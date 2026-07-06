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Bí ẩn nhan sắc Lisa của BLACKPINK: Đỉnh cao nghệ thuật trang điểm hay phẫu thuật?

Thứ Hai, 06:00, 06/07/2026
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VOV.VN - Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Lisa (BLACKPINK) chưa bao giờ thôi làm tiêu tốn giấy mực của truyền thông quốc tế. Bên cạnh những cột mốc sự nghiệp chói lọi, chuyện đời tư dậy sóng, diện mạo ngày càng thăng hạng của ngôi sao K-pop luôn là tâm điểm tranh luận trên các trang mạng của người hâm mộ.

Mới đây, loạt nghi vấn về việc Lisa của BLACKPINK sử dụng công nghệ “dao kéo” để có được vẻ đẹp hoàn hảo như hiện tại liên tục bị mổ xẻ qua các sự kiện lớn, nơi mà cô xuất hiện gần đây.

Làn sóng tranh cãi về nhan sắc của em út nhà BLACKPINK bị đẩy lên cao trào gần đây ngay sau màn trình diễn lịch sử tại Lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 diễn ra tại Los Angeles. Bên cạnh những lời tán dương về thần thái và vũ đạo đỉnh cao, cộng đồng mạng bắt đầu truyền tay nhau loạt ảnh chụp cận cảnh từ sóng truyền hình trực tiếp, chỉ ra phần sống mũi và đầu mũi của Lisa có sự thay đổi rõ rệt so với trước đây.

bi an nhan sac lisa cua blackpink Dinh cao nghe thuat trang diem hay phau thuat hinh anh 1

Mới đây nhất, nghi vấn này càng trở nên ồn ào hơn trên các trang mạng xã hội sau khi cô xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ vào đầu tháng bảy. Nhiều người soi ra phần đầu mũi của nữ thần tượng trông thon gọn, cao và thẳng hơn hẳn. Một luồng ý kiến thẳng thắn nhận xét chiếc mũi mới khiến gương mặt cô trông có phần kém tự nhiên, trong khi người hâm mộ lại hết lời khen ngợi diện mạo này giúp Lisa trông sang trọng và quyến rũ hơn.

bi an nhan sac lisa cua blackpink Dinh cao nghe thuat trang diem hay phau thuat hinh anh 2

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Lisa đối mặt với những nghi vấn “trùng tu” nhan sắc. Trước đó, một đoạn video phân tích của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được lan truyền trên mạng xã hội đã đổ thêm dầu vào lửa khi đưa ra suy đoán nữ ca sĩ có thể đã chi khoảng 40.000 USD cho hàng loạt dịch vụ từ cắt mí, mở rộng góc mắt, nâng mũi cho đến phẫu thuật thu ngắn nhân trung và độn cằm để có được vẻ đẹp “búp bê”. Dù vậy, những phân tích này hoàn toàn mang tính cá nhân dựa trên hình ảnh có sẵn, chưa từng có bất kỳ sự xác nhận nào từ phía Lisa hay công ty quản lý của cô.

bi an nhan sac lisa cua blackpink Dinh cao nghe thuat trang diem hay phau thuat hinh anh 3

Trước làn sóng săm soi từ dư luận, cộng đồng người hâm mộ của Lisa đã nhanh chóng đưa ra những lập luận sắc bén để bảo vệ thần tượng. Họ khẳng định những “khác biệt” trên gương mặt của Lisa hoàn toàn có thể giải thích bằng sức mạnh của công nghệ trang điểm và góc chụp. Kỹ thuật đánh khối hiện đại của các chuyên gia trang điểm quốc tế hoàn toàn có thể biến một chiếc mũi tẹt, cánh mũi to trở nên thon gọn, cao thẳng chỉ trong tích tắc dưới ánh đèn sân khấu. Bằng chứng là trong các bức ảnh mặt mộc hoặc ảnh chụp góc nghiêng đời thường, dáng mũi của Lisa vẫn giữ nguyên những đường nét từ những ngày đầu ra mắt. Bên cạnh đó, việc giảm cân, thay đổi cấu trúc xương mặt khi trưởng thành cùng quyết định thay đổi tóc mái cũng tạo ra cú lừa thị giác ngoạn mục về mặt visual.

bi an nhan sac lisa cua blackpink Dinh cao nghe thuat trang diem hay phau thuat hinh anh 4

Cho đến thời điểm hiện tại, câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của Lisa vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn và suy đoán từ phía cư dân mạng. Không thể phủ nhận nhan sắc của Lisa đã có một bước tiến dài so với thời quá khứ, biến cô thành một trong những biểu tượng sắc đẹp thế hệ mới. Tuy nhiên, dù diện mạo đó đến từ công nghệ trang điểm, sự trưởng thành tự nhiên hay có sự can thiệp của công nghệ “dao kéo”, điều giúp Lisa giữ vững vị thế ngôi sao toàn cầu vẫn là tài năng xuất chúng, tư duy thời trang nhạy bén và sức ảnh hưởng không thể bàn cãi của cô trên bản đồ giải trí thế giới.

Thư Vũ/VOV.VN (biên dịch)
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