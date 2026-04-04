“ARIRANG” của BTS tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify tuần tuần thứ 2 liên tiếp

Thứ Bảy, 14:46, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông báo ngày 4/4 từ công ty quản lý của nhóm nhạc bảy thành viên BTS, nhóm nhạc K-pop đình đám này tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần của Spotify tuần thứ hai liên tiếp với album mới nhất “ARIRANG”.

Theo BigHit Music, nhóm nhạc K-pop BTS vẫn giữ vị trí dẫn đầu trên cả ba bảng xếp hạng của nền tảng phát nhạc trực tuyến toàn cầu: Album hàng đầu toàn cầu hàng tuần; Bài hát hàng đầu toàn cầu hàng tuần và Nghệ sĩ hàng đầu toàn cầu hàng tuần.

Trên bảng xếp hạng hàng ngày của Spotify, BTS cũng giữ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Nghệ sĩ hàng đầu toàn cầu và Bài hát hàng đầu toàn cầu trong 14 ngày liên tiếp kể từ ngày 20/3, khi nhóm phát hành "ARIRANG".

arirang cua bts tiep tuc dan dau bang xep hang spotify tuan tuan thu 2 lien tiep hinh anh 1
Nhóm nhạc nam K-pop BTS. (Ảnh: BigHit Music)

Ca khúc chủ đạo “SWIM” trong album cũng đang thu hút sự chú ý trên YouTube, đạt 83 triệu lượt xem trên bảng xếp hạng toàn cầu và 6,2 triệu lượt xem trên bảng xếp hạng hàng tuần của Mỹ trong tuần lễ ngày 20/3.

“ARIRANG” và “SWIM” lần lượt ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 album và Billboard Hot 100 đĩa đơn của Mỹ trong tuần này.

Với album mới, BTS đã trở lại với đội hình đầy đủ bảy thành viên sau gần bốn năm tạm ngừng các dự án nhóm. Nhóm đã tổ chức một buổi hòa nhạc quảng bá cho hàng chục nghìn người hâm mộ tại quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul vào ngày 21/3.

Nhóm sẽ khởi động “BTS World Tour ARIRANG” tại Goyang vào ngày 11/4 và tiếp tục chuyến lưu diễn tại các thành phố lớn trên toàn thế giới cho đến năm 2027.

Thư Vũ/VOV.VN
Yonhap
Tin liên quan

Nhóm nhạc BTS chia sẻ: “Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard là vinh dự lớn”

VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop đình đám BTS cho biết họ vô cùng vinh dự khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard của Mỹ với album mới “Arirang”, đồng thời bày tỏ hy vọng album và ca khúc chủ đề “Swim” sẽ mang đến sự can đảm và an ủi cho người nghe trên toàn thế giới.

VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop đình đám BTS cho biết họ vô cùng vinh dự khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard của Mỹ với album mới “Arirang”, đồng thời bày tỏ hy vọng album và ca khúc chủ đề “Swim” sẽ mang đến sự can đảm và an ủi cho người nghe trên toàn thế giới.

Nhóm nhạc BTS “càn quét” hạng mục chính các bảng xếp hạng trong tuần đầu trở lại

VOV.VN - Album mới nhất “Arirang” của nhóm nhạc K-pop đình đám BTS đã bán được khoảng 4,17 triệu bản trong tuần đầu tiên. Hanteo Chart, công ty theo dõi doanh số âm nhạc, công bố sáng 27/3. Đồng thời, trong tuần đầu tiên BTS cũng xô đổ hàng loạt hạng mục chính của các bảng xếp hạng âm nhạc.

VOV.VN - Album mới nhất “Arirang” của nhóm nhạc K-pop đình đám BTS đã bán được khoảng 4,17 triệu bản trong tuần đầu tiên. Hanteo Chart, công ty theo dõi doanh số âm nhạc, công bố sáng 27/3. Đồng thời, trong tuần đầu tiên BTS cũng xô đổ hàng loạt hạng mục chính của các bảng xếp hạng âm nhạc.

“BTS: THE RETURN”: Có gì đáng chờ đợi từ bộ phim tài liệu về sự trở lại của BTS?

VOV.VN - Không chỉ là phần tiếp nối của một màn comeback, “BTS: THE RETURN” được kỳ vọng hé lộ những góc khuất phía sau ánh hào quang của BTS: từ áp lực sáng tạo, hậu quân ngũ đến những hoài nghi nội tại khi họ bước vào giai đoạn tái định nghĩa chính mình.

VOV.VN - Không chỉ là phần tiếp nối của một màn comeback, “BTS: THE RETURN” được kỳ vọng hé lộ những góc khuất phía sau ánh hào quang của BTS: từ áp lực sáng tạo, hậu quân ngũ đến những hoài nghi nội tại khi họ bước vào giai đoạn tái định nghĩa chính mình.

