo mặt nạ

Tập 7 "Ca sĩ mặt nạ 2026" với chủ đề "Phiên tòa bảo vệ danh tính" có sự tham gia của hai khách mời Orange và Jsol trong vai trò công tố viên, đối đầu cùng hai luật sư Trấn Thành và Bích Phương. Đêm thi trở nên gay cấn khi lần đầu có hai mascot phải dừng cuộc chơi và tháo mặt nạ trong cùng một tập.

Bốn mascot Báo Berry, Cao Bồi Lang, Koalaoke và Cậu Tư Lành bước vào vòng đối đầu trong tập 7.

Tập 7 "Ca sĩ mặt nạ 2026" với chủ đề "Phiên tòa bảo vệ danh tính" có sự tham gia của hai khách mời Orange và JSOL trong vai trò công tố viên, đối đầu cùng hai luật sư Trấn Thành và Bích Phương. Đêm thi trở nên gay cấn khi có hai mascot phải dừng cuộc chơi và tháo mặt nạ trong cùng một tập.

Mở màn là tiết mục mashup "Hôn lễ của em" và "Ngày em đẹp nhất" do bốn mascot thể hiện. Đáng chú ý, Cao Bồi Langlần đầu sử dụng giọng hát thật, khiến ban cố vấn đưa ra nhiều dự đoán về danh tính. Trong khi đó, Báo Berry tiếp tục gây ấn tượng với khả năng biến hóa giọng hát.

Ở vòng đối đầu 1:1, khán giả bình chọn hai cặp tranh tài gồm Báo Berry - Cao Bồi Lang và Koalaoke - Cậu Tư Lành.

Trấn Thành, Bích Phương cùng hai khách mời Orange và JSOL tham gia ban cố vấn tập 7 "Ca sĩ mặt nạ 2026".

Cao Bồi Lang lựa chọn mashup "Còn em anh bỏ cho ai" và "Sao cũng được", khoe chất giọng nam cao cùng khả năng xử lý những đoạn nhạc giàu cảm xúc. Trấn Thành dự đoán nhân vật này là Dũng Hà, JSOL nghĩ đến Tuấn Cry, còn Bích Phương cho rằng đây có thể là một ca sĩ đến từ Hà Nội.

Đối đầu với Cao Bồi Lang, Báo Berry thể hiện "Em say rồi" và nhận nhiều lời khen về kỹ thuật thanh nhạc. Trấn Thành đánh giá mascot có khả năng cảm âm tự nhiên, biết phát huy thế mạnh mà vẫn giữ được cảm xúc trong giọng hát.

Kết quả, Báo Berry giành chiến thắng, khiến Cao Bồi Lang phải tháo mặt nạ. Danh tính được công bố là Anh Quân Idol, nằm ngoài những dự đoán trước đó của ban cố vấn.

Anh Quân Idol chính là giọng ca đứng sau mascot Cao Bồi Lang.

Chia sẻ sau màn lộ diện, Anh Quân Idol cho biết anh lựa chọn chương trình làm sân khấu đánh dấu sự trở lại với âm nhạc. Nam ca sĩ từng lo lắng khán giả nghĩ mình không còn hoạt động nghệ thuật. Anh mong muốn tiếp tục mang đến những sản phẩm mới, đồng thời nhìn nhận những khó khăn, biến cố đã trải qua là cơ hội để trưởng thành.

Ở cặp đối đầu còn lại, Cậu Tư Lành thể hiện "Thành phố phiêu bồng", trong khi Koalaoke lựa chọn "Lênh đênh", ca khúc do chính mình sáng tác. Sau màn tranh tài, Cậu Tư Lành giành chiến thắng, buộc Koalaoke phải lộ diện.

Đúng như dự đoán của phần lớn ban cố vấn, người đứng sau lớp mặt nạ Koalaoke là buitruonglinh. Nam ca sĩ gây bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh hoạt ngôn, tinh nghịch, khác với phong cách âm nhạc quen thuộc.

buitruonglinh tiết lộ từng kéo đàn thuê tại các nhà hàng, tiệc cưới, có những hôm vừa biểu diễn vừa phụ bưng món.

Đặc biệt, buitruonglinh chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trước khi được biết đến với những ca khúc triệu view. Anh từng kiếm sống bằng công việc kéo đàn tại các nhà hàng, tiệc cưới, có những hôm vừa chơi đàn vừa phụ bưng món.

Nam ca sĩ kể từng trải qua những ngày tài khoản không còn tiền, phải đi bộ về nhà. Được gia đình chắt chiu đầu tư cho học đàn từ nhỏ, anh luôn trân trọng những cơ hội được gắn bó với âm nhạc. Chính những trải nghiệm khó khăn ấy trở thành động lực để anh tiếp tục sáng tác và theo đuổi con đường nghệ thuật.

Giải thích về tên gọi Koalaoke, buitruonglinh cho biết anh muốn gửi gắm tinh thần lạc quan, tích cực khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống.

Sau tập 7, Báo Berry và Cậu Tư Lành tiếp tục hành trình tại "Ca sĩ mặt nạ 2026", trong khi Anh Quân Idol và buitruonglinh khép lại cuộc thi bằng những câu chuyện về chặng đường theo đuổi âm nhạc của mình.