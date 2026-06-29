Bị chê thảm trong Born to Be Alive, vì sao Dương Tử vẫn giành giải Bạch Ngọc Lan?

Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh Hậu) dành cho Dương Tử với vai diễn nữ cảnh sát Bạch Cúc trong phim truyền hình Born to Be Alive không chỉ giúp Dương Tử đi vào lịch sử với tư cách là nữ diễn viên sinh sau năm 1990 đầu tiên giành giải, mà còn là câu trả lời đanh thép nhất cho những hoài nghi, chỉ trích dữ dội mà cô phải chịu đựng khi phim ra mắt hồi đầu năm 2026. Vì sao từ một vai diễn từng bị chê bai là “thất bại”, Dương Tử lại có thể lội ngược dòng mạnh mẽ như vậy?

Nữ diễn viên Dương Tử từng bị so sánh với Phạm Băng Băng vì diễn xuất kém tại những tập đầu Born to Be Alive.

Khi “Nữ hoàng rating” bị hoài nghi về thành quả 20 năm sự nghiệp

Khi bộ phim chính kịch Born to Be Alive (Sinh ra để sống) lên sóng những tập đầu tiên trên đài trung quốc CCTV8 vào đầu năm 2026, Dương Tử phải đối mặt với một làn sóng quay lưng của người hâm mộ mạnh chưa từng có.

Dương Tử là cái tên bảo chứng rating cho bộ phim với 20 năm nghiệp diễn rực rỡ, nhưng sau khi ra mắt tập đầu tiên, Born to Be Alive của Dương Tử lại có tỷ lệ người xem trung bình chỉ đạt 1,77%, và các tập tiếp theo dao động mà không bao giờ vượt quá mốc 2%. Trên iQIYI, chỉ số độ phổ biến của bộ phim vẫn chưa vượt quá 9.000 điểm, không đạt được tiêu chuẩn người xem thông thường của CCTV8.

Trước Born to Be Alive, Dương Tử là diễn viên nối tiếng với lượng rating cao trong dòng phim lãng mạn.

Vào vai Bạch Cúc, nữ cảnh sát chiến đấu với lâm tặc trên cao nguyên Tây Tạng, Dương Tử bị chê là quá gầy gò, thiếu sức sống. Các cảnh hành động, bắn súng, rượt đuổi bị nhận xét là thiếu năng lượng, bình bình và không thuyết phục. Thấp chí, biểu cảm của cô trong các đoạn cao trào được trích dẫn chỉ là “méo mó, chỉ biết hét lên thay vì diễn đật nội tâm”, thoại không rõ chữ…

Hàng loạt bài báo từ các trang tin lớn, ngay cả Sina ở thời điểm đó cũng nhận định: Dương Tử đang “mặc áo quá rộng”. Người hâm mộ khi xem màn diễn của cô trong những tập phim đầu còn bày tỏ, diễn xuất của Dương Tử khiến người hâm mộ nghi ngờ về năng lực thực sự của cô sau 20 năm làm nghề, cho rằng Dương Tử chỉ hợp với các vai diễn an toàn trong vòng tuần hoàn của phim thần tượng lãng mạn.

Dương Tử từng nhận nhiều chê bai vì vai diễn Bạch Cúc trong Born to Be Alive.

Nỗ lực lội ngược dòng

Điện ảnh và nghệ thuật luôn cần thời gian để xác minh. Khi những ồn ào về lượng rating thấp trong những tập phim đầu đã trầm lắng xuống, khán giả im lặng xem tiếp những tập phim sau bằng một lăng kính công tâm hơn, và nhận ra sự cống hiến điên cuồng của Dương Tử cho vai diễn Bạch Cúc. Sự việc “thiếu sức sống” hay “làn da thô ráp” bị chê bai trước đó thực chất là kết quả của một quá trình lao động nghệ thuật thực thụ.

Dương Tử đã có 188 ngày “sinh tử” tại trường quay được ví như “tử địa” khi đoàn làm phim đã ghi hình liên tục hơn 6 tháng tại vùng cao Thanh Hải, Trung Quốc ở độ cao hơn 4.000m so với mực nước biển. Dương Tử và ê-kíp phải gồng mình chống chọi với những cơn bão cát khắc nghiệt.

Dương tử đã bật khóc khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải liên hoan truyền hình Thượng Hải (Bạch Ngọc Lan) lần thứ 31.

Để khắc họa chân thực nhất một nữ cảnh sát bài bản, Dương Tử chủ động yêu cầu trang điểm tối thiểu. Cô giữ nguyên đôi má hồng tự nhiên cho gió lạnh làm làn da nứt nẻ vì khí hậu cao nguyên khắc nghiệt thay vì dùng phấn son che giấu.

Trước khi bấm máy, nữ diễn viên phải dành hàng tháng trời khổ học tiếng Tây Tạng từ các nữ tuần tra bản địa, đồng thời tham gia các khóa đào tạo siết chặt về cưỡi ngựa và bắn súng để tự mình thực hiện các cảnh quay đòi hỏi thể lực cao.

Sự chân thực, gai góc mà Dương Tử mang lại không phải là kiểu “gồng mình” để đẹp, mà là sự hóa thân hoàn toàn vào nhân vật. Những tập sau của bộ phim đã chứng minh được chiều sâu tâm lý nhân vật được cô thể hiện xuất sắc, lấy lại niềm tin từ người xem.

Tại Lễ trao giải liên hoan truyền hình Thượng Hải (Bạch Ngọc Lan) lần thứ 31, Dương Tử đã nói với người hâm mộ: “Cô gái của các bạn đã không làm các bạn thất vọng”.

Quả ngọt và sự khẳng định không có sự cố gắng nào là vô ích

Hội đồng nghệ thuật giải thưởng danh giá Bạch Ngọc Lan đã được nhìn thấy và coi trọng sự tinh tế và những giá trị này của Dương Tử trong Born to Be Alive. Chiến thắng của Dương Tử cùng giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” dành cho đạo diễn của bộ phim đã chứng minh chất lượng nghệ thuật không thể thách thức của Born to Be Alive.

Đứng trên đỉnh vinh quang, Dương Tử hài hước phủ nhận tin cô đã giảm 7,5 kg vì vai diễn, nhưng cô lại để lại một thông điệp lay động lòng người về sự trình diễn: “Không có con đường nào là vô ích trong cuộc sống. Mỗi bước đi đều có ý nghĩa. Tôi từng cảm thấy mình luôn thiếu một chút, nhưng hôm nay chiếc cúp này đã nói với tôi rằng chỉ cần bạn có ước mơ và tiếp tục nỗ lực, cuối cùng bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn”.

Hành trình từ một diễn viên nhí, trải qua vô số thăng trầm, được gán mác “diễn viên thị trường” cho đến khi chạm tay vào giải thưởng Bạch Ngọc Lan danh giá là một minh chứng sống động nhất cho bản lĩnh của Dương Tử. Cô không chọn cách tránh chỉ trích, mà chọn cách đối đầu bằng sự tậm tâm và lòng tôn trọng.