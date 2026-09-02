Ba nam diễn viên trẻ cùng tên Vũ nổi bật trên phim truyền hình là ai?

Năm 2026, màn ảnh VTV ghi nhận sự hiện diện đáng chú ý của nhiều diễn viên trẻ, trong đó Long Vũ, Võ Hoài Vũ và Thái Vũ là ba gương mặt tạo được dấu ấn qua những vai diễn học đường. Nếu Long Vũ tiếp tục hành trình sau hiệu ứng của Chải với vai Khánh trong Mùa hè năm ấy, Võ Hoài Vũ và Thái Vũ lại trở thành hai nhân vật trung tâm của Phía bên kia thành phố - bộ phim đã khép lại nhưng để lại nhiều chú ý bởi câu chuyện về bạo lực học đường, áp lực thành tích và những tổn thương tuổi mới lớn.

Ba diễn viên có xuất phát điểm khác nhau. Long Vũ và Võ Hoài Vũ đều là con của những nghệ sĩ quen thuộc với khán giả truyền hình, trong khi Thái Vũ trưởng thành trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Điểm chung giữa họ là đều thuộc thế hệ diễn viên trẻ, từng bước tìm kiếm những vai diễn đủ khác biệt để tạo dấu ấn riêng trên màn ảnh.

Long Vũ, Võ Hoài Vũ và Thái Vũ là ba gương mặt tạo được dấu ấn qua những vai diễn học đường.

Long Vũ tiếp tục thoát khỏi cái bóng của Chải

Trong Mùa hè năm ấy, Long Vũ đảm nhận vai Khánh thời trẻ - một nam sinh lớp 12 nghịch ngợm, sôi nổi nhưng sống tình cảm và hết lòng vì bạn bè.

Bộ phim mở ra không gian tuổi học trò với nhóm bạn Khánh, Phương, Hoàng và Ly. Mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng cùng gắn bó qua những câu chuyện học tập, tình bạn và những rắc rối tuổi mới lớn.

Long Vũ vào vai Khánh trong Mùa hè năm ấy, tiếp tục tạo dấu ấn sau vai Chải của Đi giữa trời rực rỡ.

Trong nhóm, Khánh là nhân vật có phần “quậy” nhất. Cậu thường xuyên đi học muộn, học lực không quá nổi bật và liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Có lúc Khánh bị một cô gái tên Thúy lừa tình, chuốc rượu say, sau đó lại phải đối diện với bố mẹ khi về nhà. Những phân đoạn Khánh bị phụ huynh mắng, cầm roi đuổi đánh mang đến màu sắc hài hước cho bộ phim.

Sau thành công của vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ, việc Long Vũ tiếp tục xuất hiện trong một vai diễn mang màu sắc trẻ trung dễ khiến nhân vật mới bị đặt lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên, Khánh có một đời sống và hoàn cảnh khác Chải. Nếu Chải được nhớ đến với hình ảnh chàng trai bản si tình, bốc đồng và chân thành trong hành trình theo đuổi Pu, Khánh lại được đặt trong không gian học đường, giữa những mối quan hệ bạn bè và những vấn đề của tuổi 18.

Vai diễn vì thế trở thành cơ hội để Long Vũ chứng minh bản thân không chỉ gắn với một hình tượng từng mang lại sức hút lớn.

Nam diễn viên sinh năm 2001 là con trai duy nhất của nghệ sĩ Vân Dung. Từ nhỏ, Long Vũ thường theo mẹ trong những chuyến đi diễn và dần hình thành tình yêu với nghệ thuật. Dù vậy, ban đầu anh không xác định sẽ nối nghiệp mẹ mà từng dự định theo học Quản trị Kinh doanh. Đến gần kỳ thi đại học, Long Vũ mới quyết định thử sức với Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và thi đỗ.

Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi, anh từng góp mặt trong một số phim như Lối nhỏ vào đời, Cuộc chiến không giới tuyến nhưng chủ yếu đảm nhận những vai nhỏ. Bước ngoặt đến với vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ, khi cách thể hiện tự nhiên, nhiều biểu cảm cùng những câu thoại hài hước của nhân vật nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Sau vai diễn này, Long Vũ vẫn tiếp tục đi casting. Nam diễn viên từng chia sẻ mỗi khi nhận nhân vật mới, anh muốn tìm ra nét riêng và tự tạo áp lực để không giậm chân tại chỗ.

Mùa hè năm ấy còn có một điểm đặc biệt khi Long Vũ và mẹ ruột Vân Dung cùng xuất hiện. Tuy nhiên, họ không đóng vai mẹ con. Vân Dung vào vai bà Ngọc - mẹ của Phương, cô bạn thân của Khánh. Nhân vật bà Ngọc có cuộc sống nhiều vất vả khi chồng lâm bệnh phải điều trị trong bệnh viện.

Võ Hoài Vũ và lần đầu đảm nhận nam chính giờ vàng

Cũng thuộc thế hệ diễn viên sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Võ Hoài Vũ là con trai của NSƯT Võ Hoài Nam. Năm 2026, anh gây chú ý khi lần đầu đảm nhận vai nam chính trên sóng giờ vàng trong Phía bên kia thành phố.

Bộ phim đã kết thúc sau hành trình xoay quanh cuộc sống của Khuê và Cương - hai nam sinh cấp ba lớn lên trong cùng một khu lao động ven đô nhưng có tính cách gần như đối lập.

Võ Hoài Vũ đảm nhận vai Cương trong Phía bên kia thành phố, đánh dấu lần đầu anh giữ vai nam chính trên sóng giờ vàng VTV.

Võ Hoài Vũ vào vai Cương, một học sinh nghịch ngợm, học lực không nổi bật, đôi khi bốc đồng nhưng sống nghĩa khí. Khi Khuê trở thành nạn nhân của những hành vi bắt nạt, Cương là người sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn, ngay cả khi điều đó khiến bản thân gặp rắc rối.

Tình bạn giữa Cương và Khuê trở thành một trong những tuyến cảm xúc quan trọng của bộ phim. Một người mạnh mẽ, bộc trực, phản ứng trực diện trước vấn đề; người còn lại khép kín, ít nói và thường giấu những tổn thương vào bên trong. Hai nhân vật nương tựa vào nhau trong những áp lực của tuổi trưởng thành.

Ở Cương, Võ Hoài Vũ có cơ hội thể hiện cả nét ngổ ngáo bên ngoài lẫn những khía cạnh tình cảm phía sau nhân vật. Trong thời gian phim phát sóng, anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả bởi cách diễn khá tự nhiên, không tạo cảm giác lên gân. Một số người xem còn nhận xét thần thái và nét phong trần của Võ Hoài Vũ gợi nhớ hình ảnh NSƯT Võ Hoài Nam thời trẻ.

Việc là con của một diễn viên từng để lại dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh vừa giúp Võ Hoài Vũ được chú ý, vừa tạo nên những so sánh khó tránh. Tuy nhiên, với vai Cương, nam diễn viên sinh năm 2000 có cơ hội cho thấy màu sắc riêng của mình thông qua một nhân vật thuộc thế hệ hoàn toàn khác với những vai diễn từng làm nên tên tuổi của cha.

Nếu trước đó Võ Hoài Vũ đã được biết đến với tư cách con trai NSƯT Võ Hoài Nam, Phía bên kia thành phố giúp anh được nhắc đến nhiều hơn bằng chính một vai diễn của mình. Đây cũng là bước tiến đáng chú ý khi nam diễn viên trẻ lần đầu giữ vị trí nam chính trong một phim phát sóng giờ vàng VTV.

Thái Vũ: Từ sinh viên Luật loại giỏi đến vai học sinh nhiều tổn thương

Đóng cặp cùng Võ Hoài Vũ trong Phía bên kia thành phố là Thái Vũ. Nam diễn viên tên thật Vũ Hồng Thái, sinh năm 2000 tại Hà Nội.

Nếu Cương là một nhân vật giàu năng lượng, bộc trực và sẵn sàng phản kháng, Khuê của Thái Vũ lại mang màu sắc gần như trái ngược. Khuê học giỏi, được coi là “ngôi sao toán học” của trường nhưng thành tích nổi bật không mang lại cho cậu một tuổi học trò bình yên.

Sự kỳ vọng từ người lớn, những lời khen của thầy cô và tính cách khép kín dần khiến Khuê trở thành người tách biệt với bạn bè. Cậu bị bắt nạt ở trường, đồng thời phải chịu những tổn thương từ bạo lực mạng khi hoàn cảnh gia đình bị mang ra chế giễu.

Thái Vũ vào vai Khuê trong Phía bên kia thành phố, một học sinh giỏi nhưng khép kín, chịu nhiều áp lực và tổn thương.

Hình ảnh Khuê thường cúi mặt, đeo tai nghe, né tránh giao tiếp và âm thầm chịu đựng trở thành một trong những nét đặc trưng của nhân vật. Vai diễn đòi hỏi Thái Vũ thể hiện nhiều trạng thái nội tâm thay vì dựa vào những hành động mạnh hoặc lời thoại lớn.

Trong thời gian Phía bên kia thành phố lên sóng, nhân vật nhận được sự đồng cảm của một bộ phận khán giả khi tái hiện hình ảnh một học sinh tưởng như có tất cả nhờ thành tích học tập nhưng lại mang nhiều áp lực, cô độc bên trong.

Khác với Long Vũ và Võ Hoài Vũ, Thái Vũ không xuất thân từ gia đình nghệ thuật. Trước khi bước vào diễn xuất, anh từng có một hành trình học tập khá khác biệt.

Nam diễn viên là cựu học sinh chuyên Địa lý của Trường THPT Chu Văn An, từng đạt nhiều thành tích trong học tập. Sau đó, anh được tuyển thẳng vào ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội và tốt nghiệp loại giỏi.

Dù đã có một con đường học vấn tương đối rõ ràng, Thái Vũ lại lựa chọn rẽ hướng sang nghệ thuật. Anh theo học các lớp đào tạo diễn xuất và từng bước góp mặt trong một số dự án.

Trước Phía bên kia thành phố, Thái Vũ từng xuất hiện trong Hành trình công lý, Cha tôi, người ở lại và phim điện ảnh Lật mặt 7 của đạo diễn Lý Hải. Sở hữu chiều cao 1,78 m cùng ngoại hình sáng, nam diễn viên đã được một bộ phận khán giả trẻ biết đến trước khi đảm nhận vai Khuê.

Với Phía bên kia thành phố, Thái Vũ có cơ hội thể hiện một nhân vật có đời sống tâm lý nặng hơn, khác với vẻ ngoài sáng và trẻ trung của mình. Sự đối lập giữa Khuê và Cương cũng giúp cả Thái Vũ lẫn Võ Hoài Vũ có không gian để bổ trợ cho nhau trong diễn xuất.

Sau khi bộ phim khép lại, hai nhân vật vẫn là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của hai nam diễn viên sinh năm 2000.