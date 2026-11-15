English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trấn Thành, Bích Phương bất ngờ khi Anh Quân Idol tháo mặt nạ

Chủ Nhật, 09:27, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập 7 "Ca sĩ mặt nạ 2026" chứng kiến màn lộ diện của Anh Quân Idol và buitruonglinh. Trong khi Anh Quân Idol chia sẻ về hành trình trở lại với âm nhạc, buitruonglinh gây chú ý khi kể về những ngày kéo đàn thuê ở nhà hàng tiệc cưới, từng phải đi bộ về nhà vì hết tiền.

Tập 7 "Ca sĩ mặt nạ 2026" với chủ đề "Phiên tòa bảo vệ danh tính" có sự tham gia của hai khách mời Orange và Jsol trong vai trò công tố viên, đối đầu cùng hai luật sư Trấn Thành và Bích Phương. Đêm thi trở nên gay cấn khi lần đầu có hai mascot phải dừng cuộc chơi và tháo mặt nạ trong cùng một tập.

tran thanh, bich phuong bat ngo khi anh quan idol thao mat na hinh anh 1
Bốn mascot Báo Berry, Cao Bồi Lang, Koalaoke và Cậu Tư Lành bước vào vòng đối đầu trong tập 7.

Tập 7 "Ca sĩ mặt nạ 2026" với chủ đề "Phiên tòa bảo vệ danh tính" có sự tham gia của hai khách mời Orange và JSOL trong vai trò công tố viên, đối đầu cùng hai luật sư Trấn Thành và Bích Phương. Đêm thi trở nên gay cấn khi có hai mascot phải dừng cuộc chơi và tháo mặt nạ trong cùng một tập.

Mở màn là tiết mục mashup "Hôn lễ của em" và "Ngày em đẹp nhất" do bốn mascot thể hiện. Đáng chú ý, Cao Bồi Langlần đầu sử dụng giọng hát thật, khiến ban cố vấn đưa ra nhiều dự đoán về danh tính. Trong khi đó, Báo Berry tiếp tục gây ấn tượng với khả năng biến hóa giọng hát.

Ở vòng đối đầu 1:1, khán giả bình chọn hai cặp tranh tài gồm Báo Berry - Cao Bồi Lang và Koalaoke - Cậu Tư Lành.

tran thanh, bich phuong bat ngo khi anh quan idol thao mat na hinh anh 2
Trấn Thành, Bích Phương cùng hai khách mời Orange và JSOL tham gia ban cố vấn tập 7 "Ca sĩ mặt nạ 2026".

Cao Bồi Lang lựa chọn mashup "Còn em anh bỏ cho ai" và "Sao cũng được", khoe chất giọng nam cao cùng khả năng xử lý những đoạn nhạc giàu cảm xúc. Trấn Thành dự đoán nhân vật này là Dũng Hà, JSOL nghĩ đến Tuấn Cry, còn Bích Phương cho rằng đây có thể là một ca sĩ đến từ Hà Nội.

Đối đầu với Cao Bồi Lang, Báo Berry thể hiện "Em say rồi" và nhận nhiều lời khen về kỹ thuật thanh nhạc. Trấn Thành đánh giá mascot có khả năng cảm âm tự nhiên, biết phát huy thế mạnh mà vẫn giữ được cảm xúc trong giọng hát.

Kết quả, Báo Berry giành chiến thắng, khiến Cao Bồi Lang phải tháo mặt nạ. Danh tính được công bố là Anh Quân Idol, nằm ngoài những dự đoán trước đó của ban cố vấn.

tran thanh, bich phuong bat ngo khi anh quan idol thao mat na hinh anh 3
Anh Quân Idol chính là giọng ca đứng sau mascot Cao Bồi Lang.

Chia sẻ sau màn lộ diện, Anh Quân Idol cho biết anh lựa chọn chương trình làm sân khấu đánh dấu sự trở lại với âm nhạc. Nam ca sĩ từng lo lắng khán giả nghĩ mình không còn hoạt động nghệ thuật. Anh mong muốn tiếp tục mang đến những sản phẩm mới, đồng thời nhìn nhận những khó khăn, biến cố đã trải qua là cơ hội để trưởng thành.

Ở cặp đối đầu còn lại, Cậu Tư Lành thể hiện "Thành phố phiêu bồng", trong khi Koalaoke lựa chọn "Lênh đênh", ca khúc do chính mình sáng tác. Sau màn tranh tài, Cậu Tư Lành giành chiến thắng, buộc Koalaoke phải lộ diện.

Đúng như dự đoán của phần lớn ban cố vấn, người đứng sau lớp mặt nạ Koalaoke là buitruonglinh. Nam ca sĩ gây bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh hoạt ngôn, tinh nghịch, khác với phong cách âm nhạc quen thuộc.

tran thanh, bich phuong bat ngo khi anh quan idol thao mat na hinh anh 4
buitruonglinh tiết lộ từng kéo đàn thuê tại các nhà hàng, tiệc cưới, có những hôm vừa biểu diễn vừa phụ bưng món.

Đặc biệt, buitruonglinh chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trước khi được biết đến với những ca khúc triệu view. Anh từng kiếm sống bằng công việc kéo đàn tại các nhà hàng, tiệc cưới, có những hôm vừa chơi đàn vừa phụ bưng món.

Nam ca sĩ kể từng trải qua những ngày tài khoản không còn tiền, phải đi bộ về nhà. Được gia đình chắt chiu đầu tư cho học đàn từ nhỏ, anh luôn trân trọng những cơ hội được gắn bó với âm nhạc. Chính những trải nghiệm khó khăn ấy trở thành động lực để anh tiếp tục sáng tác và theo đuổi con đường nghệ thuật.

