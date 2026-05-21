Lisa cùng Anitta và Rema hát ca khúc Goals cổ vũ FIFA World Cup 2026

Thứ Năm, 10:10, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông tin từ FIFA, nữ ca sĩ K-pop Lisa, thành viên của BLACKPINK sẽ góp giọng trong ca khúc Goals cổ vũ FIFA World Cup 2026. Bài hát còn có sự tham gia của hai nghệ sĩ quốc tế Anitta (Brazil) và Rema (Nigeria), tạo nên màn hợp tác âm nhạc đa châu lục.

Cụ thể, ca khúc Goals cổ vũ FIFA World Cup 2026 do Lisa cùng Anitta và Rema sẽ ra mắt ngày hôm nay 21/5, trên kênh YouTube chính thức của FIFA và các nền tảng của ba nghệ sĩ. Teaser do FIFA đăng tải cho thấy Lisa xuất hiện ở cuối video, mặc trang phục thể thao và thực hiện vũ đạo sôi động.

Goals là sản phẩm hợp tác quốc tế giữa ba nghệ sĩ đến từ ba châu lục: Ca khúc do bộ đôi Brazil Tropkillaz sản xuất, kết hợp nhiều phong cách âm nhạc khác nhau như pop, funk Brazil, afrobeats và nhạc điện tử, mang đến giai điệu sôi động, phù hợp với không khí sân vận động và tinh thần toàn cầu của bóng đá.

lisa cung anitta va rema hat ca khuc goals co vu fifa world cup 2026 hinh anh 1
Lisa, Anitta, Rema trong MV Goals sắp ra mắt. (Ảnh: @FIFA)

Lisa, Anitta, Rema cũng nằm trong danh sách biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Los Angeles, California, Mỹ ngày 12/6, bên cạnh Katy Perry, Future và Tyla. Trong khi đó, ca khúc chủ đề của giải, Dai Dai, sẽ do Shakira và Burna Boy thể hiện.

Theo truyền thông quốc tế, sự xuất hiện của LISA, Anitta và Rema thể hiện chiến lược của FIFA trong việc tận dụng sức ảnh hưởng âm nhạc đại chúng để kết nối khán giả trẻ và mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của World Cup.

Lisa là ca sĩ, rapper người Thái Lan, được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Sau khi ra mắt cùng nhóm vào năm 2016, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của Kpop, nổi bật nhờ khả năng trình diễn, vũ đạo và hình ảnh thời trang cá tính.

Thời gian gần đây, Lisa duy trì hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực. Cô cùng BLACKPINK trở lại với mini album DEADLINE phát hành ngày 27/2, đạt thành tích thương mại tích cực ngay khi ra mắt. Song song đó, nữ nghệ sĩ bắt đầu mở rộng sang diễn xuất quốc tế khi tham gia series The White Lotus mùa 3 và một số dự án phim nước ngoài.

Thư Vũ/VOV.VN
Tin liên quan

Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị khuấy đảo Las Vegas với chuỗi concert đặc biệt

VOV.VN - Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị ghi dấu mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành ngôi sao K-pop đầu tiên tổ chức chuỗi biểu diễn dài ngày tại Las Vegas. Chương trình mang tên Viva La Lisa dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại Colosseum ở Caesars Palace, một trong những sân khấu biểu diễn danh giá

World Cup lần đầu có show giữa hiệp: FIFA muốn chung kết thành siêu show thế giới

VOV.VN - FIFA vừa công bố nhóm BTS, Madonna và Shakira sẽ biểu diễn ở trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7, nhiều người bất ngờ không phải vì dàn sao quá lớn, mà vì một điều khác: Cuối cùng World Cup cũng có show giữa hiệp.

Blackpink ghi dấu tại MTV VMAs 2025, Rosé và Lisa cùng chiến thắng

VOV.VN - MTV Video Music Awards 2025 khép lại với nhiều khoảnh khắc lịch sử: Rosé của Blackpink lần đầu mang về giải “Bài hát của năm” cho K-pop với “APT.”, Lisa thắng “Nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất” cùng “Born Again”.

Lisa của BLACKPINK có hợp đồng biểu diễn thường xuyên tại Las Vegas

VOV.VN - Thành viên Lisa của BLACKPINK một lần nữa gây chú ý trên toàn cầu với tư cách nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành được hợp đồng biểu diễn thường xuyên tại Las Vegas, một cột mốc thường chỉ dành cho các nghệ sĩ nhạc pop hàng đầu phương Tây.

Lisa bị chê “quá hở hang” trong màn solo mới ở Singapore

VOV.VN - Trong đêm diễn Deadline tại Singapore, Lisa (BLACKPINK) tiếp tục trở thành tâm điểm khi diện bộ bodysuit cut-out táo bạo trong phần solo. Trang phục gây tranh cãi dữ dội trên mạng, tạo nên cuộc tranh luận về tính phù hợp của biểu diễn trước lượng lớn khán giả trẻ.

Lisa chính thức tham gia đóng phim hành động “Extraction – Tygo” của Netflix

VOV.VN - Lisa chính thức tham gia đóng phim hành động “Extraction – Tygo” của Netflix, điều này đã được chính Lisa xác nhận. Trong phim cô sẽ tham gia đóng cùng Ma Dong Seok và Lee Jin Wook và vào vai Ria, một đồng minh chủ chốt trong nhiệm vụ giải cứu của Tygo.

