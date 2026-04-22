Anh Quân Idol: Từ hit 120 triệu view đến khúc ca kiêu hùng về Việt Nam

Thứ Tư, 19:30, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 22/4, ca sĩ Anh Quân Idol ra mắt MV “Việt Nam khúc kiêu hùng” trên các nền tảng nhạc số. Đây là sản phẩm đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý của nam ca sĩ khi lần đầu thử sức với đề tài quê hương, đất nước sau thời gian dài gắn với các bản ballad tình cảm.

 

 

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, Anh Quân lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ nhưng khá kín tiếng trong nhiều năm. Tên tuổi của anh được nhắc lại mạnh mẽ hơn khi ca khúc “E là không thể” phát hành cuối năm 2023 đạt hơn 120 triệu lượt xem và lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Từ dấu mốc này, nam ca sĩ bắt đầu cho thấy định hướng làm mới bản thân, không chỉ dừng lại ở dòng nhạc sở trường.

Ca sĩ Anh Quân Idol gây bất ngờ khi hát về quê hương đất nước.
Ca sĩ Anh Quân Idol gây bất ngờ khi hát về quê hương đất nước.

“Việt Nam khúc kiêu hùng” là sáng tác của Tú Dưa, được viết từ nhiều năm trước. Thay vì khai thác chất liệu hào sảng quen thuộc, ca khúc đi theo hướng trữ tình, gần gũi, gợi nhắc về lịch sử bằng cảm xúc nhẹ nhàng. Phần hòa âm phối khí kết hợp symphony, cinematic và rock, cùng dàn dây và guitar, tạo nên không gian âm nhạc có chiều sâu nhưng vẫn giữ được sự mềm mại.

Trong ca khúc này, Anh Quân Idol lựa chọn cách thể hiện tiết chế, không nhấn mạnh kỹ thuật mà tập trung vào cảm xúc. Cách xử lý giọng hát được xây dựng theo mạch tăng dần, từ nhẹ nhàng ở phần đầu đến cao trào ở đoạn sau, nhằm giữ được sự cân bằng giữa chất tự hào và tính tự sự.

MV “Việt Nam khúc kiêu hùng” được xây dựng theo lối kể chuyện, lấy hình ảnh một người mẹ trở lại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam làm trung tâm. Qua hành trình hồi tưởng, tác phẩm gợi nhắc về những mất mát trong chiến tranh, đồng thời khắc họa giá trị của hòa bình và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ. Bối cảnh mang tính lịch sử được khai thác theo hướng giản dị, không sử dụng nhiều kỹ xảo, tạo cảm giác gần gũi và chân thực.



Dự án tiếp tục là sự hợp tác giữa Anh Quân Idol và nhạc sĩ Tú Dưa. Theo chia sẻ từ phía nhạc sĩ, ca khúc đã được giữ lại trong thời gian dài trước khi tìm được người thể hiện phù hợp. “Tôi nghĩ mỗi bài hát có một số phận riêng. Khi bài hát đủ duyên thì tôi sẽ trao cho ca sĩ phù hợp”, anh cho biết. Nhạc sĩ nói thêm: “Ban đầu tôi chưa nghĩ đến Quân. Nhưng sau đó nhớ ra Quân sinh ngày 30/4, bố bạn ấy là một cựu chiến binh, nên tôi cảm thấy cái tên và con người này có duyên với bài hát”.

Quá trình thu âm không diễn ra thuận lợi ngay từ đầu. Nhạc sĩ Tú Dưa thẳng thắn: “Lần thu đầu tiên, tôi nói ngay là chưa thể giao bài hát này cho bạn được. Nếu làm chưa tới thì sẽ phí bài hát”. Sau đó, anh yêu cầu thu lại: “Chỉ cần đạt khoảng 60–70% thôi là tôi có thể cảm được. Sáng hôm sau nghe lại, tôi thấy ổn hơn và quyết định vào phòng thu cùng. Chỉ trong khoảng hai tiếng thì hoàn thiện được bản thu cuối cùng”.

Về phía mình, Anh Quân Idol cho biết đây là thử thách không nhỏ: “Đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thể hiện một ca khúc về chủ đề tình yêu quê hương, đất nước. Ở độ tuổi và trải nghiệm của mình, có lúc tôi cảm thấy chưa đủ ‘chín’ để truyền tải trọn vẹn cảm xúc. Vì vậy, tôi đã nhờ nhạc sĩ Tú Dưa hỗ trợ trong quá trình thu âm, bởi có những đoạn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hơn”.

