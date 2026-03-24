中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“BTS: THE RETURN”: Có gì đáng chờ đợi từ bộ phim tài liệu về sự trở lại của BTS?

Thứ Ba, 10:03, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ là phần tiếp nối của một màn comeback, “BTS: THE RETURN” được kỳ vọng hé lộ những góc khuất phía sau ánh hào quang của BTS: từ áp lực sáng tạo, hậu quân ngũ đến những hoài nghi nội tại khi họ bước vào giai đoạn tái định nghĩa chính mình.

Chỉ vài ngày sau khi phát hành, ca khúc “Swim” và “Body to Body” đã nhanh chóng chiếm lĩnh Spotify Top Songs Global, đây là một kịch bản quen thuộc với BTS. Nhưng ở thời điểm mà mọi kỷ lục dường như đã trở thành “trạng thái mặc định”, điều khiến công chúng tò mò hơn lại nằm ở phía sau: BTS đã trở lại như thế nào, sau quãng gián đoạn dài nhất trong sự nghiệp?

Câu trả lời phần nào nằm trong “BTS: THE RETURN”, bộ phim tài liệu phát hành trên Netflix vào ngày 27/3. Không chỉ ghi lại quá trình thực hiện album “ARIRANG”, câu hỏi đặt ra không phải là “nó sẽ kể gì” mà là “nó sẽ cho thấy BTS như thế nào?”

Một BTS “không hoàn hảo”: Chiến lược hay sự thật?

Ngay từ những khung hình đầu tiên, bộ phim đã lựa chọn một hướng tiếp cận khác. Không phải sân khấu, không phải đám đông, mà là Jin – mệt mỏi, lệch nhịp, vừa hạ cánh xuống Los Angeles để hội quân cùng nhóm. “BTS: THE RETURN” đã định vị một tông màu khác: ít hào quang hơn, nhiều va đập hơn.

Chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại mang tính biểu tượng. Nó phá vỡ hình ảnh “đồng bộ tuyệt đối” vốn gắn liền với BTS, đồng thời mở ra một thực tế: phía sau một tập thể vận hành trơn tru là những cá nhân luôn phải tự điều chỉnh để không bị bỏ lại phía sau.

Việc Jin vắng mặt trong danh sách sáng tác một số ca khúc đầu album không còn là một “lỗ hổng”, mà trở thành một câu chuyện về áp lực, về giới hạn, và về sự đánh đổi.

Các thành viên tranh luận về ca từ và phối khí, cho thấy quá trình sáng tạo không hề “trơn tru” như hình ảnh sân khấu. (Ảnh: Netflix)

Los Angeles không phải giấc mơ, mà là dây chuyền sản xuất

Trái với hình dung về một kỳ nghỉ sáng tác tại California, “BTS: THE RETURN” cho thấy một nhịp sống gần như công nghiệp: làm việc 6 ngày/tuần trong phòng thu, tranh luận từng câu chữ tiếng Anh, chỉnh sửa từng lớp âm thanh dưới áp lực thời gian.

Dưới lớp hình ảnh mang chất VHS mờ, rung, không hoàn hảo, Los Angeles hiện lên như một không gian lao động hơn là hưởng thụ. Đây là lựa chọn thẩm mỹ có chủ đích, kéo BTS ra khỏi lớp hào quang sân khấu, đặt họ vào một môi trường nơi thành công được tạo ra bằng lặp lại và kỷ luật.

Ở đó, những chi tiết đời thường như bữa tối với thịt nướng, ly soju, nỗi nhớ nhà lại trở thành điểm nhấn, xóa nhòa khoảng cách giữa siêu sao và người trẻ bình thường.

Hình ảnh quay bằng máy mini mang phong cách VHS tạo nên cảm giác chân thực, gần gũi hiếm thấy. (Ảnh: Netflix)

Hậu quân ngũ: Cú “reset” âm thầm nhưng quyết định

Một trong những yếu tố định hình rõ nhất BTS hiện tại lại đến từ một trải nghiệm ít được nói tới trong K-pop, đó là nghĩa vụ quân sự.

Dù chỉ xuất hiện qua những lát cắt ngắn, dấu ấn của môi trường quân đội hiện diện rõ trong cách các thành viên tương tác từ tính kỷ luật đến “ngôn ngữ chung” sau xuất ngũ. Phân cảnh RM thổi lại bản nhạc báo thức bằng saxophone không chỉ mang tính gợi nhớ, mà còn cho thấy cách những trải nghiệm này thấm vào đời sống sáng tạo.

Chính sự thay đổi đó dẫn đến một lựa chọn đáng chú ý: đặt “Swim” một ca khúc chậm, mang tính chiêm nghiệm làm đĩa đơn chủ đạo. Trong bối cảnh K-pop ưa chuộng nhịp độ và hiệu ứng, đây là một quyết định mang tính rủi ro, nhưng cũng là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Mâu thuẫn sáng tạo: Khi BTS bước ra khỏi vai trò “idol”

“BTS: THE RETURN” không né tránh xung đột. Cuộc tranh luận về việc đưa chất liệu dân ca “Arirang” vào “Body to Body” là một trong những điểm nhấn quan trọng. Ở đó, sự giằng co giữa tính bản địa và thị trường toàn cầu được đẩy lên rõ rệt. Trong khi các thành viên lo ngại sự khiên cưỡng, thì Bang Si Hyuk lại kiên định với định hướng mang tính bản sắc.