Giải thích về tên gọi Koalaoke, buitruonglinh cho biết anh muốn gửi gắm tinh thần lạc quan, tích cực khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống.

Sau tập 7, Báo Berry và Cậu Tư Lành tiếp tục hành trình tại "Ca sĩ mặt nạ 2026", trong khi Anh Quân Idol và buitruonglinh khép lại cuộc thi bằng những câu chuyện về chặng đường theo đuổi âm nhạc của mình.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quân A.P lộ diện trong Ca sĩ mặt nạ, chia sẻ về chuyện tình 14 năm
Quân A.P lộ diện trong Ca sĩ mặt nạ, chia sẻ về chuyện tình 14 năm

VOV.VN - Quân A.P chính thức lộ diện sau lớp mặt nạ DOL-LA-LA tại tập 5 Ca sĩ mặt nạ 2026. Bên cạnh giọng hát đặc trưng, câu chuyện tình kéo dài 14 năm của nam ca sĩ khiến dàn cố vấn bất ngờ và bày tỏ ngưỡng mộ.

Quân A.P lộ diện trong Ca sĩ mặt nạ, chia sẻ về chuyện tình 14 năm

Quân A.P lộ diện trong Ca sĩ mặt nạ, chia sẻ về chuyện tình 14 năm

VOV.VN - Quân A.P chính thức lộ diện sau lớp mặt nạ DOL-LA-LA tại tập 5 Ca sĩ mặt nạ 2026. Bên cạnh giọng hát đặc trưng, câu chuyện tình kéo dài 14 năm của nam ca sĩ khiến dàn cố vấn bất ngờ và bày tỏ ngưỡng mộ.

Ca Sĩ Mặt Nạ 2026: Báo BERRY khiến Trấn Thành gọi tên “tiểu diva thế hệ mới”
Ca Sĩ Mặt Nạ 2026: Báo BERRY khiến Trấn Thành gọi tên “tiểu diva thế hệ mới”

VOV.VN - Bước vào vòng 2 với chủ đề “Sống cuộc đời khác”, Ca sĩ mặt nạ 2026 (The masked singer Vietnam 2026) mang đến loạt màn trình diễn nhiều bất ngờ. Trong tập 4, KOALAOKE lội ngược dòng dẫn đầu bảng đấu, Báo BERRY gây ấn tượng với giọng hát và mascot đầu tiên của bảng A chính thức lộ diện.

Ca Sĩ Mặt Nạ 2026: Báo BERRY khiến Trấn Thành gọi tên “tiểu diva thế hệ mới”

Ca Sĩ Mặt Nạ 2026: Báo BERRY khiến Trấn Thành gọi tên “tiểu diva thế hệ mới”

VOV.VN - Bước vào vòng 2 với chủ đề “Sống cuộc đời khác”, Ca sĩ mặt nạ 2026 (The masked singer Vietnam 2026) mang đến loạt màn trình diễn nhiều bất ngờ. Trong tập 4, KOALAOKE lội ngược dòng dẫn đầu bảng đấu, Báo BERRY gây ấn tượng với giọng hát và mascot đầu tiên của bảng A chính thức lộ diện.

NSND Thanh Lam, Thanh Hoa bị “réo tên” tại Ca sĩ mặt nạ 2026
NSND Thanh Lam, Thanh Hoa bị “réo tên” tại Ca sĩ mặt nạ 2026

VOV.VN - Tập 3 “Ca sĩ mặt nạ 2026” khiến ban cố vấn liên tục thay đổi phán đoán khi nhiều mascot sở hữu chất giọng khó nhận diện. NSND Thanh Lam được nhắc tên ở nhiều phần suy luận, trong khi NSND Thanh Hoa cũng bất ngờ được gọi tên sau màn trình diễn của Heo Má Hồng.

NSND Thanh Lam, Thanh Hoa bị “réo tên” tại Ca sĩ mặt nạ 2026

NSND Thanh Lam, Thanh Hoa bị “réo tên” tại Ca sĩ mặt nạ 2026

VOV.VN - Tập 3 “Ca sĩ mặt nạ 2026” khiến ban cố vấn liên tục thay đổi phán đoán khi nhiều mascot sở hữu chất giọng khó nhận diện. NSND Thanh Lam được nhắc tên ở nhiều phần suy luận, trong khi NSND Thanh Hoa cũng bất ngờ được gọi tên sau màn trình diễn của Heo Má Hồng.

Ca Sĩ Mặt Nạ: Trấn Thành khẳng định RABIBUUM phải vào chung kết
Ca Sĩ Mặt Nạ: Trấn Thành khẳng định RABIBUUM phải vào chung kết

VOV.VN - Tập 2 Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 với chủ đề “Đi tìm kho báu” đưa khán giả đi từ màn biến hóa giọng hát đầy kỹ thuật của CÔ SAO, tiết mục giàu cảm xúc của RABIBUUM đến khoảnh khắc Bích Phương bật khóc khi nhận ra MIMIBU, loạt mascot tiếp tục mang đến những bất ngờ cho ban cố vấn.

Ca Sĩ Mặt Nạ: Trấn Thành khẳng định RABIBUUM phải vào chung kết

Ca Sĩ Mặt Nạ: Trấn Thành khẳng định RABIBUUM phải vào chung kết

VOV.VN - Tập 2 Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 với chủ đề “Đi tìm kho báu” đưa khán giả đi từ màn biến hóa giọng hát đầy kỹ thuật của CÔ SAO, tiết mục giàu cảm xúc của RABIBUUM đến khoảnh khắc Bích Phương bật khóc khi nhận ra MIMIBU, loạt mascot tiếp tục mang đến những bất ngờ cho ban cố vấn.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt