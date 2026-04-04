“ARIRANG” của BTS tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify tuần tuần thứ 2 liên tiếp

Theo BigHit Music, nhóm nhạc K-pop BTS vẫn giữ vị trí dẫn đầu trên cả ba bảng xếp hạng của nền tảng phát nhạc trực tuyến toàn cầu: Album hàng đầu toàn cầu hàng tuần; Bài hát hàng đầu toàn cầu hàng tuần và Nghệ sĩ hàng đầu toàn cầu hàng tuần.

Trên bảng xếp hạng hàng ngày của Spotify, BTS cũng giữ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Nghệ sĩ hàng đầu toàn cầu và Bài hát hàng đầu toàn cầu trong 14 ngày liên tiếp kể từ ngày 20/3, khi nhóm phát hành "ARIRANG".

Ca khúc chủ đạo “SWIM” trong album cũng đang thu hút sự chú ý trên YouTube, đạt 83 triệu lượt xem trên bảng xếp hạng toàn cầu và 6,2 triệu lượt xem trên bảng xếp hạng hàng tuần của Mỹ trong tuần lễ ngày 20/3.

“ARIRANG” và “SWIM” lần lượt ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 album và Billboard Hot 100 đĩa đơn của Mỹ trong tuần này.

Với album mới, BTS đã trở lại với đội hình đầy đủ bảy thành viên sau gần bốn năm tạm ngừng các dự án nhóm. Nhóm đã tổ chức một buổi hòa nhạc quảng bá cho hàng chục nghìn người hâm mộ tại quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul vào ngày 21/3.

Nhóm sẽ khởi động “BTS World Tour ARIRANG” tại Goyang vào ngày 11/4 và tiếp tục chuyến lưu diễn tại các thành phố lớn trên toàn thế giới cho đến năm 2027.