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Bảo Yến, Thanh Lam, Hồng Nhung trở lại với những tình khúc Phú Quang

Thứ Sáu, 18:46, 04/09/2026
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VOV.VN - Năm năm sau ngày nhạc sĩ Phú Quang rời cõi tạm, những tình khúc gắn với Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ của ông sẽ tiếp tục vang lên trong chương trình âm nhạc “Phú Quang – Còn mãi một tình yêu”, diễn ra lúc 20h ngày 12/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Chương trình được tổ chức trước sinh thần nhạc sĩ Phú Quang một ngày, đồng thời là dịp tưởng nhớ 5 năm ngày ông qua đời. Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ từng gắn bó và để lại dấu ấn với các sáng tác của Phú Quang qua nhiều thế hệ, trong đó có Bảo Yến, NSND Thanh Lam, Hồng Nhung, NSND Tấn Minh, Thùy Dung và Trọng Tấn.

Trong âm nhạc Phú Quang, Hà Nội không chỉ là bối cảnh mà còn là một miền ký ức, không gian văn hóa và phần quan trọng trong thế giới nghệ thuật của ông. Những con phố, mùa thu, mùa đông, cơn mưa, nỗi nhớ và tình yêu Hà Nội đã đi vào các sáng tác bằng một ngôn ngữ riêng, trở thành ký ức của nhiều thế hệ công chúng.

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Ba người con của nhạc sĩ Phú Quang cùng tham gia hành trình gìn giữ và tiếp nối di sản âm nhạc của cha.

Sự trở lại của Bảo Yến và Thùy Dung mang ý nghĩa của cuộc gặp lại với những giọng hát từng góp phần làm nên diện mạo của nhiều tác phẩm Phú Quang trong các giai đoạn trước. Trong khi đó, NSND Thanh Lam, Hồng Nhung, NSND Tấn Minh và Trọng Tấn tiếp tục kể những câu chuyện về Hà Nội, tình yêu và ký ức bằng tiếng hát và cảm nhận riêng.

Bên cạnh các ca sĩ, chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ban nhạc Black Rose, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Một điểm đáng chú ý của đêm nhạc là sự song hành giữa hai lớp ngôn ngữ âm nhạc. Phần giao hưởng góp phần làm nổi bật chiều sâu khí nhạc và tư duy giao hưởng trong sáng tác Phú Quang. Trong khi đó, các ca khúc quen thuộc được nhạc sĩ Trần Việt Anh hòa âm, phối khí với hơi thở đương đại nhưng vẫn hướng tới việc giữ tinh thần và hồn cốt của tác phẩm.

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Nguyễn Trinh Hương, con gái nhạc sĩ Phú Quang.

Trần Việt Anh từng gắn bó với Phú Quang từ khi mới 16 tuổi, đồng hành cùng ông trong nhiều chương trình biểu diễn, bản phối và dự án âm nhạc. Trong “Còn mãi một tình yêu”, anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc và phụ trách phối khí.

Ở phần sân khấu, đạo diễn Phạm Hoàng Nam lựa chọn ý tưởng “Căn phòng ký ức”, đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc Phú Quang thông qua ánh sáng, mỹ thuật, âm thanh, hình ảnh và chuyển động.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ: “Tôi không muốn dựng một sân khấu để khán giả chỉ ngồi xem một đêm nhạc. Tôi mong họ bước vào một không gian mà ở đó, mỗi giai điệu đều có thể đánh thức một phần ký ức của chính mình. ‘Căn phòng ký ức’ vì thế không chỉ là một thiết kế sân khấu. Đó là nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi những điều thuộc về ký ức tiếp tục được sống bằng nghệ thuật”.

NSND Lê Khanh đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình. Chị từng nhiều lần xuất hiện trong các đêm nhạc Phú Quang và là gương mặt được ông tin tưởng lựa chọn. Trong chương trình lần này, NSND Lê Khanh không chỉ kết nối các phần biểu diễn mà còn đóng vai trò người dẫn chuyện, đưa khán giả đi qua những miền ký ức về Phú Quang, Hà Nội và thế giới âm nhạc của ông.

Đêm nhạc cũng đánh dấu một bước chuyển trong hành trình gìn giữ di sản Phú Quang khi ba người con cùng tham gia ở những vị trí quan trọng. Nguyễn Trinh Hương giữ vai trò Chỉ đạo nghệ thuật, Nguyễn Giáng Hương phụ trách biên tập, còn Nguyễn Phú Vương đảm nhiệm thiết kế hình ảnh.

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Đạo diễn Phạm Hoàng Nam xây dựng sân khấu với ý tưởng “Căn phòng ký ức”.

Nguyễn Trinh Hương cho biết năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi các chị em chính thức tiếp nhận toàn bộ di sản âm nhạc của cha. Chị chia sẻ: “Chúng tôi không xem đó chỉ là sự chuyển giao về mặt pháp lý, mà là sự chuyển giao của một trách nhiệm. Trách nhiệm gìn giữ tinh thần âm nhạc của Cha, tiếp nối những giá trị ông đã gây dựng và để di sản ấy tiếp tục được lan tỏa đến các thế hệ mai sau”.

Theo Nguyễn Trinh Hương, việc tiếp nhận di sản cũng là cách gia đình bày tỏ lòng biết ơn đối với người cha và với công chúng đã yêu âm nhạc Phú Quang suốt nhiều thập kỷ.

“Phú Quang – Còn mãi một tình yêu” vì thế không chỉ được xây dựng như một đêm nhạc tưởng nhớ, mà còn hướng tới câu chuyện về sự tiếp nối. Khi những giai điệu vẫn được cất lên, được các nghệ sĩ thể hiện và được công chúng đón nhận, âm nhạc Phú Quang tiếp tục hiện diện trong đời sống.

Hà Phương/VOV.VN
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