Lisa cùng Anitta và Rema hát ca khúc Goals cổ vũ FIFA World Cup 2026

Cụ thể, ca khúc Goals cổ vũ FIFA World Cup 2026 do Lisa cùng Anitta và Rema sẽ ra mắt ngày hôm nay 21/5, trên kênh YouTube chính thức của FIFA và các nền tảng của ba nghệ sĩ. Teaser do FIFA đăng tải cho thấy Lisa xuất hiện ở cuối video, mặc trang phục thể thao và thực hiện vũ đạo sôi động.

Goals là sản phẩm hợp tác quốc tế giữa ba nghệ sĩ đến từ ba châu lục: Ca khúc do bộ đôi Brazil Tropkillaz sản xuất, kết hợp nhiều phong cách âm nhạc khác nhau như pop, funk Brazil, afrobeats và nhạc điện tử, mang đến giai điệu sôi động, phù hợp với không khí sân vận động và tinh thần toàn cầu của bóng đá.

Lisa, Anitta, Rema cũng nằm trong danh sách biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Los Angeles, California, Mỹ ngày 12/6, bên cạnh Katy Perry, Future và Tyla. Trong khi đó, ca khúc chủ đề của giải, Dai Dai, sẽ do Shakira và Burna Boy thể hiện.

Theo truyền thông quốc tế, sự xuất hiện của LISA, Anitta và Rema thể hiện chiến lược của FIFA trong việc tận dụng sức ảnh hưởng âm nhạc đại chúng để kết nối khán giả trẻ và mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của World Cup.

Lisa là ca sĩ, rapper người Thái Lan, được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Sau khi ra mắt cùng nhóm vào năm 2016, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của Kpop, nổi bật nhờ khả năng trình diễn, vũ đạo và hình ảnh thời trang cá tính.

Thời gian gần đây, Lisa duy trì hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực. Cô cùng BLACKPINK trở lại với mini album DEADLINE phát hành ngày 27/2, đạt thành tích thương mại tích cực ngay khi ra mắt. Song song đó, nữ nghệ sĩ bắt đầu mở rộng sang diễn xuất quốc tế khi tham gia series The White Lotus mùa 3 và một số dự án phim nước ngoài.