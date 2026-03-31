Nhóm nhạc BTS chia sẻ: “Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard là vinh dự lớn”

Thứ Ba, 10:30, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop đình đám BTS cho biết họ vô cùng vinh dự khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard của Mỹ với album mới “Arirang”, đồng thời bày tỏ hy vọng album và ca khúc chủ đề “Swim” sẽ mang đến sự can đảm và an ủi cho người nghe trên toàn thế giới.

“Swim” ca khúc chính trong album “Arirang” của nhóm nhạc K-pop BTS đã trở thành bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đây là lần thứ bảy của nhóm, sau khi album ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Thành công kép này đánh dấu lần đầu tiên BTS đồng thời đứng đầu cả hai bảng xếp hạng trong sáu năm kể từ “Be” năm 2020.

Trong một tuyên bố được phát hành thông qua công ty quản lý BigHit Music, nhóm nhạc bảy thành viên cho biết thành công của album phòng thu thứ năm, được ra mắt sau thời gian gián đoạn ba năm chín tháng, là “một vinh dự lớn” mà họ dành tặng cho người hâm mộ.

nhom nhac bts chia se vi tri so 1 tren bang xep hang billboard la vinh du lon hinh anh 1
Nhóm nhạc K-pop BTS tạo dáng sau khi biểu diễn tại chương trình trò chuyện “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” của đài NBC để quảng bá cho album “ARIRANG” của nhóm. (Ảnh: NBC)

“Chúng tôi vô cùng biết ơn ARMY (tên gọi cộng đồng người hâm mộ toàn cầu của họ), những người luôn dành cho chúng tôi tình yêu và sự ủng hộ không lay chuyển, cũng như tất cả những người đã lắng nghe âm nhạc của chúng tôi và chia sẻ cảm xúc của mình với chúng tôi”, các thành viên BTS chia sẻ.

Nhóm nhạc cho biết họ đã nỗ lực hết sức để nắm bắt “những cảm xúc phổ quát” mà nhiều người có thể đồng cảm trong quá trình chuẩn bị album mới và mô tả “Swim” là “một bài hát khuyến khích sự kiên trì vượt qua khó khăn”. Ban nhạc cho biết, họ hy vọng ca khúc này “mang lại chút can đảm và sự an ủi vượt qua mọi biên giới” cho người nghe.

“Cảm ơn các bạn vì niềm tin và sự ủng hộ không ngừng nghỉ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm nhạc bằng cả tấm lòng”, các thành viên BTS bày tỏ.

BTS đã phát hành album “Arirang” và đánh dấu dự án nhóm đầu tiên kể từ năm 2022, khi các thành viên bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc.

Thư Vũ/VOV.VN
“BTS: THE RETURN”: Có gì đáng chờ đợi từ bộ phim tài liệu về sự trở lại của BTS?
“BTS: THE RETURN”: Có gì đáng chờ đợi từ bộ phim tài liệu về sự trở lại của BTS?

VOV.VN - Không chỉ là phần tiếp nối của một màn comeback, “BTS: THE RETURN” được kỳ vọng hé lộ những góc khuất phía sau ánh hào quang của BTS: từ áp lực sáng tạo, hậu quân ngũ đến những hoài nghi nội tại khi họ bước vào giai đoạn tái định nghĩa chính mình.

“ARIRANG”: Một album comeback hay một tuyên ngôn văn hóa mới của BTS?
“ARIRANG”: Một album comeback hay một tuyên ngôn văn hóa mới của BTS?

VOV.VN - Nhận 4,5/5 sao từ Rolling Stone, “ARIRANG” không đơn thuần là một album comeback sau gần 4 năm. Nó là một lời khẳng định: BTS đã thay đổi – và họ chủ động định nghĩa sự thay đổi đó.

BTS gây chấn động thế giới khi “ARIRANG” phá vỡ kỷ lục đặt trước
BTS gây chấn động thế giới khi “ARIRANG” phá vỡ kỷ lục đặt trước

VOV.VN - Album dài thứ năm của BTS, “ARIRANG”, đã vượt qua 3 triệu lượt đặt trước trên Spotify tính đến ngày 4/2, báo hiệu sự mong chờ bùng nổ trên toàn thế giới nhiều tháng trước khi phát hành. Album đã vượt mốc 1 triệu lượt đặt trước chỉ 2 ngày sau khi chiến dịch tuyên truyền bắt đầu và vượt 2 triệu lượt sau 4 ngày.

