Bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được Hà Anh Tuấn hỗ trợ ghép gan thành công

Thứ Năm, 11:13, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng dự án “Chồi Việt Nam” vừa đồng hành hỗ trợ một bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ thực hiện ca ghép gan kéo dài 10 tiếng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM.

Bệnh nhi là bé Nguyễn Hồng Điệp, vừa tròn 2 tuổi, được ghép gan từ chính người cha ruột. Ca đại phẫu phức tạp được thực hiện thành công bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 với sự hỗ trợ từ dự án xã hội “Chồi Việt Nam”.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn, đại diện dự án “Chồi Việt Nam”, đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên bé Hồng Điệp và gia đình sau ca phẫu thuật.

Theo thông tin từ dự án, “Chồi Việt Nam” đã tài trợ toàn bộ chi phí ghép gan cho bệnh nhi, đồng thời hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong 6 tháng hồi phục cho người cha. Sau ca mổ kéo dài khoảng 10 tiếng, sức khỏe của bé hiện được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại phòng hồi sức tích cực.

Hình ảnh cô bé nhỏ tuổi, mồ côi mẹ từ sớm nhưng vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật khiến nhiều người xúc động. Trên trang cá nhân, Hà Anh Tuấn chia sẻ:

“Con gái Hồng Điệp vừa tròn 2 tuổi. Mồ côi mẹ và mắt đẹp ngời.

Bàn tay bé xíu nắm chặt như sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Con ‘gan lì’ sống tiếp bằng chính một phần gan nhận được từ cha qua một cuộc phẫu thuật 10 tiếng.

Sau này lớn lên hãy luôn hiếu thảo với cha mình và nhớ ơn các y bác sỹ tuyệt vời của bệnh viện Nhi Đồng 02 nhé”.

be gai 2 tuoi mo coi me duoc ha anh tuan ho tro ghep gan thanh cong hinh anh 3

Nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn cô bé sẽ tiếp tục lớn lên mạnh khỏe và trở thành “một người bạn của quý vị và Chồi Việt Nam”.

Thông qua hoạt động đồng hành cùng các bệnh nhi ghép tạng, dự án “Chồi Việt Nam” kỳ vọng lan tỏa thêm những thông tin tích cực, nhân văn về ghép tạng nhi khoa tại Việt Nam, đồng thời mở ra thêm cơ hội điều trị cho nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

“Chồi Việt Nam” là dự án xã hội được Hà Anh Tuấn khởi xướng từ năm 2020, tập trung vào hai lĩnh vực chính là y tế và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dự án lựa chọn cách tiếp cận bền bỉ, lâu dài thông qua việc phối hợp với bệnh viện, trường học và các tổ chức xã hội trên cả nước nhằm hỗ trợ thiết thực cho trẻ em cần giúp đỡ.

Hà Phương/VOV.VN
