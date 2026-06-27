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Vì sao độ "hot" của Lisa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt?

Thứ Bảy, 08:00, 27/06/2026
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VOV.VN - Chỉ trong vài tuần qua, Lisa (BLACKPINK) liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Từ sân khấu khai mạc World Cup 2026, những sự kiện thời trang đình đám cho đến tin đồn chia tay bạn trai tài phiệt, nữ ca sĩ người Thái Lan gần như chưa một ngày "hạ nhiệt".

Nếu phải chọn một ngôi sao K-pop được nhắc đến nhiều nhất thời gian gần đây, Lisa chắc chắn là cái tên nằm trong số đầu tiên.

World Cup 2026 là cú hích lớn khi Lisa góp mặt trong lễ khai mạc và thể hiện ca khúc quảng bá của giải đấu. Dù bài hát nhận về nhiều ý kiến trái chiều, màn trình diễn của cô vẫn tạo sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội. Những hình ảnh của Lisa nhanh chóng phủ sóng các nền tảng trực tuyến, trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận suốt nhiều ngày.

Không chỉ xuất hiện trên sân khấu khai mạc, Lisa còn góp mặt trong chiến dịch quảng bá World Cup 2026 của Nike. Nữ ca sĩ sánh vai cùng hàng loạt siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới trong TVC quảng cáo được phát hành trước giải đấu. Sự xuất hiện của dàn danh thủ cùng Lisa nhanh chóng gây "bão" trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn.

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Lisa trở thành tâm điểm khi góp mặt tại lễ khai mạc World Cup 2026.
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Lisa tiếp tục phủ sóng truyền thông với chiến dịch quảng bá World Cup 2026
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Lisa đang là một trong những nghệ sĩ châu Á có sức hút mạnh mẽ nhất trên truyền thông quốc tế

Ngay sau World Cup, Lisa tiếp tục xuất hiện dày đặc tại các sự kiện thời trang quốc tế. Là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ, nữ ca sĩ liên tục góp mặt tại các show diễn, tiệc tối và sự kiện dành riêng cho giới mộ điệu. Mỗi lần xuất hiện, từ trang phục, kiểu tóc cho đến thần thái của cô đều nhanh chóng trở thành chủ đề trên các diễn đàn thời trang.

Không chỉ giới hâm mộ K-pop, truyền thông thời trang quốc tế cũng dành nhiều sự quan tâm cho Lisa. Hình ảnh của cô thường xuyên xuất hiện trên trang nhất của các tạp chí và chuyên trang giải trí, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn ngoài lĩnh vực âm nhạc.

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Bên cạnh âm nhạc, Lisa tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang tại các sự kiện quốc tế.
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Sức hút của Lisa không chỉ đến từ các sản phẩm nghệ thuật mà còn từ sự hiện diện dày đặc trong những sự kiện quốc tế lớn.

Giữa lúc sự nghiệp liên tục đón tin vui, đời tư của Lisa lại bất ngờ trở thành chủ đề gây chú ý. Mới đây, cuộc phỏng vấn của nữ ca sĩ trên Vanity Fair khiến mạng xã hội xôn xao khi bài viết nhắc đến tin đồn hẹn hò giữa cô và Frédéric Arnault – con trai tỷ phú Bernard Arnault. Tạp chí cho biết đại diện của Lisa đã đề nghị không đề cập đến đời tư, nhưng đồng thời cũng viết rằng "dường như" mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc.

Thông tin này nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc bàn luận trên các diễn đàn. Dù Lisa và Frédéric Arnault chưa từng công khai xác nhận chuyện hẹn hò hay lên tiếng về tin đồn chia tay, câu chuyện vẫn thu hút sự quan tâm bởi mối quan hệ này đã được nhắc đến suốt hơn hai năm qua.

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Tin đồn Lisa và Frédéric Arnault chia tay tiếp tục làm nóng các diễn đàn giải trí quốc tế.

Điều thú vị là dù xuất hiện ở lĩnh vực nào, Lisa cũng dễ dàng tạo hiệu ứng. Một màn trình diễn trên sân khấu, một lần dự tuần lễ thời trang, một bức ảnh hậu trường hay thậm chí chỉ là một cuộc phỏng vấn cũng đủ để tên cô phủ kín các trang tin giải trí. Không ít người hâm mộ nhận xét rằng Lisa đang có một trong những năm bận rộn và nổi bật nhất kể từ khi hoạt động solo.

Bên cạnh âm nhạc, cô còn ngày càng khẳng định vị thế trong làng thời trang cao cấp, mở rộng các hoạt động quốc tế và liên tục góp mặt trong những sự kiện có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Chính sự hiện diện dày đặc ở nhiều lĩnh vực giúp Lisa duy trì sức nóng hiếm có. Khán giả có thể bắt gặp cô trên sân khấu World Cup, trong một chiến dịch quảng cáo của thương hiệu xa xỉ, trên trang bìa tạp chí hay giữa tâm điểm của một câu chuyện đang gây bàn tán.

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Từ âm nhạc, thời trang đến các chiến dịch toàn cầu, Lisa vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường giải trí quốc tế.

Ở thời điểm hiện tại, Lisa không chỉ là một thành viên của BLACKPINK mà còn là một trong những ngôi sao châu Á có sức hút lớn nhất trên thị trường giải trí quốc tế. Và với hàng loạt dự án vẫn đang chờ phía trước, có lẽ cái tên Lisa sẽ còn tiếp tục xuất hiện dày đặc trên các mặt báo trong thời gian tới.

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Zendaya ở tuổi 29: Phần thưởng của sự kiên nhẫn

VOV.VN - Từ cô gái tuổi teen của Disney đến một trong những ngôi sao được săn đón nhất Hollywood, Zendaya đã trải qua hành trình dài của sự trưởng thành và nỗ lực. Ở tuổi 29, với "Spider-Man", "Dune", "Euphoria" và nhiều dự án lớn phía trước, cô đang tận hưởng những thành quả xứng đáng của sự kiên nhẫn.

 

Hải Hà/VOV.VN
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