Nam ca sĩ cũng thừa nhận sự khác biệt trong cách thể hiện: “Với một người chuyên hát ballad, nhạc trẻ như tôi thì càng cần những người có kinh nghiệm dẫn dắt trong phòng thu”.

Anh Quân Idol cho biết điều đọng lại lớn nhất sau dự án là bài học về sự nghiêm túc trong làm nghề: “Tôi thực sự rất yêu thích ca khúc này và luôn mong muốn được hát một bài về tình yêu quê hương, đất nước. Nhưng điều tôi nhớ nhất là sự khắt khe của nhạc sĩ Tú Dưa. Dù quen nhau ngoài đời từ lâu, nhưng khi vào công việc thì anh rất nghiêm khắc”.

“Tôi rút ra rằng, dù theo đuổi thể loại nào, khi làm nghề thì sự chỉn chu, quyết liệt và khắt khe là bắt buộc để tạo nên một sản phẩm tốt và có ý nghĩa”, nam ca sĩ nói thêm.



Tùng Dương bắt tay Xệ Xệ làm MV về Bác Hồ gây chú ý vì quá khác lạ

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), MV “Có Bác trong tim” chính thức ra mắt lúc 11h30 ngày 22/4. MV có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ nhí Xệ Xệ và sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ trong âm nhạc.

Hà Phương - Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Tú Dưa Việt Nam khúc kiêu hùng Vietnam Idol 2012 E là không thể hit 120 triệu view MV nhạc Việt ca khúc về Tổ quốc âm nhạc quê hương đất nước nhạc Việt 2026 ballad Việt chuyển hướng âm nhạc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ca sĩ Anh Quân
Tin liên quan

Độc đáo MV viết lại câu chuyện “Đám cưới chuột” trong tranh Đông Hồ bằng AI
Độc đáo MV viết lại câu chuyện "Đám cưới chuột" trong tranh Đông Hồ bằng AI

VOV.VN - Từ bức tranh dân gian có tuổi đời hơn 500 năm, câu chuyện "Đám cưới chuột" đã được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại thông qua công nghệ AI trong MV "Tính chuyện trăm năm", mang đến một góc nhìn nhân văn và tươi mới về di sản.

Độc đáo MV viết lại câu chuyện “Đám cưới chuột” trong tranh Đông Hồ bằng AI

Độc đáo MV viết lại câu chuyện “Đám cưới chuột” trong tranh Đông Hồ bằng AI

VOV.VN - Từ bức tranh dân gian có tuổi đời hơn 500 năm, câu chuyện "Đám cưới chuột" đã được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại thông qua công nghệ AI trong MV "Tính chuyện trăm năm", mang đến một góc nhìn nhân văn và tươi mới về di sản.

Rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt: Từ tiếng rap gai góc đến nhịp “thương” R&B
Rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt: Từ tiếng rap gai góc đến nhịp "thương" R&B

VOV.VN - Với MV mới “Mùi (t)Hương”, rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt không kể những câu chuyện gai góc của đời sống, mà chỉ giữ lại một điều rất nhỏ: một buổi sáng, một mùi hương… và một cảm giác không muốn rời xa.

Rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt: Từ tiếng rap gai góc đến nhịp “thương” R&B

Rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt: Từ tiếng rap gai góc đến nhịp “thương” R&B

VOV.VN - Với MV mới “Mùi (t)Hương”, rapper, ca sĩ Đinh Tiến Đạt không kể những câu chuyện gai góc của đời sống, mà chỉ giữ lại một điều rất nhỏ: một buổi sáng, một mùi hương… và một cảm giác không muốn rời xa.

“Đường tôi đi dài theo đất nước” của những chiến sĩ giao liên
"Đường tôi đi dài theo đất nước" của những chiến sĩ giao liên

VOV.VN - “Đường tôi đi dài theo đất nước” không chỉ là một ca khúc cách mạng giàu cảm xúc mà còn là bức tranh chân thực về hành trình gian nan, thầm lặng của những chiến sĩ giao liên trong kháng chiến.

“Đường tôi đi dài theo đất nước” của những chiến sĩ giao liên

“Đường tôi đi dài theo đất nước” của những chiến sĩ giao liên

VOV.VN - “Đường tôi đi dài theo đất nước” không chỉ là một ca khúc cách mạng giàu cảm xúc mà còn là bức tranh chân thực về hành trình gian nan, thầm lặng của những chiến sĩ giao liên trong kháng chiến.

