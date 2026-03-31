Nhóm nhạc BTS chia sẻ: “Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard là vinh dự lớn”

“Swim” ca khúc chính trong album “Arirang” của nhóm nhạc K-pop BTS đã trở thành bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đây là lần thứ bảy của nhóm, sau khi album ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Thành công kép này đánh dấu lần đầu tiên BTS đồng thời đứng đầu cả hai bảng xếp hạng trong sáu năm kể từ “Be” năm 2020.

Trong một tuyên bố được phát hành thông qua công ty quản lý BigHit Music, nhóm nhạc bảy thành viên cho biết thành công của album phòng thu thứ năm, được ra mắt sau thời gian gián đoạn ba năm chín tháng, là “một vinh dự lớn” mà họ dành tặng cho người hâm mộ.

Nhóm nhạc K-pop BTS tạo dáng sau khi biểu diễn tại chương trình trò chuyện “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” của đài NBC để quảng bá cho album “ARIRANG” của nhóm. (Ảnh: NBC)

“Chúng tôi vô cùng biết ơn ARMY (tên gọi cộng đồng người hâm mộ toàn cầu của họ), những người luôn dành cho chúng tôi tình yêu và sự ủng hộ không lay chuyển, cũng như tất cả những người đã lắng nghe âm nhạc của chúng tôi và chia sẻ cảm xúc của mình với chúng tôi”, các thành viên BTS chia sẻ.

Nhóm nhạc cho biết họ đã nỗ lực hết sức để nắm bắt “những cảm xúc phổ quát” mà nhiều người có thể đồng cảm trong quá trình chuẩn bị album mới và mô tả “Swim” là “một bài hát khuyến khích sự kiên trì vượt qua khó khăn”. Ban nhạc cho biết, họ hy vọng ca khúc này “mang lại chút can đảm và sự an ủi vượt qua mọi biên giới” cho người nghe.

“Cảm ơn các bạn vì niềm tin và sự ủng hộ không ngừng nghỉ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm nhạc bằng cả tấm lòng”, các thành viên BTS bày tỏ.

BTS đã phát hành album “Arirang” và đánh dấu dự án nhóm đầu tiên kể từ năm 2022, khi các thành viên bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc.