Theo Daily Mail, cặp sao đã quyết định đường ai nấy đi cách đây vài tuần. Lựa chọn chấm dứt mối quan hệ của Avril và Tyga là "quyết định chung" và "không có cảm giác khó khăn nào" cho cả hai. Cả hai chia tay trong êm đềm và vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Thậm chí gần đây, giọng ca "When You're Gone" vẫn thường xuyên đeo chiếc vòng cổ trị giá 80.000 USD mà Tyga tặng cô hồi tháng 3.

Một người bạn của nữ ca sĩ tiết lộ với Dailymail, Avril Lavigne kết thúc với nam rapper Tyga vì cô không muốn bị trói buộc: "Avril không muốn bị trói buộc vào một mối quan hệ lúc này. Dù Tyga đã giúp cô hàn gắn tổn thương và thoát khỏi mối quan hệ độc hại với Mod Sun" - người này nói.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, khán giả tỏ ra không mấy bất ngờ trước quyết định của cặp đôi. Nguyên nhân là do chuyện tình của Avril Lavigne và Tyga bắt đầu quá chóng vánh, chỉ vài ngày ngay sau khi nữ ca sĩ hủy hôn với hôn phu Mod Sun. Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng Tyga chỉ là "cuộc tình thay thế" trong khoảng thời gian trống vắng của giọng ca sinh năm 1984.

Avril Lavigne chia tay rapper gốc Việt Tyga sau 3 tháng hẹn hò.

Tyga sinh năm 1989 tại Mỹ, tên thật là Michael Ray Stevenson. Rapper có cha mẹ là người Jamaica và Việt Nam. Anh bắt đầu gia nhập làng nhạc từ năm 2007, phát hành bản thu đầu tay với nhan đề Young On Probation. Nam ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc như Taste, Ayo, Still Got It, The Motto, từng hợp tác nhiều tên tuổi lớn như Drake, Chris Brown, Lil Wayne...

Avril Lavigne sinh năm 1984 tại Canada, cô gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990 và được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc pop-punk". Giọng ca này được yêu thích qua các bản hit Complicated, Sk8er Boi, Girlfriend… bên cạnh các album ăn khách: Let Go, Under My Skin, Goodbye Lullaby, Head Above Water, Love Sux… Cùng với đó, nữ ca sĩ còn là một nhạc sĩ tài năng đồng thời tham gia diễn xuất trên màn ảnh. Avril Lavigne từng trải qua cuộc hôn nhân với Deryck Whibley (từ 2006 đến 2010) và Chad Kroeger (từ 2013 đến 2015), hẹn hò nhiều người nổi tiếng trước khi yêu Tyga./.