Điều đáng nói không phải là kết quả, mà là quá trình: BTS xuất hiện trong cuộc tranh luận như những chủ thể sáng tạo thực sự. Đây là dấu hiệu cho thấy họ không còn chỉ là “idol” vận hành trong hệ thống, mà đang từng bước kiểm soát chính âm nhạc của mình.

Áp lực vô hình: mặt trái của đỉnh cao

Có một nghịch lý xuyên suốt bộ phim, càng thành công, BTS càng hoài nghi chính mình. Từ giọng hát, chất lượng âm nhạc đến việc sử dụng ngôn ngữ, mọi thứ đều bị đặt dưới kính hiển vi – không chỉ bởi công chúng, mà bởi chính các thành viên. Đây là trạng thái điển hình của những nghệ sĩ đã vượt qua mọi chuẩn mực bên ngoài, để rồi phải đối diện với những tiêu chuẩn nội tại khắt khe hơn.

“BTS: THE RETURN” không cố gắng giải quyết nghịch lý này. Thay vào đó, nó ghi nhận nó như một phần tất yếu của hành trình trưởng thành.

Hình ảnh BTS trên sân khấu ngày trở lại sau 4 năm.

Dấu ấn của đạo diễn gốc Việt trong cách kể chuyện

Người đứng sau chỉ đạo dự án này là đạo diễn Bảo Nguyễn - một người gốc Việt. Anh là đạo diễn gốc Việt hiếm hoi ghi dấu ấn quốc tế ở mảng phim tài liệu. The Greatest Night in Pop (2024) – phim tài liệu về ca khúc We Are the World của anh cực viral trên Netflix 2 năm trước. Đồng thời được đề cử 3 giải Emmy. Tại dự án này, anh tiếp tục theo đuổi phong cách kể chuyện thiên về con người, tiết chế cao trào và ưu tiên những khoảnh khắc đời thường.

Việc để các thành viên tự quay bằng máy mini không chỉ là lựa chọn kỹ thuật, mà còn là một chiến lược kể chuyện: trao quyền cho nhân vật tự định nghĩa chính mình. Nhờ đó, bộ phim giữ được cảm giác thân mật, yếu tố hiếm thấy trong các sản phẩm về những ngôi sao tầm cỡ BTS.

Đạo diễn Bảo Nguyễn là người ghi dấu ấn quốc tế ở mảng phim tài liệu.

Một sự trở lại mang tính “tái định nghĩa”

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cả bảy thành viên bay đến Los Angeles, sống chung hai tháng và gần như bắt đầu lại từ đầu. Như RM chia sẻ, cảm giác này giống thời thực tập sinh, chỉ khác là phía sau họ giờ đây là những sân vận động kín chỗ và hàng tỷ lượt nghe.

Chính sự đối lập đó tạo nên trọng tâm của “BTS: THE RETURN”: không phải là việc BTS đã đạt được gì, mà là họ còn có thể trở thành gì.

Ở thời điểm mà sự trở lại thường được đo bằng thành tích, “BTS: THE RETURN” chọn cách đi ngược: chậm lại, đào sâu và đặt câu hỏi. Và có lẽ, chính câu hỏi đó, chứ không phải câu trả lời mới là điều đáng chờ đợi nhất từ bộ phim.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: BTS BTS The Return phim tài liệu phim Netflix
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Liệu có ai nhớ đến chúng tôi không?”: BTS trả lời bằng sự trở lại chấn động K-pop
VOV.VN - Sau gần 4 năm vắng bóng, BTS trở lại bằng show diễn hoành tráng tại Gwanghwamun Square, biến concert thành một sự kiện toàn cầu. Không chỉ là màn comeback, đây còn là lời khẳng định vị thế, sức ảnh hưởng và khả năng định nghĩa lại K-pop của nhóm.

Timothée Chalamet tại Oscar 2026: Trượt giải nhưng không trượt bước
VOV.VN - Timothée Chalamet lần thứ 3 nhận đề cử Oscar nhưng tiếp tục vẫn tay trắng. Từ chàng thơ mơ màng “Call Me by Your Name” đến vai gai góc trong “Marty Supreme”, cú trượt này là phép thử bản lĩnh: vẻ đẹp và hào quang phải cần kiên nhẫn, bền bỉ và sự trưởng thành trong nghệ thuật.

Timothée Chalamet tái xuất với Dune 3 sau mùa Oscar trắng tay
VOV.VN - Trailer đầu tiên của "Dune 3" vừa ra mắt đã lập tức “gây bão” mạng xã hội, mở ra chương đen tối nhất của thiên sử thi viễn tưởng. Trở lại với vai Paul Atreides, Timothée Chalamet đối mặt hệ quả của quyền lực tuyệt đối, nơi chiến tranh, tham vọng và tình yêu đẩy nhân vật vào vòng xoáy bi kịch không lối thoát.

Ryan Gosling tái định nghĩa chính mình với “Project Hail Mary”
VOV.VN - Từ hình tượng “chàng thơ” gắn với các vai diễn nội tâm, Ryan Gosling đang cho thấy bước chuyển rõ rệt khi chủ động rời khỏi vùng an toàn để thử sức với những vai mang tính gánh vác và giàu thử thách hơn.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc